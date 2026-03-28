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Пилоты СБС нанесли удар по экипажу РФ во время запуска дронов "Гербера". ВИДЕО

Операторы дронов 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем нанесли удар по месту запуска российских беспилотников типа "Гербера", обнаружив противника во время подготовки к применению БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражение было нанесено в ночь на 28 марта.

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По имеющейся информации, российский экипаж, состоявший из четырех автомобилей, был обнаружен на открытой местности непосредственно во время запуска дронов.

В результате удара было уничтожено как минимум две единицы транспорта противника.

Видео опубликовано в соцсетях.

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