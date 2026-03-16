РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10487 посетителей онлайн
Боевые действия на Покровском направлении
2 733 5

Бойцы ССО уничтожают оккупанта в ближнем бою около Покровска: "Вы кто такие?" - "Мы - ВСУ!". ВИДЕО

Бойцы 144-го центра ССО успешно провели операцию по зачистке здания, занятого противником, на Покровском направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, спецоперация состоялась зимой 2025 года силами группы "Єгермейстер".

Во время осмотра помещения операторы заметили силуэт врага в отражении зеркала. Действуя в соответствии с тактикой ближнего боя, спецназовцы применили гранаты и осуществили обстрел секторов с выгодных позиций.

Оккупант продолжал сопротивляться, игнорируя предложения сдаться в плен. В результате последовательных действий группы "Єгермейстер" оккупант был уничтожен. Дом успешно зачистили, после чего группа без потерь перешла к выполнению задач в следующих зданиях.

Автор: 

Донецкая область (10272) ССО (668) Покровск (1236) бой (242) Покровский район (1623)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це був невідомо чим мотивований ворог, добре що його вбили, і при цьому не зазнали смерті і поранень наші бійці, ну хоч розрахувалися з окупантом за зруйновану українську хату
показать весь комментарий
16.03.2026 13:10 Ответить
Не брат ты мне...
показать весь комментарий
16.03.2026 13:13 Ответить
Який братан?
показать весь комментарий
16.03.2026 13:16 Ответить
Московіт вдерся в Україну убивати, але вийшло йому покарання за це!!
показать весь комментарий
16.03.2026 13:21 Ответить
"жмура кацапського" хоч з хати витягли? А то прийдеться, під час ремонту, здирать всю штукатурку, і підлогу мінять - бо все трупним запахом просочиться...
показать весь комментарий
16.03.2026 13:30 Ответить
 
 