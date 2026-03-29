Дроны снова атаковали Ленинградскую область, порт Усть-Луга получил новые повреждения

Фото: Dnipro Osint

В ночь на воскресенье, 29 марта, беспилотники вновь атаковали Ленинградскую область РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Новая атака

Российская сторона заверила, что якобы было сбито более 30 дронов. Впрочем, порт Усть-Луга получил новые повреждения. Сейчас там бушует пожар.

Более подробной информации на данный момент нет.

Что предшествовало?

В ночь на 25 марта Ленинградскую область РФ атаковали дроны. В результате атаки начался сильный пожар в порту Усть-Луга, который является вторым по величине узлом экспорта российской нефти на Балтийском море.

В этом порту дроны поразили объекты крупнейшего производителя сжиженного газа в России "Новатэк". После удара там приостановили отгрузку нефти и нефтепродуктов.

В ночь на 27 марта Силы обороны Украины повторно нанесли удар дронами по порту Усть-Луга.

