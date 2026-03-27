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Оккупант на поле боя теряет голову после выстрелов украинского воина из автомата. ВИДЕО 18+
На Запорожском направлении продолжаются интенсивные боевые столкновения, в ходе которых украинские защитники демонстрируют высокую точность и решимость в уничтожении врага. Подразделение ударных БПЛА "Ptashka DoDo" 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады обнародовало кадры успешной боевой операции. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На опубликованном видео запечатлен момент ближнего боя, во время которого украинский военный из стрелкового оружия сносит голову российскому оккупанту.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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