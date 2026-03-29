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Пилоты СБС поразили 3 РСЗО "Смерч/Торнадо-С" в Крыму. ВИДЕО

Операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем нанесли удары по базе реактивных систем залпового огня БМ-30 "Смерч/Торнадо-С" российских войск на временно оккупированной территории Крыма, а также по топливной логистике противника в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удары были нанесены во взаимодействии с разведкой СБУ и при координации Центра глубокого поражения СБС.

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По имеющейся информации, в результате атаки были уничтожены три РСЗО и транспортно-заряжающая машина, которые ранее считались труднодоступными целями из-за дальности применения до 120 километров.

Кроме того, вблизи населенного пункта Новосвитловка на временно оккупированной территории Луганской области украинские операторы уничтожили цистерны с топливом, обеспечивавшие логистику противника.

Кадры боевых действий обнародовал командующий СБС Роберт Бровди.

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Автор: 

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