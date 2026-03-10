Прикордонники зі стрілецької зброї збили російський "Shahed". ВIДЕО

На Північно-Слобожанському напрямку бійці Державної прикордонної служби України продемонстрували надвисоку точність у протидії повітряним цілям ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, військовослужбовці 6-го прикордонного Волинського загону ліквідували ударний дрон типу "Shahed" за допомогою стрілецької зброї.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Збиття: Прикордонники відкрили щільний вогонь зі стрілецької зброї по рухомій цілі. Внаслідок влучних пострілів дрон було уражено у повітрі.

Виявлення: Ворожий БпЛА-камікадзе був вчасно помічений прикордонним нарядом під час спроби перетнути повітряний простір на північній ділянці кордону.

Читайте: РФ атакувала 137 БпЛА. ППО ліквідувала 122, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

"На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники 6 прикордонного Волинського загону зі стрілецької зброї ефектно збили російський дрон типу "Shahed". БпЛА вдалося знищити ще до того, як він зміг досягти своєї цілі", - зазначається у коментарі до відео.