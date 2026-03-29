ССО поразили ряд целей ВС РФ на ВОТ, среди них - полигон "Восточный" на Запорожье. ВИДЕО

Подразделения Middle Strike Сил специальных операций во взаимодействии с движением сопротивления на временно оккупированных территориях нанесли серию ударов по военным целям ВС РФ, поразив логистические объекты, пункты управления и места сосредоточения личного состава.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атаки осуществлялись в течение последних нескольких дней и повлияли на темпы боевых действий противника.

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В частности, в районе Великой Новоселки в Донецкой области Силы специальных операций поразили четыре военных объекта: логистический хаб, место сосредоточения личного состава, пункт управления войсками и логистический пункт.

Кроме того, в Севастополе был нанесен удар по базе операторов морских беспилотных катеров, где несколько дронов достигли целей.

Также вблизи населенного пункта Новопетровка в Запорожской области ССО нанесли удар по российскому полигону "Восточный", где размещались личный состав, техника и имущество противника.

Кадры опубликованы в соцсетях.

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