Россияне применяют БПЛА на сверхнизкой высоте под ручным управлением, - Флеш

Российские оккупанты используют тактику применения БПЛА на сверхнизкой высоте под ручным управлением.

Об этом сообщил советник министра обороны по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов (Флеш), передает Цензор.НЕТ.

"Наш противник применяет самые разнообразные тактики и уловки для уничтожения наших военных объектов. Одна из последних – это полет на сверхнизкой высоте в режиме ручного управления. И эта высота, как на видео, может быть десятки метров", – отметил он.

По словам Бескрестнова, сейчас есть технологические решения.

"И мы будем действовать, но пока я прошу выставлять удаленные посты визуального и звукового наблюдения и быть готовыми встречать гостей мобильными и стационарными группами прикрытия. Даже если Вираж и другие системы молчат.



Особое внимание руслам рек, равнинам и длинным впадинам в рельефе", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что россияне впервые применили "шахеды" на Starlink для ударов по Украине.

Известно, что российские дроны БМ-35 на Starlink уже долетают до Днепра.

