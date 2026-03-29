Дрони знову атакували Ленінградську область: порт Усть-Луга пошкоджено, смог від пожеж накрив Санкт-Петербург. ВIДЕО

У ніч проти неділі, 29 березня, безпілотники знову атакували Ленінградську область РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Нова атака

Російська сторона запевнила, що нібито було збито понад 30 дронів. Втім, порт Усть-Луга зазнав нових пошкоджень. Наразі там вирує пожежа.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Також місцеві жителі Санкт-Петербурга РФ у мережі опублікували відеозапис, як смог від пожеж дістався до міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пожежа в порту Усть-Луга спалахнула з новою силою після чергового удару дронів. СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК

Що передувало?

У ніч на 25 березня Ленінградську область РФ атакували дрони. Унаслідок атаки спалахнула сильна пожежа у порту Усть-Луга, який є другим найбільшим вузлом експорту російської нафти на Балтійському морі.

У цьому порту дрони влучили в об'єкти найбільшого виробника скрапленого газу в Росії "Новатек". Після удару там зупинили відвантаження нафти та нафтопродуктів.

У ніч на 27 березня Сили оборони України повторно уразили дронами порт Усть-Луга.

Дивіться також: У РФ під ударом дронів опинився найбільший виробник добрив у Європі. ВІДЕО+ФОТО