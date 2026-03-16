Бойцы ССО уничтожают оккупанта в ближнем бою около Покровска: "Вы кто такие?" - "Мы - ВСУ!". ВИДЕО
Бойцы 144-го центра ССО успешно провели операцию по зачистке здания, занятого противником, на Покровском направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, спецоперация состоялась зимой 2025 года силами группы "Єгермейстер".
Во время осмотра помещения операторы заметили силуэт врага в отражении зеркала. Действуя в соответствии с тактикой ближнего боя, спецназовцы применили гранаты и осуществили обстрел секторов с выгодных позиций.
Оккупант продолжал сопротивляться, игнорируя предложения сдаться в плен. В результате последовательных действий группы "Єгермейстер" оккупант был уничтожен. Дом успешно зачистили, после чего группа без потерь перешла к выполнению задач в следующих зданиях.
