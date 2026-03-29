Дроны снова атаковали Ленинградскую область, порт Усть-Луга получил новые повреждения
В ночь на воскресенье, 29 марта, беспилотники вновь атаковали Ленинградскую область РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Новая атака
Российская сторона заверила, что якобы было сбито более 30 дронов. Впрочем, порт Усть-Луга получил новые повреждения. Сейчас там бушует пожар.
Более подробной информации на данный момент нет.
Что предшествовало?
- В ночь на 25 марта Ленинградскую область РФ атаковали дроны. В результате атаки начался сильный пожар в порту Усть-Луга, который является вторым по величине узлом экспорта российской нефти на Балтийском море.
- В этом порту дроны поразили объекты крупнейшего производителя сжиженного газа в России "Новатэк". После удара там приостановили отгрузку нефти и нефтепродуктов.
- В ночь на 27 марта Силы обороны Украины повторно нанесли удар дронами по порту Усть-Луга.
За оцінками на лютий-березень 2026 року, приблизно 150 мільйонів барелів російської нафти залишаються «завислими» на танкерах тіньового флоту.
Знімайте вже нарешті ППО з мАцкви.
А то мАцквє таким темпом не буде на що смачно їсти.
Жартую. Буде. мАцква завжди буде в шоколаді.
Просто рєгіонам доведеться вчергвое затягнути паски.