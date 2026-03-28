Воины Одесского пограничного отряда уничтожили 9 "Шахедов" над Черным морем. ВИДЕО

Во время очередной массированной ночной атаки российских беспилотников военнослужащие Одесского пограничного отряда уничтожили 9 ударных БПЛА типа"Шахед" над акваторией Черного моря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воздушные цели были своевременно обнаружены и поражены в зоне ответственности подразделения.

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По имеющейся информации, противник в очередной раз пытался атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру региона, применив ударные беспилотники.

Однако благодаря слаженным действиям и профессиональной работе огневых групп все обнаруженные цели были уничтожены.

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