Дронарі 13-го ОЗКБ збили 5 "Шахедів" перехоплювачами "STING". ВIДЕО

Пілоти 13-го ОЗКБ перехопили російські безпілотники у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи бійці використали дрони-перехоплювачі Sting від "Диких Шершнів" із максимальною протяжністю польоту до 37 км.

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На оприлюдненому відео зафіксовано знищення 5 російських дронів типу "Шахед", які прямували у напрямку українських міст.

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