Дроны СБУ во второй раз за неделю нанесли удар по нефтетерминалу "Усть-Луга" на Балтике

Спутниковые снимки порта Усть-Луга
Фото: OSINTtechnical

Этой ночью дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно нанесли удары по инфраструктуре нефтяного терминала порта "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Ключевой морской порт РФ на Балтике

Как отмечается, это ключевой морской порт РФ на Балтике. Через него осуществляется экспорт нефти, в том числе с использованием судов так называемого теневого флота.

"СБУ совместно с Силами обороны продолжает системную работу по снижению финансовых и логистических возможностей врага. Ведь все нефтяные объекты фактически являются частью российского ВПК и обеспечивают поступление в бюджет РФ средств, которые идут на войну против Украины. Поэтому спецоперации, противодействующие этому, будут продолжаться и в дальнейшем. Россия заплатит высокую цену за свою агрессию", - отметил и. о. главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара.

Зафиксированы серьезные повреждения

В результате сегодняшней атаки зафиксированы серьезные повреждения и пожар.

Напомним, что СБУ уже четыре раза за последнюю неделю успешно поразила нефтяную инфраструктуру врага на Балтийском море.

Предыдущие операции прошли в тесном взаимодействии с ГУР, ССО, СБС, ГПСУ и СЗР.

Ранее дроны Службы и Сил обороны устроили "хлопок" на еще одном важном экспортном нефтяном хабе РФ на Балтийском море - в порту "Приморск".

В результате этих ударов зафиксированы пожары и повреждения ряда цистерн.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что дроны снова атаковали Ленинградскую область: порт Усть-Луга поврежден, смог от пожаров накрыл Санкт-Петербург.
  • В ночь на 25 марта Ленинградскую область РФ атаковали дроны. В результате атаки вспыхнул сильный пожар в порту Усть-Луга, который является вторым по величине узлом экспорта российской нефти на Балтийском море.
  • В этом порту дроны поразили объекты крупнейшего производителя сжиженного газа в России "Новатэк". После удара там приостановили отгрузку нефти и нефтепродуктов.
  • В ночь на 27 марта Силы обороны Украины повторно нанесли удар дронами по порту Усть-Луга.

Горит Усть-Луга
Четыре дня.
И друг у друга,
Сосет русня!
29.03.2026 14:49
Ціна нафти може пробити стелю, але якщо у русні не буде фізичної можливості її відвантажувати, то та стеля їм - до дупи.
29.03.2026 14:58
Московіти масово і панічно, скуповують усі медМаски, бо з сажою їм важко дихати і їсти!!! Дим атєчіцтва мацкоускага для орків не сладок і не приємний на смак!!!
Бояришником полощуть у горлі, бо щось там забивається у них у горлі сажою!
29.03.2026 15:03
29.03.2026 14:48
Горит Усть-Луга
Четыре дня.
И друг у друга,
Сосет русня!
29.03.2026 14:49 Ответить
Московіти масово і панічно, скуповують усі медМаски, бо з сажою їм важко дихати і їсти!!! Дим атєчіцтва мацкоускага для орків не сладок і не приємний на смак!!!
Бояришником полощуть у горлі, бо щось там забивається у них у горлі сажою!
29.03.2026 15:03 Ответить
Начебто приємно. Але копнеш трохи глибше і зрозуміло, що Зе робить все, щоб ціна нафти пробила чергову стелю.
29.03.2026 14:55
Ціна нафти може пробити стелю, але якщо у русні не буде фізичної можливості її відвантажувати, то та стеля їм - до дупи.
29.03.2026 14:58
Якщо не буде, то так...
29.03.2026 15:02
Припустимо, ціна нафти проб'є стелю, якщо відрізати русню від світового ринку.
Але якщо русня буде відрізана від світового ринку, то вона не зможе отримати зиск з тієї захмарної ціни нафти.
А якщо русю повернути на ринок, ціна почне спускатись з-за хмар.
Єдина русні надія - що Іран таки винесе всю нафтову і газову промисловість країн Затоки.
Але саме для того, щоб його в цьому обламати, наші й відправили туди розрахунки БПЛА.
29.03.2026 15:05
Якщо відрізати, то так....
29.03.2026 15:06
Зачем копать глубже, кацапстан горит и это очень хорошо, тем более нефтянка
29.03.2026 15:11
100%. Не потрібно копати.
29.03.2026 15:14
Я не фанат Зе i дай Боже їм не стану, але нафта пробила чергову стелю виключно iз за крашеного какаду трампона....iмхо
29.03.2026 15:16
А нам тут розповідають, що не так сотні ішакєдов на день збиваємо.
29.03.2026 14:56
Всі термінали де заливають танкери в кацапії повинні вигоріти вщент.НПЗ теж.Заводи по виробництву добрив,вибухівки під 0.
29.03.2026 15:27
 
 