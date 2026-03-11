Бійці 425-го ОШП прорвали оборону РФ, ліквідували 600 окупантів і просунулися на понад 10 км на півдні Дніпропетровщини. ВIДЕО (оновлено)
Українські військові Збройних Сил України проводять наступальні дії на півдні Дніпропетровської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" під час операції прорвали оборону російських військ та просунулися більш ніж на 10 кілометрів у глиб позицій противника.
Також зазначається, що Сили оборони деокупували населений пункт Тернове.
"Бойова робота українських військових триває", - йдеться у коментарях до відео.
Деталі операції
Операція розпочалася 30 січня 2026 року. До штурмових дій було залучено близько 200 бійців. Безпосередня фаза зачистки населеного пункту Тернове тривала три доби та супроводжувалася інтенсивними бойовими зіткненнями.
"Попри завершення основної фази операції, бойові дії в районі тривають і надалі, оскільки противник намагається утримувати окремі позиції та проводить контратаки", - зазначають у "Скелі".
За попередніми оцінками, внаслідок операції було ліквідовано понад 600 російських окупантів, а також завдано суттєвих втрат живій силі противника.
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Тепер ЗЕушльопок живі з цім.
Бо ті плітки, про те що там відбувається від людей чиї там близькі, шокують.
Я звісно не маю права варнякати щось про ЗСУ, оскільки сам живу за кордоном та шкода бачити як гинуть люди від командування
Коли це правда стала скигленням?😀