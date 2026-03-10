РФ атакувала 137 БпЛА. ППО ліквідувала 122, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

З вечора 9 березня російські загарбники атакували територію України 37 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Загалом було зафіксовано близько 80 безпілотників типу "шахед".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Атака противника на кількох напрямках

Зафіксовано пуски ударних БпЛА по таких напрямках:

Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове - РФ;

Гвардійське - в ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотні системи, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

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Наслідки удару

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 122 ворожих БпЛА.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - зазначили у Повітряних силах.

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