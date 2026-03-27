Пожежа в порту Усть-Луга спалахнула з новою силою після чергового удару дронів. СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК

Супутникові знімки зафіксували масштабну пожежу в російському порту Усть-Луга, яка посилилася після чергової атаки безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Радіо Свобода".

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Зазначається, що Ленінградська область РФ зазнає ударів дронами третій день поспіль.

Реакція влади РФ і наслідки інциденту

За даними супутникової аналітики Planet Labs, займання в порту спалахнуло з новою силою після повторних ударів. Губернатор регіону Олександр Дрозденко заявив про нібито збиття 36 БПЛА, однак про можливі пошкодження інфраструктури він не повідомив.

Водночас у російських телеграм-каналах припускають, що ціллю атак знову стала портова інфраструктура. Українська сторона офіційно ситуацію не коментувала.

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