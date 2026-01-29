Росіяни застосовують БпЛА на наднизькій висоті під ручним керуванням, - Флеш

Російські окупанти використовують тактику застосування БпЛА на наднизькій висоті під ручним керуванням.

Про це повідомив радник міністра оборони з технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш), передає Цензор.НЕТ.

"Наш противник застосовує найрізноманітніші тактики і хитрощі для знищення наших військових об'єктів. Одна з останніх – це політ на наднизькій висоті в режимі ручного керування. І ця висота, як на відео, може бути десятки метрів", - зазначив він.

За словами Бескрестнова, наразі є технологічні рішення.

"І ми будемо діяти, але поки я прошу виставляти віддалені пости візуального і звукового спостереження і бути готовими зустрічати гостей мобільними і стаціонарними групами прикриття Навіть якщо Віраж та інші системи мовчать.



Особливу увагу руслам річок, рівнинам і довгим западинам в рельєфі", - додав він.

Раніше повідомлялось, що росіяни вперше застосували "шахеди" на Starlink для ударів по Україні.

Відомо, що російські дрони БМ-35 на Starlink вже долітають до Дніпра.

