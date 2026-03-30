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Новини Атака дронів на регіони РФ Удари по заводах у РФ
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Дрони атакували хімзавод у Тольятті: місто накрив густий дим. ФОТО

У Тольятті (Самарська область) безпілотники атакували підприємство "КуйбишевАзот". Після ударів спалахнула пожежа, над містом піднялися густі стовпи чорного диму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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За словами місцевих мешканців, пролунало щонайменше п'ять потужних вибухів, над декількома районами міста було видно спалахи у небі. Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищєв попередив про загрозу БпЛА.

Попередньо, під атакою опинився завод "КуйбишевАзот". На кадрах, що публікують у мережі,  помітні густі, темно-сірі стовпи диму. З огляду на це можна припустити, що після атаки дронів утворилося кілька осередків полум'я.

Варто зазначити - це вже третя атака за місяць на  Тольятті:

  • 11 березня дрони атакували "КуйбишевАзот". Місцеві повідомляли про потужні вибухи у районі підприємства. А згодом і про пожежу.

  • У ніч проти 21 березня були атаковані підприємства "Тольяттикаучук" і "КуйбишевАзот".

Що відомо про підприємство?

"КуйбишевАзот" - одна з провідних російських хімічних компаній, лідер з виробництва капролактаму та продуктів його переробки, а також входить до числа найбільших виробників азотних добрив. Випускає:

Крім цього, на комбінаті роблять поліамідні пластики і синтетичні волокна, які застосовуються в автомобільній промисловості, текстилі та електроніці. Загалом це підприємство повного циклу, де із сировини отримують як базову хімію, так і готові матеріали.

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Наслідки атаки

Атака дронів на
Атака дронів на

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Автор: 

Удари по РФ (1102) Самарська область (13)
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Топ коментарі
+33
Маю надію шо той дим отруйний.
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30.03.2026 07:21 Відповісти
+12
Шось нахімічили - як завжди
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30.03.2026 07:25 Відповісти
+10
місто накрив мідний тазік
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30.03.2026 07:51 Відповісти

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