Россияне применяют БПЛА на сверхнизкой высоте под ручным управлением, - Флеш

Российские оккупанты используют тактику применения БПЛА на сверхнизкой высоте под ручным управлением.

Об этом сообщил советник министра обороны по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов (Флеш), передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Наш противник применяет самые разнообразные тактики и уловки для уничтожения наших военных объектов. Одна из последних – это полет на сверхнизкой высоте в режиме ручного управления. И эта высота, как на видео, может быть десятки метров", – отметил он.

По словам Бескрестнова, сейчас есть технологические решения.

"И мы будем действовать, но пока я прошу выставлять удаленные посты визуального и звукового наблюдения и быть готовыми встречать гостей мобильными и стационарными группами прикрытия. Даже если Вираж и другие системы молчат.

Особое внимание руслам рек, равнинам и длинным впадинам в рельефе", - добавил он.

Шахед (2155) Бескрестнов Сергей Флеш (20)
я маю на увазі канал управління....
На малій висоті радіогоризонт і потужність сигналу - функція дальності застосування !
Тому, без супутникового звязку, тут не обійтися
29.01.2026 12:23 Ответить
.... управління через старлінк?
29.01.2026 12:02 Ответить
Навіщо нам ця інформація? Що ми з нею зробимо? Але факт що ще один константатор і підрахуй у владі з'явився це факт.
Ви помітили що вже більше двох місяців зсу не бье чисто по нпз?
29.01.2026 12:05 Ответить
.... управління через старлінк?
29.01.2026 12:02 Ответить
Ручне управління - це задіяння великої кількості операторів. Раніше запускали "рої", і про них забували. Тепер сидить купа людей, і ведуть кожен свій "шахєд". Це ускладнення управління, набір купи операторів, витрата купи їх часу...
29.01.2026 12:11 Ответить
я маю на увазі канал управління....
На малій висоті радіогоризонт і потужність сигналу - функція дальності застосування !
Тому, без супутникового звязку, тут не обійтися
29.01.2026 12:23 Ответить
Саме так. І Яр тут трохи некопенгаген. Ну таке.
Далі буде ще цікавіше. На жаль про це попереджали вже давно. Але...
Дасть бог щось з новим МО зміниться. Той хоч щось бекає у цифрі.
29.01.2026 12:47 Ответить
Ну, так - будуть цифрові снаряди, міни, Стугни.... - жодного прикладу з призначень зеленского з знаком + - немає. Жодного. Броуді сам доріс.
30.01.2026 03:58 Ответить
Ну - так - прилетіли низенько до Кропивницького і спалили 2 вертольоти - потрібно протидіяти а не констатувати
29.01.2026 12:03 Ответить
между домами летел ?))
29.01.2026 12:05 Ответить
потрібно відповідним військовим структурам слухати це , аналізувати .... а потім протидіяти а не констатувати
29.01.2026 12:11 Ответить
Чому нашу авіацію не прикриває ПВО? Не можна було хоча б Гепарда поставити чи пару з постів з ПЗРК? З такими зусиллями випрошуємо у пертнерів кожен гелікоптер чи літак які потім по тупому просирають
30.01.2026 00:48 Ответить
Навіщо нам ця інформація? Що ми з нею зробимо? Але факт що ще один константатор і підрахуй у владі з'явився це факт.
Ви помітили що вже більше двох місяців зсу не бье чисто по нпз?
29.01.2026 12:05 Ответить
вчера же ударили
29.01.2026 12:06 Ответить
хтось не давав бити, а зараз хто заважає ???
29.01.2026 12:12 Ответить
Зелений членограй не дає бити фламінгами по мацкві, хоча три місяці тому грозився..роззуй очі
29.01.2026 12:19 Ответить
думаю, йому прозоро натякнули, куди не можна бити.
І зробив це чувак, що повісив своє фото з х...лом у Білому домі.
29.01.2026 12:32 Ответить
Ото тепер і зрозуміло чого так почастішали випадки підрахуйства, більше воно нічого не може робити а тільки рахувати прильоти, зелена наволоч
29.01.2026 12:47 Ответить
Зате ДФТГ розформували
ДФТГ "Воля"

Добровольче формування бійців "Воля" в Києві вирішили розформувати - причина
Збивали ворожі "Шахеди", охороняли об'єкти критичної інфраструктури, патрулювали вулиці - це завдання, що від початку повномасштабного вторгнення виконували бійці добровольчого формування "Воля" у Києві. До нього приєдналися ті, хто за віком та іншими категоріями не можуть бути призвані до лав ЗСУ, втім ці чоловіки та жінки не змогли стояти осторонь, коли російська навала сунула на Київ. У 2024-му "Волю", як і ще два добровольчі підрозділи вирішили розформувати.



29.01.2026 19:21 Ответить
29.01.2026 19:22 Ответить
Так добровольців фактично усунули,
29.01.2026 19:25 Ответить
а оператори де живуть?
сбу? гур?
не на часі?
29.01.2026 13:45 Ответить
Тобто мобільні вогневі групи які раніше не могли дістати високо шехеди тепер знову актуальні?
30.01.2026 00:43 Ответить
Актуальні самонавідні ракети малого радіусу дії для тих групп. Оті кулемети в ночі та у тучі - тай і в день - то таке - майже все проходить
30.01.2026 04:02 Ответить
 
 