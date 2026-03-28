Пілоти СБС завдали удару по екіпажу РФ під час запуску дронів "Гербера". ВIДЕО
Оператори дронів 1-го окремого центру Сил безпілотних систем завдали удару по місцю запуску російських безпілотників типу "Гербера", виявивши противника під час підготовки до застосування БпЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ураження було здійснено в ніч проти 28 березня.
За наявною інформацією, російський екіпаж, який складався з чотирьох автомобілів, був виявлений на відкритій місцевості безпосередньо під час запуску дронів.
У результаті удару щонайменше дві одиниці транспорту противника було знищено.
Відео оприлюднено у соцмережах.
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