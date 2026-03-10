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Мінус 33 окупанти та 4 одиниці техніки: бійці бригади "Помста" завдали ударів на Покровському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" завдали удару по рашистах та техніці на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український дрон уразив УАЗ "Буханка" під час висадки особового складу противника та ліквідував одразу 7 окупантів.
Також знищено:
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33 окупанти;
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2 автівки;
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2 квадроцикли.
Кадри бойової роботи оприлюднено в офіційному телеграм-каналі ДПСУ.
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Luk Viktor
показати весь коментар11.03.2026 00:33 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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