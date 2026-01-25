Росіяни вперше застосували "шахеди" на Starlink для ударів по Україні, - Флеш

Індустрія дронів

Російські війська, ймовірно, вперше застосували для ударів по Україні дрони типу "Шахед" з терміналами супутникового зв'язку Starlink.

Про це повідомив фахівець із радіозв’язку та РЕБ, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш), інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Шахеди керувалися Starlink

Під час атаки 24 січня на вертольоти в районі Кропивницького росіяни застосували безпілотники типу "Шахед", які керувалися через систему супутникового зв’язку Starlink.

Флеш опублікував відео, на якому, за його словами, можна побачити автозахоплення цілі та ручне наведення за зображенням.

"Але поблизу не було жодних БПЛА для створення Mesh-радіомережі. Роблю висновок, що ми бачимо перше застосування Шахедів на Старлінці. Ці Шахеди на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не бачили РЛС", - написав він.

Читайте також: В України буде свій аналог "мавіка" з більшою дистанцією польоту, - Федоров