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Окупант на полі бою втрачає голову після пострілів українського воїна із автомата. ВIДЕО 18+
На Запорізькому напрямку тривають інтенсивні бойові зіткнення, де українські захисники демонструють високу точність та рішучість у ліквідації ворога. Підрозділ ударних БпЛА Ptashka DoDo 5-ї окремої штурмової Київської бригади оприлюднив кадри успішної бойової операції. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На опублікованому відео зафіксовано момент ближнього бою, під час якого український військовий зі стрілецької зброї зносить голову російському окупанту.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+26 Денис Коновалов #551584
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+20 Александр Иванов #442761
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+19 Luka Lukich #363772
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