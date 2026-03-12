РУС
Новости
4 824 6

Ближний бой украинского воина с двумя оккупантами вблизи Покровска. ВИДЕО

На Покровском направлении зафиксирован пример исключительного мужества и профессионализма украинского пехотинца. Как сообщает Цензор.НЕТ, один боец Сил обороны смог удержать позицию под натиском штурмовой пары оккупантов в ближнем бою.

Детали боевого столкновения

Детали боевого столкновения

  • Обстоятельства: В районе села Гришино (Донецкая область), к северу от Покровска, вражеская группа в составе пулеметчика с ПКМ и стрелка прикрытия пыталась штурмом захватить украинскую позицию.

  • Ход боя: Несмотря на преимущество противника, украинский защитник вступил в ближний бой. Используя особенности рельефа и постоянные подсказки от операторов дронов, он смог остановить продвижение штурмовиков.

  • Поддержка с неба: Кадры объективного контроля зафиксировали операторы аэроразведки 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".

Смотрите: Воины 101-й бригады во время зачистки местности обезвредили оккупанта, который скрывался в подвале. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (10585) уничтожение (7309) Донецкая область (5757) Покровск (1085) бой (225) Покровский район (1572)
Респект!...
12.03.2026 10:45 Ответить
А в окопах - один боец. Беда....
12.03.2026 11:23 Ответить
Красава ..Неймовірний воїн
12.03.2026 11:29 Ответить
Страшно дивитися. Боже, бережи наших захисників
12.03.2026 11:35 Ответить
Судячи з відео наш боєць загинув від черги кацапського кулеметника (вбитого через мить дроном).
12.03.2026 11:56 Ответить
Судячи з відео наш герой-боєць залишився живим ,а кацапський кулеметник загинув від мирного дрона , а наш герой добив кацапа, вбитого через мирний дрон
12.03.2026 12:16 Ответить
 
 