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Бійці 425-го ОШП прорвали оборону РФ, ліквідували 600 окупантів і просунулися на понад 10 км на півдні Дніпропетровщини. ВIДЕО (оновлено)

Українські військові Збройних Сил України проводять наступальні дії на півдні Дніпропетровської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" під час операції прорвали оборону російських військ та просунулися більш ніж на 10 кілометрів у глиб позицій противника.

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Також зазначається, що Сили оборони деокупували населений пункт Тернове.

"Бойова робота українських військових триває", - йдеться у коментарях до відео.

Деталі операції

Операція розпочалася 30 січня 2026 року. До штурмових дій було залучено близько 200 бійців. Безпосередня фаза зачистки населеного пункту Тернове тривала три доби та супроводжувалася інтенсивними бойовими зіткненнями.

"Попри завершення основної фази операції, бойові дії в районі тривають і надалі, оскільки противник намагається утримувати окремі позиції та проводить контратаки", - зазначають у "Скелі".

За попередніми оцінками, внаслідок операції було ліквідовано понад 600 російських окупантів, а також завдано суттєвих втрат живій силі противника.

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Автор: 

армія рф (21297) штурм (370) знищення (10366) Дніпропетровська область (5137) Синельниківський район (563) Тернове (10) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (63)
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Топ коментарі
+52
Дай Боже нашім Героям витримки та Удачі! Смерть ворогам! Слава Україні!
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10.03.2026 22:59 Відповісти
+35
Слава ЗСУ!
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10.03.2026 23:23 Відповісти
+31
Тільки вперед...! Ми віримо в ЗСУ
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10.03.2026 23:01 Відповісти
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Дай Боже нашім Героям витримки та Удачі! Смерть ворогам! Слава Україні!
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10.03.2026 22:59 Відповісти
Тільки вперед...! Ми віримо в ЗСУ
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10.03.2026 23:01 Відповісти
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10.03.2026 23:22 Відповісти
Слава ЗСУ!
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10.03.2026 23:23 Відповісти
Бийте хлопці кацапсячу нечисть! Слава ЗСУ! Слава Героям!
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11.03.2026 17:41 Відповісти
Подробиці в студію, інакше кацап.
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11.03.2026 05:12 Відповісти
Поки що ти і той владіслав тут кацапите! Аргументи в студію!
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11.03.2026 10:38 Відповісти
😎Коли правда то це вже кацапство?!
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11.03.2026 15:59 Відповісти
Зі мною в шпиталі були вояки з "Скелі", в одного ГСВ відстрелив п'ятку, в другого осколкове від РГД яку взводний кинув в хату, обидва не хотіли йти на штурми. Ще розповіли багато "цікавих" історій якими прийомами керівництво підрозділу "пропонує" бійцям штурмувати русню, відношення до тих хто повернувсяз СЗЧ та інше,- все цє має стати відомо суспільству а скоріше за все ДБР, але ж це зрада та діскримінацію зсу.

