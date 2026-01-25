Росіяни вперше застосували "шахеди" на Starlink для ударів по Україні, - Флеш
Індустрія дронів
Російські війська, ймовірно, вперше застосували для ударів по Україні дрони типу "Шахед" з терміналами супутникового зв'язку Starlink.
Про це повідомив фахівець із радіозв’язку та РЕБ, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш), інформує Цензор.НЕТ.
Шахеди керувалися Starlink
Під час атаки 24 січня на вертольоти в районі Кропивницького росіяни застосували безпілотники типу "Шахед", які керувалися через систему супутникового зв’язку Starlink.
Флеш опублікував відео, на якому, за його словами, можна побачити автозахоплення цілі та ручне наведення за зображенням.
"Але поблизу не було жодних БПЛА для створення Mesh-радіомережі. Роблю висновок, що ми бачимо перше застосування Шахедів на Старлінці. Ці Шахеди на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не бачили РЛС", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все інше - це вже політика, яка призводить до переваги аполітичних конкурентів.
Зброя Відплати потужно виробляється... Мабуть
Вони чомусь впевнені, що все, що походить з Заходу, буде наявне у них за замовчуванням і за будь-яких умов.
Тому і не сильно обурюються тому факту, що без "проклятого Запада" вони навіть з Україною повноцінно воювати не здатні.
Пора здаватись?
Помоєму ЕС вводив проти бульбофюреоа
Скоріше -Китай .
Але як би там не було , як бачимо - ця проблема може вирішуватись .
Ішакєд - не якась невразлива хєрня, збити його технічно не складно.
Питання в наявності достатньої кількості засобів.
Довгії літа йому на 150 літ, щоб вів він українький мудрий наріт крізь сніги та морози Дорогою Незламності !
Аби він не мерз, та не кляк і очі його горіли в темноті та мороку як дві Потужні електричні лампочки, висвітлюючи шлях українцям !
до всіх останніх величних порівнянь лакуз та мойсючок добавлю свої:
Він - наш Мойсей, що водить обраний Богом український мудрий наріт по білій пустелі, засипаній мороженою манкою небесною.
має водити так нас 40 літ - 7 вже проводив, залишилось ніц - якихось 33 роки.
якщо НЕ переоберемо цього Мойсея, що навряд.....
Кому цікаво почитайте про криптопроект Space і скільки вони потратили на супутниковий інтернет
Не факт що то старлінк а не китайські якісь чи власні орків.
Друге оборонпром виробник радарів, що така складність за 4 роки, хоча б для аеродромів було розробити мобільні станції ведення цілей. І розмістити їх на висоті.
Якщо би шахеди виявили раніше - екіпажі ветрольотів могли бути задіяні для ППО і знаходилися би на робочих місцях! А це ще було би гірше, якщо не встигли би злетіти...
Якщо б виявили раніше, на такій висоті і МВГ з кулеметом ефективні