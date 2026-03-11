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Минус 33 оккупанта и 4 единицы техники: бойцы бригады "Помста" нанесли удары на Покровском направлении. ВИДЕО
Пограничники подразделения "Феникс" бригады "Помста" нанесли удар по рашистам и технике на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский дрон поразил УАЗ "Буханка" во время высадки личного состава противника и ликвидировал сразу 7 оккупантов.
Также уничтожено:
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33 оккупанта;
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2 автомобиля;
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2 квадроцикла.
Кадры боевой работы обнародованы в официальном телеграм-канале ГПСУ.
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Luk Viktor
показать весь комментарий11.03.2026 00:33 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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