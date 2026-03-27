РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12094 посетителя онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
1 779 14

Пожар в порту Усть-Луга разгорелся с новой силой после очередного удара дронов. СПУТНИКОВЫЙ СНИМОК

В российском порту Усть-Луга зафиксирован масштабный пожар

Спутниковые снимки зафиксировали масштабный пожар в российском порту Усть-Луга, который усилился после очередной атаки беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило "Радио Свобода".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что Ленинградская область РФ подвергается ударам дронов третий день подряд.

Реакция властей РФ и последствия инцидента

По данным спутниковой аналитики Planet Labs, возгорание в порту вспыхнуло с новой силой после повторных ударов. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил о якобы сбитых 36 БПЛА, однако о возможных повреждениях инфраструктуры он не сообщил.

Пожар в порту Усть-Луга: дроны вызвали масштабное возгорание

В то же время в российских телеграм-каналах предполагают, что целью атак снова стала портовая инфраструктура. Украинская сторона официально ситуацию не комментировала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака БПЛА на Ленинградскую область: под ударом порты Приморск и Усть-Луга. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Ленинградская область (26) порт (762) атака (1175)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
добивати усть так добивати!
показать весь комментарий
27.03.2026 13:14 Ответить
+2
Це вам мерзотники за Кременчуцький НПЗ!
показать весь комментарий
27.03.2026 13:20 Ответить
+1
Ой-йой-йой, а кто это сделал? (с)
показать весь комментарий
27.03.2026 13:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ой-йой-йой, а кто это сделал? (с)
показать весь комментарий
27.03.2026 13:12 Ответить
То в усть-лугі громадянська війна, ми тут ніпричому, дрони можна купити в будь-якому воєнторзі.
показать весь комментарий
27.03.2026 13:25 Ответить
Главное, чтобы в военторг товар подвозили по мере продаж
показать весь комментарий
27.03.2026 13:28 Ответить
добивати усть так добивати!
показать весь комментарий
27.03.2026 13:14 Ответить
дєржітєсь там, С-300 із Крима ужє виєхалі.
показать весь комментарий
27.03.2026 13:18 Ответить
***** має просити у чуба петріоти-той вміє ними шахеди збивати. Може і проти наших лютих згодяться. Другу валодьє нарцис може не відмовити.
показать весь комментарий
27.03.2026 13:35 Ответить
Певно - білофінен!
показать весь комментарий
27.03.2026 13:19 Ответить
Нехай все там згорить нахєр!
показать весь комментарий
27.03.2026 13:20 Ответить
Це вам мерзотники за Кременчуцький НПЗ!
показать весь комментарий
27.03.2026 13:20 Ответить
і так щодня... Свято!!! Дякуємо всім добрим дронам і дронорям...теж добрим
показать весь комментарий
27.03.2026 13:21 Ответить
Кацапи так намерзлися, що вирішили продовжити опалювальний сезон просто неба на все літо.
показать весь комментарий
27.03.2026 13:22 Ответить
лучезарне утро!
показать весь комментарий
27.03.2026 13:23 Ответить
Ось це гарні санкції😍
показать весь комментарий
27.03.2026 13:25 Ответить
ще 33 діжки залишилось
показать весь комментарий
27.03.2026 13:34 Ответить
 
 