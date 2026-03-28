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Дроны Сил беспилотных систем уничтожили склады, ПВО и САУ оккупантов. ВИДЕО

Операторы Сил беспилотных систем нанесли серию ударов по важным целям российских войск, поразив средства противовоздушной обороны, склады, технику и пусковые установки беспилотников на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удары были скоординированы Центром глубинного поражения СБС.

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В частности, были поражены:

  • Пусковые мобильные установки дронов "Гербера"/Shahed (Донецкий аэропорт);
  • ЗРК "Тор-М2" (ВОТ Луганской области);
  • ЗРК "Тор-М1" (ВОТ Запорожской области);
  • Склад РЭБ и боекомплекта, мастерская РЭБ (н.п. Луганское, ВОТ Донецкой области);
  • Склад ТС (н.п. Благовещенка, ВОТ Херсонской области);
  • Склад ГСМ (н.п. Айдар, ВОТ Луганской области);
  • Склад ТС и боеприпасов (н.п. Мангуш, ВОТ Донецкой области);
  • Башни и коммуникационные узлы (н.п. Мангуш, ВОТ Донецкой области);
  • САУ "Гвоздика" (ВОТ Луганской области).

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Автор: 

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