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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Дрони знову атакували Ленінградську область: порт Усть-Луга пошкоджено, смог від пожеж накрив Санкт-Петербург. ВIДЕО

У ніч проти неділі, 29 березня, безпілотники знову атакували Ленінградську область РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Нова атака

Російська сторона запевнила, що нібито було збито понад 30 дронів. Втім, порт Усть-Луга зазнав нових пошкоджень. Наразі там вирує пожежа.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Також місцеві жителі Санкт-Петербурга РФ у мережі опублікували відеозапис, як смог від пожеж дістався до міста.

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Що передувало?

  • У ніч на 25 березня Ленінградську область РФ атакували дрони. Унаслідок атаки спалахнула сильна пожежа у порту Усть-Луга, який є другим найбільшим вузлом експорту російської нафти на Балтійському морі.
  • У цьому порту дрони влучили в об'єкти найбільшого виробника скрапленого газу в Росії "Новатек". Після удару там зупинили відвантаження нафти та нафтопродуктів.
  • У ніч на 27 березня Сили оборони України повторно уразили дронами порт Усть-Луга.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6088) Ленінградська область (53) Удари по РФ (1093)
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Топ коментарі
+40
ніколи такого не було і ось знову
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29.03.2026 07:15 Відповісти
+24
Мабуть незабаром цей порт зовсім вийде з чату. Оце я розумію - двушечка трьошичка аід СОУ на московію. Це не та двушечка шо друзяки Ze засилали на москву.
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29.03.2026 08:01 Відповісти
+22
Була Усть-Луга стала Недо-Луга.
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29.03.2026 07:46 Відповісти

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