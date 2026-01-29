Россияне применяют БПЛА на сверхнизкой высоте под ручным управлением, - Флеш
Российские оккупанты используют тактику применения БПЛА на сверхнизкой высоте под ручным управлением.
Об этом сообщил советник министра обороны по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов (Флеш), передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Наш противник применяет самые разнообразные тактики и уловки для уничтожения наших военных объектов. Одна из последних – это полет на сверхнизкой высоте в режиме ручного управления. И эта высота, как на видео, может быть десятки метров", – отметил он.
По словам Бескрестнова, сейчас есть технологические решения.
"И мы будем действовать, но пока я прошу выставлять удаленные посты визуального и звукового наблюдения и быть готовыми встречать гостей мобильными и стационарными группами прикрытия. Даже если Вираж и другие системы молчат.
Особое внимание руслам рек, равнинам и длинным впадинам в рельефе", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что россияне впервые применили "шахеды" на Starlink для ударов по Украине.
- Известно, что российские дроны БМ-35 на Starlink уже долетают до Днепра.
На малій висоті радіогоризонт і потужність сигналу - функція дальності застосування !
Тому, без супутникового звязку, тут не обійтися
Далі буде ще цікавіше. На жаль про це попереджали вже давно. Але...
Дасть бог щось з новим МО зміниться. Той хоч щось бекає у цифрі.
Ви помітили що вже більше двох місяців зсу не бье чисто по нпз?
І зробив це чувак, що повісив своє фото з х...лом у Білому домі.
Добровольче формування бійців "Воля" в Києві вирішили розформувати - причина
Збивали ворожі "Шахеди", охороняли об'єкти критичної інфраструктури, патрулювали вулиці - це завдання, що від початку повномасштабного вторгнення виконували бійці добровольчого формування "Воля" у Києві. До нього приєдналися ті, хто за віком та іншими категоріями не можуть бути призвані до лав ЗСУ, втім ці чоловіки та жінки не змогли стояти осторонь, коли російська навала сунула на Київ. У 2024-му "Волю", як і ще два добровольчі підрозділи вирішили розформувати.
сбу? гур?
не на часі?