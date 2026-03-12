Ближний бой украинского воина с двумя оккупантами вблизи Покровска. ВИДЕО
На Покровском направлении зафиксирован пример исключительного мужества и профессионализма украинского пехотинца. Как сообщает Цензор.НЕТ, один боец Сил обороны смог удержать позицию под натиском штурмовой пары оккупантов в ближнем бою.
Детали боевого столкновения
-
Обстоятельства: В районе села Гришино (Донецкая область), к северу от Покровска, вражеская группа в составе пулеметчика с ПКМ и стрелка прикрытия пыталась штурмом захватить украинскую позицию.
-
Ход боя: Несмотря на преимущество противника, украинский защитник вступил в ближний бой. Используя особенности рельефа и постоянные подсказки от операторов дронов, он смог остановить продвижение штурмовиков.
-
Поддержка с неба: Кадры объективного контроля зафиксировали операторы аэроразведки 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".