Тепер ЗЕушльопок живі з цім.
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11.03.2026 16:20 Відповісти
Наприклад?
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11.03.2026 10:50 Відповісти
Поки кацапія дивиться на Іран, ЗСУ почала їх рвати там, де вони не очікували. Це весна дасть потужний контрнаступ який переломить хребет окупантів.
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10.03.2026 23:59 Відповісти
Вряд ли переломит но результаты будут .Но кацапы с перепугу уже собираются у себя мобилизацию опять проводить
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11.03.2026 21:31 Відповісти
Що 425, що 225 дуже богато після війни буде питань до командування тими підрозділами.
Бо ті плітки, про те що там відбувається від людей чиї там близькі, шокують.
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11.03.2026 00:43 Відповісти
Зрада ((
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11.03.2026 01:09 Відповісти
Скиглії хочуть перемагати, не вставаючи з дивану...
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11.03.2026 17:47 Відповісти
Так само як і перемогуни. Два чобота пара.
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11.03.2026 19:34 Відповісти
А сам то ты встал с дивана?или ты только за перемогу??
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11.03.2026 20:49 Відповісти
Яке твоє свиняче діло?
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11.03.2026 21:04 Відповісти
Свиня ти, дивана...перемогун ***
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11.03.2026 21:07 Відповісти
Сподіваюсь не ціною великих втрат даються ці просування, оскільки по інету гуляє дуже багато поганих дописів про 425 ОШП Скеля.
Я звісно не маю права варнякати щось про ЗСУ, оскільки сам живу за кордоном та шкода бачити як гинуть люди від командування
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11.03.2026 08:36 Відповісти
Что 425 что 225 там полная жопа....после войны многие будут в шоке от услышанного....любимчыки Сырского, дальше я думаю можно и не продолжать
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11.03.2026 09:47 Відповісти
Не продовжуй, здайся кацапам, пересидиш війну у полоні...
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11.03.2026 17:45 Відповісти
Чому правда так тебе нервує?
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11.03.2026 18:55 Відповісти
З чого ти взяв, що мене щось нервує? І де тут правда? Одні й ті ж писаки, частіше під VPN як ти, на одній темі скиглять, ...що все порпало, кацапи ідуть вперед... А на іншій, там де про наші наступальні дії, плачуть про те що коїться щось страшне, що ми "можливо Карл", почуємо. Це все маніпулювання нерозвиненою свідомістю, рівня маргоши сімонян. Дурні думають що навколо всі такі ж як вони, но помиляються.
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11.03.2026 19:08 Відповісти
Та якось так виходить, що правда життя неприємна, аморальні і захмарно жорстока.
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11.03.2026 19:38 Відповісти
Які люди, таке і життя.
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11.03.2026 20:18 Відповісти
Жизнь вообще жестокая штука .Вы неженки за 30 с лишним год независимости ,которая как снег упала к вам на голову привыкли к спокойной и сытой жизни , а теперь когда трудности замаячили на горизонте делаете удивленные глаза и говорите как же так. Привыкайте .
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11.03.2026 21:51 Відповісти
Я в Німеччині, не під VPN. Вище по гилці відповів такому як ти. Почитай, бо немає часу пояснювати ЗЕвиборцям що не треба вірити Марахфону а прислуховуватись тому що люди тут пишуть. Поки ще тут можна писати, бо сроко Зешобла поглине і Цензор, тоді "правда" буде одна. А дурні хай думають що читають правду, но вони помиляються.
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11.03.2026 19:48 Відповісти
Тебе у Німеччині так хвилює Зеленський? Так його скоро переоберуть, чим займатися будеш? Хоча я знаю, такі як ти плаксіі, завжди знайдуть собі нагоду поскиглити, це ж легше чим визнати свою нікчемність.
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11.03.2026 20:15 Відповісти
Накуя мені твій Зе?, - ви його вибрали, тому живить з ним, шкода людей які не обирали це чудо а стали заручниками ситуації.
Коли це правда стала скигленням?😀
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11.03.2026 21:08 Відповісти
Ну и к чему ты это написал, ты хоть читал комент выше, на который я ответил??или так - лишь бы что то написать???или я не прав в чём то???...хочешь здаваться - здавайся, но для начала сходи в ТЦК
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11.03.2026 20:10 Відповісти
А как ты хотел .Лучшие это те кто воюет не жалея ни себя , ни врага . Звери одним словом , вселяющие ужас врагу и ухылянтам😆
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11.03.2026 21:34 Відповісти
Я за командование писал, за тупые приказы, за мясные штурмы и тд...точно не за пацанов, их жаль за командиров дибилов....
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11.03.2026 21:47 Відповісти
Увы но таковая реальность.Без жертв нет победы как говорится и дело тут совсем не в тупых командирах. Вернее не только и не столько в них. Штурмы без потерь большая редкость особенно когда наступление большими силами идет это тебе не в обороне сидеть и как бы не был хорош командир, проводящий эти штурмы без троекратных как минимум по сравнению с обороной когда ты сидишь в окопах или блиндаже потерь не обойтись
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11.03.2026 21:57 Відповісти
Жертв могло бы быть намного меньше, если бы не воевали мясом,а воевали с умом, продуманно, технологиями и тд....что такое штурмы и оборона - прочувствовал на себе - можете мне не рассказывать, это лишнее...а то что показывают красивые картинки, в новостях описывают, видосики снимают - не всё так красиво и особенно в 425...
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11.03.2026 22:09 Відповісти
Так любой солдат тебе говорить будет.Уверен поставь тебя на место командира или даже сырского потери были бы не меньше или даже больше
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11.03.2026 22:28 Відповісти
Так ты не знаешь меня, а уже утвердительно говоришь, что потери были не меньше или даже больше 😂....ты служишь?
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11.03.2026 22:39 Відповісти
Нет.Но ты думаешь что лучше сырского или своего командира.Уверяю так думает каждый второй солдат.Так же думал и мой брат как только призвали на первом году службы ,а сейчас уже нет так не думает на третьем году
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11.03.2026 23:17 Відповісти
5-й рік війни, і знову рух колоною, як на параді
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11.03.2026 12:21 Відповісти
Усё в Божих руках
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11.03.2026 18:30 Відповісти
🫡🇺🇦
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11.03.2026 18:40 Відповісти
За попередніми оцінками, внаслідок операції було ліквідовано понад 600 російських окупантів, а також завдано суттєвих втрат живій силі противника Джерело: https://censor.net/ua/v3604603...А що перше не відповідає другому?
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11.03.2026 20:02 Відповісти
Хоч би Бог допоміг і під час штурмів в нас було мінімум втрат. Як шкода українців, що через різних виродків мають так страждати
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12.03.2026 08:20 Відповісти
 
 