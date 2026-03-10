Прикордонники зі стрілецької зброї збили російський "Shahed". ВIДЕО
На Північно-Слобожанському напрямку бійці Державної прикордонної служби України продемонстрували надвисоку точність у протидії повітряним цілям ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, військовослужбовці 6-го прикордонного Волинського загону ліквідували ударний дрон типу "Shahed" за допомогою стрілецької зброї.
Деталі успішної протидії
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Виявлення: Ворожий БпЛА-камікадзе був вчасно помічений прикордонним нарядом під час спроби перетнути повітряний простір на північній ділянці кордону.
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Збиття: Прикордонники відкрили щільний вогонь зі стрілецької зброї по рухомій цілі. Внаслідок влучних пострілів дрон було уражено у повітрі.
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Результат: "Shahed" вибухнув і впав, не встигнувши досягти наміченої цілі. Постраждалих серед особового складу та руйнувань цивільної інфраструктури вдалося уникнути.
"На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники 6 прикордонного Волинського загону зі стрілецької зброї ефектно збили російський дрон типу "Shahed". БпЛА вдалося знищити ще до того, як він зміг досягти своєї цілі", - зазначається у коментарі до відео.
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