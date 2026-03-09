ГУР обнародовало новые данные о компонентах дронов Shahed-107, "Орион" и "Феникс"

В базе War&Sanctions появились новые данные о производителях и электронных компонентах дронов Shahed-107, "Орион" и "Феникс", которые использует Россия для ударов по территории Украины.

Обновление касается предприятий, привлеченных к производству российского беспилотника Orion UAV, а также иностранных компонентов, используемых в иранском дроне Shahed-107 и российском БПЛА Phoenix UAV.

Беспилотник "Орион", также известный как "Иноходец", производит российская группа компаний Кронштадт, которая находится под санкциями. Ранее ГУР уже публиковало интерактивную 3D-модель этого аппарата и список предприятий, участвующих в его производстве.

В перечень добавили новые компании и компоненты

Теперь в базу внесли еще 19 компаний, которые производят элементы противообледенительных и топливных систем, пилотажно-навигационного оборудования, а также составляющие радиоэлектронного комплекса командно-информационного взаимодействия. В целом количество предприятий, связанных с производством "Ориона", выросло до 70.

Кроме того, разведка добавила еще 30 электронных компонентов, обнаруженных в иранском беспилотнике Shahed-107 и в гиростабилизированной оптико-электронной системе QIR50TPro, используемой на российском дроне "Феникс". Интерактивную модель Shahed-107 ГУР обнародовала ранее, а теперь база пополнилась еще 15 компонентами, найденными в другом образце этого БПЛА.

Данные публикуют для усиления международного контроля

В разведке отмечают, что распространение таких данных должно помочь международному сообществу противодействовать использованию подобного вооружения. В ГУР отмечают, что события на Ближнем Востоке демонстрируют: оружие, которое Россия применяет против Украины, представляет угрозу террора и ударов по гражданской инфраструктуре и в других регионах мира.

