Минус 33 оккупанта и 4 единицы техники: бойцы бригады "Помста" нанесли удары на Покровском направлении. ВИДЕО

Пограничники подразделения "Феникс" бригады "Помста" нанесли удар по рашистам и технике на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский дрон поразил УАЗ "Буханка" во время высадки личного состава противника и ликвидировал сразу 7 оккупантов.

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Также уничтожено:

33 оккупанта;

2 автомобиля;

2 квадроцикла.

Кадры боевой работы обнародованы в официальном телеграм-канале ГПСУ.

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