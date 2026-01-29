Росіяни застосовують БпЛА на наднизькій висоті під ручним керуванням, - Флеш
Російські окупанти використовують тактику застосування БпЛА на наднизькій висоті під ручним керуванням.
Про це повідомив радник міністра оборони з технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш), передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Наш противник застосовує найрізноманітніші тактики і хитрощі для знищення наших військових об'єктів. Одна з останніх – це політ на наднизькій висоті в режимі ручного керування. І ця висота, як на відео, може бути десятки метрів", - зазначив він.
За словами Бескрестнова, наразі є технологічні рішення.
"І ми будемо діяти, але поки я прошу виставляти віддалені пости візуального і звукового спостереження і бути готовими зустрічати гостей мобільними і стаціонарними групами прикриття Навіть якщо Віраж та інші системи мовчать.
Особливу увагу руслам річок, рівнинам і довгим западинам в рельєфі", - додав він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що росіяни вперше застосували "шахеди" на Starlink для ударів по Україні.
- Відомо, що російські дрони БМ-35 на Starlink вже долітають до Дніпра.
На малій висоті радіогоризонт і потужність сигналу - функція дальності застосування !
Тому, без супутникового звязку, тут не обійтися
Далі буде ще цікавіше. На жаль про це попереджали вже давно. Але...
Дасть бог щось з новим МО зміниться. Той хоч щось бекає у цифрі.
Ви помітили що вже більше двох місяців зсу не бье чисто по нпз?
І зробив це чувак, що повісив своє фото з х...лом у Білому домі.
ДФТГ "Воля"
Добровольче формування бійців "Воля" в Києві вирішили розформувати - причина
Збивали ворожі "Шахеди", охороняли об'єкти критичної інфраструктури, патрулювали вулиці - це завдання, що від початку повномасштабного вторгнення виконували бійці добровольчого формування "Воля" у Києві. До нього приєдналися ті, хто за віком та іншими категоріями не можуть бути призвані до лав ЗСУ, втім ці чоловіки та жінки не змогли стояти осторонь, коли російська навала сунула на Київ. У 2024-му "Волю", як і ще два добровольчі підрозділи вирішили розформувати.
ДФТГ "Воля" очікують пояснень такого рішення
сбу? гур?
не на часі?