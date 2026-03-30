Дрони атакували хімзавод у Тольятті: місто накрив густий дим. ФОТО

У Тольятті (Самарська область) безпілотники атакували підприємство "КуйбишевАзот". Після ударів спалахнула пожежа, над містом піднялися густі стовпи чорного диму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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За словами місцевих мешканців, пролунало щонайменше п'ять потужних вибухів, над декількома районами міста було видно спалахи у небі. Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищєв попередив про загрозу БпЛА.

Попередньо, під атакою опинився завод "КуйбишевАзот". На кадрах, що публікують у мережі, помітні густі, темно-сірі стовпи диму. З огляду на це можна припустити, що після атаки дронів утворилося кілька осередків полум'я.

Варто зазначити - це вже третя атака за місяць на Тольятті:

11 березня дрони атакували "КуйбишевАзот". Місцеві повідомляли про потужні вибухи у районі підприємства. А згодом і про пожежу.

У ніч проти 21 березня були атаковані підприємства "Тольяттикаучук" і "КуйбишевАзот".

Що відомо про підприємство?

"КуйбишевАзот" - одна з провідних російських хімічних компаній, лідер з виробництва капролактаму та продуктів його переробки, а також входить до числа найбільших виробників азотних добрив. Випускає:

Крім цього, на комбінаті роблять поліамідні пластики і синтетичні волокна, які застосовуються в автомобільній промисловості, текстилі та електроніці. Загалом це підприємство повного циклу, де із сировини отримують як базову хімію, так і готові матеріали.

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Наслідки атаки





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