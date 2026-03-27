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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Пожежа в порту Усть-Луга спалахнула з новою силою після чергового удару дронів. СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК

У російському порту Усть-Луга зафіксовано масштабну пожежу

Супутникові знімки зафіксували масштабну пожежу в російському порту Усть-Луга, яка посилилася після чергової атаки безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Радіо Свобода".

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Зазначається,  що Ленінградська область РФ зазнає ударів дронами третій день поспіль.

Реакція влади РФ і наслідки інциденту

За даними супутникової аналітики Planet Labs, займання в порту спалахнуло з новою силою після повторних ударів. Губернатор регіону Олександр Дрозденко заявив про нібито збиття 36 БПЛА, однак про можливі пошкодження інфраструктури він не повідомив.

Пожежа в порту Усть-Луга: дрони спричинили масштабне займання

Водночас у російських телеграм-каналах припускають, що ціллю атак знову стала портова інфраструктура. Українська сторона офіційно ситуацію не коментувала.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака БпЛА на Ленінградську областіь: під ударом порти Приморськ і Усть-Луга. ВІДЕО+ФОТО

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Ленінградська область (50) порт (2182) атака (1731)
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Топ коментарі
+12
То в усть-лугі громадянська війна, ми тут ніпричому, дрони можна купити в будь-якому воєнторзі.
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27.03.2026 13:25 Відповісти
+10
Нехай все там згорить нахєр!
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27.03.2026 13:20 Відповісти
+9
Це вам мерзотники за Кременчуцький НПЗ!
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27.03.2026 13:20 Відповісти

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