РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8118 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении Операторы дронов
4 415 1

Минус 33 оккупанта и 4 единицы техники: бойцы бригады "Помста" нанесли удары на Покровском направлении. ВИДЕО

Пограничники подразделения "Феникс" бригады "Помста" нанесли удар по рашистам и технике на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский дрон поразил УАЗ "Буханка" во время высадки личного состава противника и ликвидировал сразу 7 оккупантов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Также уничтожено:

  • 33 оккупанта;

  • 2 автомобиля;

  • 2 квадроцикла.

Кадры боевой работы обнародованы в официальном телеграм-канале ГПСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два украинских дрона кружат над оккупантом и почти одновременно атакуют его. ВИДЕО

Смотрите также: Бойцы 425-го ОШП прорвали оборону РФ и продвинулись более чем на 10 км на юге Днепропетровщины. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23078) Госпогранслужба (7168) пограничники (1717) уничтожение (10037) Донецкая область (12456) дроны (7376) Покровск (1312) Покровский район (1767)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+ +
показать весь комментарий
11.03.2026 00:33 Ответить
 
 