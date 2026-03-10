РУС
Новости
263 0

РФ атаковала 137 БПЛА. ПВО ликвидировала 122, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

С вечера 9 марта российские захватчики атаковали территорию Украины 37 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Всего было зафиксировано около 80 беспилотников типа "шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Атака противника по нескольким направлениям

Зафиксированы пуски ударных БПЛА по следующим направлениям:

  • Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово - РФ;
  • Гвардейское - в ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотные системы, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 10 локациях.

Последствия удара

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 122 вражеских БПЛА.

Результаты работы ПВО

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отметили в Воздушных силах.

беспилотник (2918) ПВО (2272) Воздушные силы (2139) Шахед (1733)
