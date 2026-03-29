Дроны СБУ во второй раз за неделю нанесли удар по нефтетерминалу "Усть-Луга" на Балтике

Этой ночью дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно нанесли удары по инфраструктуре нефтяного терминала порта "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Ключевой морской порт РФ на Балтике

Как отмечается, это ключевой морской порт РФ на Балтике. Через него осуществляется экспорт нефти, в том числе с использованием судов так называемого теневого флота.

"СБУ совместно с Силами обороны продолжает системную работу по снижению финансовых и логистических возможностей врага. Ведь все нефтяные объекты фактически являются частью российского ВПК и обеспечивают поступление в бюджет РФ средств, которые идут на войну против Украины. Поэтому спецоперации, противодействующие этому, будут продолжаться и в дальнейшем. Россия заплатит высокую цену за свою агрессию", - отметил и. о. главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара.

Зафиксированы серьезные повреждения

В результате сегодняшней атаки зафиксированы серьезные повреждения и пожар.

Напомним, что СБУ уже четыре раза за последнюю неделю успешно поразила нефтяную инфраструктуру врага на Балтийском море.

Предыдущие операции прошли в тесном взаимодействии с ГУР, ССО, СБС, ГПСУ и СЗР.

Ранее дроны Службы и Сил обороны устроили "хлопок" на еще одном важном экспортном нефтяном хабе РФ на Балтийском море - в порту "Приморск".

В результате этих ударов зафиксированы пожары и повреждения ряда цистерн.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что дроны снова атаковали Ленинградскую область: порт Усть-Луга поврежден, смог от пожаров накрыл Санкт-Петербург.

В ночь на 25 марта Ленинградскую область РФ атаковали дроны. В результате атаки вспыхнул сильный пожар в порту Усть-Луга, который является вторым по величине узлом экспорта российской нефти на Балтийском море.

В этом порту дроны поразили объекты крупнейшего производителя сжиженного газа в России "Новатэк". После удара там приостановили отгрузку нефти и нефтепродуктов.

В ночь на 27 марта Силы обороны Украины повторно нанесли удар дронами по порту Усть-Луга.

