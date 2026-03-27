Пожар в порту Усть-Луга разгорелся с новой силой после очередного удара дронов. СПУТНИКОВЫЙ СНИМОК

Спутниковые снимки зафиксировали масштабный пожар в российском порту Усть-Луга, который усилился после очередной атаки беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило "Радио Свобода".

Отмечается, что Ленинградская область РФ подвергается ударам дронов третий день подряд.

Реакция властей РФ и последствия инцидента

По данным спутниковой аналитики Planet Labs, возгорание в порту вспыхнуло с новой силой после повторных ударов. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил о якобы сбитых 36 БПЛА, однако о возможных повреждениях инфраструктуры он не сообщил.

В то же время в российских телеграм-каналах предполагают, что целью атак снова стала портовая инфраструктура. Украинская сторона официально ситуацию не комментировала.

