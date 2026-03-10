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Новини Відео Знищення російських безпілотників Бої на Північно-Слобожанському напрямку
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Прикордонники зі стрілецької зброї збили російський "Shahed". ВIДЕО

На Північно-Слобожанському напрямку бійці Державної прикордонної служби України продемонстрували надвисоку точність у протидії повітряним цілям ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, військовослужбовці 6-го прикордонного Волинського загону ліквідували ударний дрон типу "Shahed" за допомогою стрілецької зброї.

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Деталі успішної протидії

  • Виявлення: Ворожий БпЛА-камікадзе був вчасно помічений прикордонним нарядом під час спроби перетнути повітряний простір на північній ділянці кордону.

  • Збиття: Прикордонники відкрили щільний вогонь зі стрілецької зброї по рухомій цілі. Внаслідок влучних пострілів дрон було уражено у повітрі.

  • Результат: "Shahed" вибухнув і впав, не встигнувши досягти наміченої цілі. Постраждалих серед особового складу та руйнувань цивільної інфраструктури вдалося уникнути.

Читайте: РФ атакувала 137 БпЛА. ППО ліквідувала 122, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

"На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники 6 прикордонного Волинського загону зі стрілецької зброї ефектно збили російський дрон типу "Shahed". БпЛА вдалося знищити ще до того, як він зміг досягти своєї цілі", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться: Наземний робот СБУ знищив двох окупантів та два ворожі дрони-ждуни на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6760) знищення (10354) Шахед (2271)
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Топ коментарі
+8
Гут
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10.03.2026 14:33 Відповісти
+7
Майже снайпера 👍
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10.03.2026 14:39 Відповісти
+5
Молодці! Завалили "коршака"... Наші, на Чернігівщині, теж не відстають - прямо з вікна бачив, як збили такого ж, так само. Тільки у нас і до землі не долетів - вибухнув у небі... Тільки хмарка диму попливла...
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10.03.2026 14:39 Відповісти
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10.03.2026 14:33 Відповісти
Молодці! Завалили "коршака"... Наші, на Чернігівщині, теж не відстають - прямо з вікна бачив, як збили такого ж, так само. Тільки у нас і до землі не долетів - вибухнув у небі... Тільки хмарка диму попливла...
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10.03.2026 14:39 Відповісти
З лука теж можна збити шахед. Або лобом розбити горіх. Є пропозиція-- розширити точки ППО ротами автоматчиків. А якщо серйозно, то звичайно добре, що збили, але хвалитися цим точно не треба.
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10.03.2026 16:16 Відповісти
Що тебе від цієї новини так розковбасило ? А чим вихвалятися - тим як такий дрон будинок розвалює ? ((( Збили хлопці- молодці , хтось висновок тут написав що нам ППО не потрібна , вистачить прикордонників?
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10.03.2026 16:47 Відповісти
Алес Супер Гуд!
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10.03.2026 16:21 Відповісти
Таке можна спостерігати постійно, перехоплювач збиває шахід , він починає падати і по ньому з усіх кущів починають валити.
Якщо немає адекватного відео то не вводьте в оману читачів.
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10.03.2026 14:37 Відповісти
А якщо і так - то навіщо видавать місце дислокації перехоплювачів? Хай, краще, кацапи думають, що це було випадково... У прикордонній смузі, нарядів прикордонних, з автоматами, багато - як " Бразилии - диких обезьян...".
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10.03.2026 14:44 Відповісти
Тому що хтось в кабінетах дійсно повірить що це так і замість того щоб розвивати перехоплювачі виставлять перед містами обмежених дідів з автоматами (ну а чому б ні -працює же, і в рази дешевше).
Це вже проходили, збивали з автоматів балістику.
Тому НЕ ВВОДЬТЕ ЛЮДЕЙ В ОМАНУ, особливо тих хто приймає важливі рішення, вони сильно не думають.
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10.03.2026 15:20 Відповісти
Не мели дурниць... На відміну від тебе, я сидів у подібних кабінетах. І знаю, що там не сидять, поголовно, ідіоти... "Обмежених дідів, з автоматами", ніхто виставлять не буде, хоча-б, з тої причини, що ефективна стрільба по повітряній цілі, з автомата, не перевищує 300 метрів... При груповій стрільбі - до 500. Метод стрільби "загороджувальний" вогонь, трасерами... Ціль - створить перед літальним апаратом "стіну вогню" - може, "напореться"...
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10.03.2026 15:37 Відповісти
А у чому омана - що збили з автомата дрона який летів на висоті ста метрів ? Уяви собі що на такій відстані це виходить зробити ((
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10.03.2026 16:35 Відповісти
Майже снайпера 👍
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10.03.2026 14:39 Відповісти
невже і цих козаків відправлять "у відпустку" в ОАЕ боротися із шахедами ?
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10.03.2026 14:40 Відповісти
МОЛОДЦІ!
Одною бідою менше.
Слава Україні!
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10.03.2026 14:40 Відповісти
Героям слава !
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10.03.2026 15:12 Відповісти
США 7 місяців тому: Україно, нам не потрібні ваші технології, щоб збивати «Шахеди»

Зараз: Ми тут подумали…Може допоможете?
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10.03.2026 15:06 Відповісти
Красунчики. Ймовірно не одне життя врятували.
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10.03.2026 15:13 Відповісти
прямо у каністрочку влучили.
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10.03.2026 16:55 Відповісти
Пропали ********** 20000 долларов.
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10.03.2026 18:00 Відповісти
Оглобли перебили ему...
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11.03.2026 12:17 Відповісти
 
 