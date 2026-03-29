Дроны снова атаковали Ленинградскую область, порт Усть-Луга получил новые повреждения

Спутниковые снимки порта Усть-Луга
Фото: Dnipro Osint

В ночь на воскресенье, 29 марта, беспилотники вновь атаковали Ленинградскую область РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Новая атака

Российская сторона заверила, что якобы было сбито более 30 дронов. Впрочем, порт Усть-Луга получил новые повреждения. Сейчас там бушует пожар.

Более подробной информации на данный момент нет.

Что предшествовало?

  • В ночь на 25 марта Ленинградскую область РФ атаковали дроны. В результате атаки начался сильный пожар в порту Усть-Луга, который является вторым по величине узлом экспорта российской нефти на Балтийском море.
  • В этом порту дроны поразили объекты крупнейшего производителя сжиженного газа в России "Новатэк". После удара там приостановили отгрузку нефти и нефтепродуктов.
  • В ночь на 27 марта Силы обороны Украины повторно нанесли удар дронами по порту Усть-Луга.

ніколи такого не було і ось знову
29.03.2026 07:15 Ответить
За даними відстеження суден на 24 березня 2026 року, щонайменше 65 нафтових танкерів перебували в нерухомому стані у водах поблизу Росії, біля узбережжя Сінгапуру та поблизу китайських портів.
За оцінками на лютий-березень 2026 року, приблизно 150 мільйонів барелів російської нафти залишаються «завислими» на танкерах тіньового флоту.
29.03.2026 07:27 Ответить
Була Усть-Луга стала Недо-Луга.
29.03.2026 07:46 Ответить
Таки добили
29.03.2026 07:46 Ответить
Ето... какой-то позор.
Знімайте вже нарешті ППО з мАцкви.
А то мАцквє таким темпом не буде на що смачно їсти.
Жартую. Буде. мАцква завжди буде в шоколаді.
Просто рєгіонам доведеться вчергвое затягнути паски.
29.03.2026 07:48 Ответить
Мабуть незабаром цей порт зовсім вийде з чату. Оце я розумію - двушечка трьошичка аід СОУ на московію. Це не та двушечка шо друзяки Ze засилали на москву.
29.03.2026 08:01 Ответить
Ignis sanat !!!
29.03.2026 08:44 Ответить
Не пишуть, чи мирняк загинув
29.03.2026 08:47 Ответить
Здох Максим - ну і йух з ним.
29.03.2026 09:33 Ответить
Мирняк на болотах загинув-повбивали корів та свиней. Усе інше, що залишилось-то істоти, що бажають війни.
29.03.2026 09:35 Ответить
Лише б запасу дронів вистачило добити до кінця!
29.03.2026 09:34
 
 