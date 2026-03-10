Дронарі 13-го ОЗКБ збили 5 "Шахедів" перехоплювачами "STING". ВIДЕО
Пілоти 13-го ОЗКБ перехопили російські безпілотники у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи бійці використали дрони-перехоплювачі Sting від "Диких Шершнів" із максимальною протяжністю польоту до 37 км.
На оприлюдненому відео зафіксовано знищення 5 російських дронів типу "Шахед", які прямували у напрямку українських міст.
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