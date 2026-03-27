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Новини Відео Ближній стрілецький бій
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Окупант на полі бою втрачає голову після пострілів українського воїна із автомата. ВIДЕО 18+

На Запорізькому напрямку тривають інтенсивні бойові зіткнення, де українські захисники демонструють високу точність та рішучість у ліквідації ворога. Підрозділ ударних БпЛА Ptashka DoDo 5-ї окремої штурмової Київської бригади оприлюднив кадри успішної бойової операції. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На опублікованому відео зафіксовано момент ближнього бою, під час якого український військовий зі стрілецької зброї зносить голову російському окупанту.

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Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Бійці ССО знищують окупанта у ближньому бою поблизу Покровська: "Вы кто такие?", - "Ми - ЗСУ!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21459) знищення (10492) Запорізька область (5076) 5 ОШБр (180)
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Топ коментарі
+26
До чого нас довели козломорді- раніше я таке боявся дивитися, а зараз радію таким відео
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27.03.2026 15:09 Відповісти
+20
Втрачають голови від наших краєвидів.
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27.03.2026 15:10 Відповісти
+19
Передивився ще раз для підтримки психіки.
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27.03.2026 15:16 Відповісти

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