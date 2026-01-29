Росіяни застосовують БпЛА на наднизькій висоті під ручним керуванням, - Флеш

Російські окупанти використовують тактику застосування БпЛА на наднизькій висоті під ручним керуванням.

Про це повідомив радник міністра оборони з технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш), передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Наш противник застосовує найрізноманітніші тактики і хитрощі для знищення наших військових об'єктів. Одна з останніх – це політ на наднизькій висоті в режимі ручного керування. І ця висота, як на відео, може бути десятки метрів", - зазначив він.

За словами Бескрестнова, наразі є технологічні рішення.

"І ми будемо діяти, але поки я прошу виставляти віддалені пости візуального і звукового спостереження і бути готовими зустрічати гостей мобільними і стаціонарними групами прикриття Навіть якщо Віраж та інші системи мовчать.

Особливу увагу руслам річок, рівнинам і довгим западинам в рельєфі", - додав він.

Читайте: Російські дрони БМ-35 на Starlink вже долітають до Дніпра, - Флеш. ФОТО

Що передувало?

Читайте: Ворог ударив по Запоріжжю із "Торнадо-С", загрози обстрілів зі ствольної артилерії немає, - ОВА

Шахед (2162) Бескрестнов Сергій Флеш (20)
Топ коментарі
+5
я маю на увазі канал управління....
На малій висоті радіогоризонт і потужність сигналу - функція дальності застосування !
Тому, без супутникового звязку, тут не обійтися
29.01.2026 12:23 Відповісти
+4
.... управління через старлінк?
29.01.2026 12:02 Відповісти
+4
Навіщо нам ця інформація? Що ми з нею зробимо? Але факт що ще один константатор і підрахуй у владі з'явився це факт.
Ви помітили що вже більше двох місяців зсу не бье чисто по нпз?
29.01.2026 12:05 Відповісти
Ручне управління - це задіяння великої кількості операторів. Раніше запускали "рої", і про них забували. Тепер сидить купа людей, і ведуть кожен свій "шахєд". Це ускладнення управління, набір купи операторів, витрата купи їх часу...
29.01.2026 12:11 Відповісти
я маю на увазі канал управління....
На малій висоті радіогоризонт і потужність сигналу - функція дальності застосування !
Тому, без супутникового звязку, тут не обійтися
29.01.2026 12:23 Відповісти
Саме так. І Яр тут трохи некопенгаген. Ну таке.
Далі буде ще цікавіше. На жаль про це попереджали вже давно. Але...
Дасть бог щось з новим МО зміниться. Той хоч щось бекає у цифрі.
29.01.2026 12:47 Відповісти
Ну, так - будуть цифрові снаряди, міни, Стугни.... - жодного прикладу з призначень зеленского з знаком + - немає. Жодного. Броуді сам доріс.
30.01.2026 03:58 Відповісти
Ну - так - прилетіли низенько до Кропивницького і спалили 2 вертольоти - потрібно протидіяти а не констатувати
29.01.2026 12:03 Відповісти
между домами летел ?))
29.01.2026 12:05 Відповісти
потрібно відповідним військовим структурам слухати це , аналізувати .... а потім протидіяти а не констатувати
29.01.2026 12:11 Відповісти
Чому нашу авіацію не прикриває ПВО? Не можна було хоча б Гепарда поставити чи пару з постів з ПЗРК? З такими зусиллями випрошуємо у пертнерів кожен гелікоптер чи літак які потім по тупому просирають
30.01.2026 00:48 Відповісти
Навіщо нам ця інформація? Що ми з нею зробимо? Але факт що ще один константатор і підрахуй у владі з'явився це факт.
Ви помітили що вже більше двох місяців зсу не бье чисто по нпз?
29.01.2026 12:05 Відповісти
вчера же ударили
29.01.2026 12:06 Відповісти
хтось не давав бити, а зараз хто заважає ???
29.01.2026 12:12 Відповісти
Зелений членограй не дає бити фламінгами по мацкві, хоча три місяці тому грозився..роззуй очі
29.01.2026 12:19 Відповісти
думаю, йому прозоро натякнули, куди не можна бити.
І зробив це чувак, що повісив своє фото з х...лом у Білому домі.
29.01.2026 12:32 Відповісти
Ото тепер і зрозуміло чого так почастішали випадки підрахуйства, більше воно нічого не може робити а тільки рахувати прильоти, зелена наволоч
29.01.2026 12:47 Відповісти
Зате ДФТГ розформували
Добровольче формування бійців "Воля" в Києві вирішили розформувати - причина
Збивали ворожі "Шахеди", охороняли об'єкти критичної інфраструктури, патрулювали вулиці - це завдання, що від початку повномасштабного вторгнення виконували бійці добровольчого формування "Воля" у Києві. До нього приєдналися ті, хто за віком та іншими категоріями не можуть бути призвані до лав ЗСУ, втім ці чоловіки та жінки не змогли стояти осторонь, коли російська навала сунула на Київ. У 2024-му "Волю", як і ще два добровольчі підрозділи вирішили розформувати.



29.01.2026 19:21 Відповісти
29.01.2026 19:22 Відповісти
Так добровольців фактично усунули,
29.01.2026 19:25 Відповісти
а оператори де живуть?
сбу? гур?
не на часі?
29.01.2026 13:45 Відповісти
Тобто мобільні вогневі групи які раніше не могли дістати високо шехеди тепер знову актуальні?
30.01.2026 00:43 Відповісти
Актуальні самонавідні ракети малого радіусу дії для тих групп. Оті кулемети в ночі та у тучі - тай і в день - то таке - майже все проходить
30.01.2026 04:02 Відповісти
 
 