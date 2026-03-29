Дроны СБУ во второй раз за неделю нанесли удар по нефтетерминалу "Усть-Луга" на Балтике
Этой ночью дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно нанесли удары по инфраструктуре нефтяного терминала порта "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Ключевой морской порт РФ на Балтике
Как отмечается, это ключевой морской порт РФ на Балтике. Через него осуществляется экспорт нефти, в том числе с использованием судов так называемого теневого флота.
"СБУ совместно с Силами обороны продолжает системную работу по снижению финансовых и логистических возможностей врага. Ведь все нефтяные объекты фактически являются частью российского ВПК и обеспечивают поступление в бюджет РФ средств, которые идут на войну против Украины. Поэтому спецоперации, противодействующие этому, будут продолжаться и в дальнейшем. Россия заплатит высокую цену за свою агрессию", - отметил и. о. главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара.
Зафиксированы серьезные повреждения
В результате сегодняшней атаки зафиксированы серьезные повреждения и пожар.
Напомним, что СБУ уже четыре раза за последнюю неделю успешно поразила нефтяную инфраструктуру врага на Балтийском море.
Предыдущие операции прошли в тесном взаимодействии с ГУР, ССО, СБС, ГПСУ и СЗР.
Ранее дроны Службы и Сил обороны устроили "хлопок" на еще одном важном экспортном нефтяном хабе РФ на Балтийском море - в порту "Приморск".
В результате этих ударов зафиксированы пожары и повреждения ряда цистерн.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что дроны снова атаковали Ленинградскую область: порт Усть-Луга поврежден, смог от пожаров накрыл Санкт-Петербург.
- В ночь на 25 марта Ленинградскую область РФ атаковали дроны. В результате атаки вспыхнул сильный пожар в порту Усть-Луга, который является вторым по величине узлом экспорта российской нефти на Балтийском море.
- В этом порту дроны поразили объекты крупнейшего производителя сжиженного газа в России "Новатэк". После удара там приостановили отгрузку нефти и нефтепродуктов.
- В ночь на 27 марта Силы обороны Украины повторно нанесли удар дронами по порту Усть-Луга.
Бояришником полощуть у горлі, бо щось там забивається у них у горлі сажою!
Але якщо русня буде відрізана від світового ринку, то вона не зможе отримати зиск з тієї захмарної ціни нафти.
А якщо русю повернути на ринок, ціна почне спускатись з-за хмар.
Єдина русні надія - що Іран таки винесе всю нафтову і газову промисловість країн Затоки.
Але саме для того, щоб його в цьому обламати, наші й відправили туди розрахунки БПЛА.