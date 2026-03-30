Дроны атаковали химзавод в Тольятти: город накрыл густой дым. ФОТО

В Тольятти (Самарская область) беспилотники атаковали предприятие "КуйбышевАзот". После ударов вспыхнул пожар, над городом поднялись густые столбы черного дыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам местных жителей, раздалось не менее пяти мощных взрывов, над несколькими районами города были видны вспышки в небе. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предупредил об угрозе БПЛА.

Предварительно, под атакой оказался завод "КуйбышевАзот". На кадрах, публикуемых в сети, заметны густые, темно-серые столбы дыма. Учитывая это, можно предположить, что после атаки дронов образовалось несколько очагов пламени.

Стоит отметить - это уже третья атака за месяц на Тольятти:

  • 11 марта дроны атаковали "КуйбышевАзот". Местные жители сообщали о мощных взрывах в районе предприятия. А впоследствии и о пожаре.

  • В ночь на 21 марта были атакованы предприятия "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот".

Что известно о предприятии?

"КуйбишевАзот" - одна из ведущих российских химических компаний, лидер по производству капролактама и продуктов его переработки, а также входит в число крупнейших производителей азотных удобрений. Выпускает:

Кроме того, на комбинате производят полиамидные пластики и синтетические волокна, которые применяются в автомобильной промышленности, текстиле и электронике. В целом это предприятие полного цикла, где из сырья получают как базовую химию, так и готовые материалы.

Последствия атаки

Маю надію шо той дим отруйний.
30.03.2026 07:21 Ответить
Сподіваємось що NO2..але потрібно дрібного дощику, або густого туману
30.03.2026 08:43 Ответить
Шось нахімічили - як завжди
30.03.2026 07:25 Ответить
місто накрив мідний тазік
30.03.2026 07:51 Ответить
Вираз «накрити мідним тазом» (або «тазіком») є фразеологізмом, що означає повний крах
30.03.2026 07:53 Ответить
Хм... А шо такоє?
30.03.2026 08:30 Ответить
 
 