Пилоты СБС нанесли удар по экипажу РФ во время запуска дронов "Гербера". ВИДЕО
Операторы дронов 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем нанесли удар по месту запуска российских беспилотников типа "Гербера", обнаружив противника во время подготовки к применению БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, поражение было нанесено в ночь на 28 марта.
По имеющейся информации, российский экипаж, состоявший из четырех автомобилей, был обнаружен на открытой местности непосредственно во время запуска дронов.
В результате удара было уничтожено как минимум две единицы транспорта противника.
Видео опубликовано в соцсетях.
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