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Дрони знову атакували Ленінградську область: порт Усть-Луга пошкоджено, смог від пожеж накрив Санкт-Петербург. ВIДЕО
У ніч проти неділі, 29 березня, безпілотники знову атакували Ленінградську область РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Нова атака
Російська сторона запевнила, що нібито було збито понад 30 дронів. Втім, порт Усть-Луга зазнав нових пошкоджень. Наразі там вирує пожежа.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Також місцеві жителі Санкт-Петербурга РФ у мережі опублікували відеозапис, як смог від пожеж дістався до міста.
Що передувало?
- У ніч на 25 березня Ленінградську область РФ атакували дрони. Унаслідок атаки спалахнула сильна пожежа у порту Усть-Луга, який є другим найбільшим вузлом експорту російської нафти на Балтійському морі.
- У цьому порту дрони влучили в об'єкти найбільшого виробника скрапленого газу в Росії "Новатек". Після удару там зупинили відвантаження нафти та нафтопродуктів.
- У ніч на 27 березня Сили оборони України повторно уразили дронами порт Усть-Луга.
Топ коментарі
+40 Fox Fox #573921
показати весь коментар29.03.2026 07:15 Відповісти Посилання
+24 Старый зольдат
показати весь коментар29.03.2026 08:01 Відповісти Посилання
+22 Iryna LIV #303361
показати весь коментар29.03.2026 07:46 Відповісти Посилання
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