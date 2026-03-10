Дрони ССО знищили базу пального в Макіївці та РЕБ у Донецьку. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ у тимчасово окупованих Макіївці та Донецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділи Front-strike ССО завдали удару по базі зберігання, пункті розподілу та видачі паливно-мастильних матеріалів у Макіївці.

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У Донецьку українські дрони також уразили станцію радіоелектронної боротьби "Волна-3", яку противник використовував для протидії безпілотникам.

Зазначається, що представники Руху опору ССО на окупованих територіях Донеччини сприяли проведенню цих ударів, надаючи інформацію про розташування об’єктів противника.

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