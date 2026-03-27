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Новости Видео Ближний стрелковый бой
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Оккупант на поле боя теряет голову после выстрелов украинского воина из автомата. ВИДЕО 18+

На Запорожском направлении продолжаются интенсивные боевые столкновения, в ходе которых украинские защитники демонстрируют высокую точность и решимость в уничтожении врага. Подразделение ударных БПЛА "Ptashka DoDo" 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады обнародовало кадры успешной боевой операции. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На опубликованном видео запечатлен момент ближнего боя, во время которого украинский военный из стрелкового оружия сносит голову российскому оккупанту.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Бойцы ССО уничтожают оккупанта в ближнем бою вблизи Покровска: "Вы кто такие?", — "Мы — ВСУ!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23239) уничтожение (10173) Запорожская область (4550) 5 ОШБр (178)
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Топ комментарии
+26
До чого нас довели козломорді- раніше я таке боявся дивитися, а зараз радію таким відео
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27.03.2026 15:09 Ответить
+20
Втрачають голови від наших краєвидів.
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27.03.2026 15:10 Ответить
+19
Передивився ще раз для підтримки психіки.
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27.03.2026 15:16 Ответить

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