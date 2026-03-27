Пожежа в порту Усть-Луга спалахнула з новою силою після чергового удару дронів. СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК
Супутникові знімки зафіксували масштабну пожежу в російському порту Усть-Луга, яка посилилася після чергової атаки безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Радіо Свобода".
Зазначається, що Ленінградська область РФ зазнає ударів дронами третій день поспіль.
Реакція влади РФ і наслідки інциденту
За даними супутникової аналітики Planet Labs, займання в порту спалахнуло з новою силою після повторних ударів. Губернатор регіону Олександр Дрозденко заявив про нібито збиття 36 БПЛА, однак про можливі пошкодження інфраструктури він не повідомив.
Водночас у російських телеграм-каналах припускають, що ціллю атак знову стала портова інфраструктура. Українська сторона офіційно ситуацію не коментувала.
Топ коментарі
+12 Tema9
показати весь коментар27.03.2026 13:25 Відповісти Посилання
+10 Дмитро Михайловський
показати весь коментар27.03.2026 13:20 Відповісти Посилання
+9 Геннадій #588068
показати весь коментар27.03.2026 13:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль