Росіяни вперше застосували "шахеди" на Starlink для ударів по Україні, - Флеш

Російські війська, ймовірно, вперше застосували для ударів по Україні дрони типу "Шахед" з терміналами супутникового зв'язку Starlink.

Про це повідомив фахівець із радіозв’язку та РЕБ, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш), інформує Цензор.НЕТ.

Шахеди керувалися Starlink

Під час атаки 24 січня на вертольоти в районі Кропивницького росіяни застосували безпілотники типу "Шахед", які керувалися через систему супутникового зв’язку Starlink.

Флеш опублікував відео, на якому, за його словами, можна побачити автозахоплення цілі та ручне наведення за зображенням.

"Але поблизу не було жодних БПЛА для створення Mesh-радіомережі. Роблю висновок, що ми бачимо перше застосування Шахедів на Старлінці. Ці Шахеди на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не бачили РЛС", - написав він.

Читайте також: В України буде свій аналог "мавіка" з більшою дистанцією польоту, - Федоров

ЧерчеГавел вже от от видасть 3000-ячну ракету Флапіздіндіч... Вірно ж ??
Зброя Відплати потужно виробляється... Мабуть
25.01.2026 20:26 Відповісти
Странно что только сейчас. Вообще давно уже говорили что кцп пользуются старлинком возле лбс, при том что на территории рф он не работает. Неужели нельзя было за столько времени договориться о каких то белых списках терминалов которые бы подавались военными и согласно которым такие терминалы могли бы работать вблизи лбс с регулярными проверками и подтверждением собственности.
25.01.2026 20:25 Відповісти
Почему то ЕС не вводит санкций против белорашки. Именно через белорашку идут комплектующие.
25.01.2026 20:38 Відповісти
25.01.2026 21:00 Відповісти
Принцип бізнесу: хто платить, той і отримує замовлене.
Все інше - це вже політика, яка призводить до переваги аполітичних конкурентів.
25.01.2026 20:31 Відповісти
І не пече русню зовсім, що ця технологія 100% залежить від їх стратегічного супротивника - США.
Вони чомусь впевнені, що все, що походить з Заходу, буде наявне у них за замовчуванням і за будь-яких умов.
Тому і не сильно обурюються тому факту, що без "проклятого Запада" вони навіть з Україною повноцінно воювати не здатні.
25.01.2026 20:26 Відповісти
Так я думаю, що найактивніше просили не виключати Старлінк лаптям якраз американські спецслужби, життя українців для них то пусте, зате це непогане джерело інформації про контрабанду, воєнну логістику, виробничі потужності, штаби, склади ітд так як всі баяатб старлінк, відразу його включають на будь якому етапі доставки до лбз. А головне, навіть дзвонити нікому не треба, включив собі комп і вся лапотна двіжюха як на долоні. Як і наша в принципі.
25.01.2026 20:37 Відповісти
Ну так, до Старлінка на росії Інтернету не було.
25.01.2026 20:38 Відповісти
Так ідеально для американців, поле бою як в стратегії якісь. Звичайно, крім інших джерел інформації.
25.01.2026 20:46 Відповісти
Ще вони втратили технологію виробницва цвяхів.
25.01.2026 20:51 Відповісти
Заради справедливості, ми хоч і не втратили цю технологію, але якість цвяхів зараз фігова)))
25.01.2026 21:04 Відповісти
Це правда,якщо під час забиття цвях зігнувся(а він точно зігнеться) то ти його гвоздодьором не витягнеш бо на цвяхах гнеться шляпка і нема за що зачіпити.Так що цвяхи тепер одноразові,якщо вдалось його рівно забити то він там назавжди.
26.01.2026 11:56 Відповісти
У лаптєй не працює старлінк над їх територією. Саме тому деякі наші ефективні ударні дрони, які використовують Старлінк, можуть бити тільки по окупованих територіях України.
25.01.2026 20:52 Відповісти
А якщо врахувати, що шахеди запускаються від лбз мінімум 60 км, то їм і не треба територія саме лаптєй. Якщо визначення лбз з точністю до 5 км для них проблема, так як точної інформації ніколи ні у кого нема, бо бардак і хаос, то напр. вже 10 км від лбз американці впевнені хто контролює визначену ділянку. Але вони чомусь не відключають старлінки в глибокому тилу у лаптєй, і не тому що це офіційно територія України чи тому, що вони ******* лаптєй, просто це реально класне джерело інформації буквально всього, чим займаються лапті, від місця запуску таких шахедів до того що там лапотний комбриг пише своєму коханцю))
25.01.2026 21:03 Відповісти
Шахед став ФПВ дроном з дальністю 1000 км..................
25.01.2026 20:27 Відповісти
Вже давно....правди просто не кажуть людям....вони ще з весни літали на ручному керуванні і всім було похер...
25.01.2026 20:34 Відповісти
Вони на радіомережі літали. А тепер вперше на Старлінк, якому не потрібні циркулюючі в небі ретранслятори, і який не заглушиш по всій території.
25.01.2026 20:36 Відповісти
Треба звернутися до компанії Маска, щоб starlink працював на відстані не більше ніж 50 км від лінії зіткнення. Тобто для військових. Всередині країни є інтернет-провайдери з оптикою та мобільна связь і тому starlink не потрібен. Це єдине рішення
25.01.2026 20:31 Відповісти
Вже писав під коментом вище. Навіщо американцям добровільно відрізати себе від такої маси цінної інформації.
25.01.2026 21:10 Відповісти
MESH на пристроі XK-FP358, які використовують рашени, без проблем створюється діверсантом/зрадником на землі. Я би радив молитися, щоб це був не старлінк. Бо пан Маск відключати ім старлінки не збирається.
25.01.2026 20:35 Відповісти
Це 100% Старлінк. "Молнии" на ньому давно літають.
Пора здаватись?
25.01.2026 20:37 Відповісти
Пора
25.01.2026 20:53 Відповісти
Не здаватись, а готуватись що в умовний Львів прилетить штук 10-20 таких шахедів і рознесуть к херам все місто.
25.01.2026 20:56 Відповісти
Флеш сказав, що будуть дії на випередження.
25.01.2026 20:58 Відповісти
Якби Сергій читав що з липня місяца йому вумні люди на цю тему писали, все давно булоб по іншому.Просто він все оцінює з позиціі радіоелектроніки, а тут суттєва частина це компьютерні технологіі.
25.01.2026 21:03 Відповісти
Може, тепер почитає.
25.01.2026 21:05 Відповісти
Не думаюю Цей випадок, якщо це дійсно старлінк тільки початок новоі фази. Я знаю просто що буде далі. І не якщо, а коли рашени допруть, а вони допруть, там є кваліфіковані персонажі це буде виглядати як фантастичне кіно. Враховуючи що вони вже давно використовують джетсони навіть страшно думати, що я би наробив.
25.01.2026 21:13 Відповісти
А це що новина? Як кацапи з 22 року користуються інтернетом? Туди і туди масу продав старлінки, бізнес , нічого особистого, але є віруни
25.01.2026 20:37 Відповісти
Так трамп зняв з них санкції. Щоб бсср завозила все для рашки!!
Помоєму ЕС вводив проти бульбофюреоа
25.01.2026 22:06 Відповісти
Це ноу хау - так собі . Якщо в Ірані старлінк зуміли заглушити , то з часом наші теж знайдуть проти них - протиотруту .
25.01.2026 20:39 Відповісти
Врахуйте, що термінал летить над землею, а РЕБ - на землі.
25.01.2026 20:44 Відповісти
Іранці якось зуміли заблокувати сигнали через супутник . Як вони це зробили - невідомо , але Старлінк в Ірані зараз не працює , і це факт . Хоча Маск і приклав зусилля для відновлення зв'язку , але це не допомагає .
25.01.2026 20:53 Відповісти
Як-як: русня допомогла.
25.01.2026 20:54 Відповісти
. - русня ..??
Скоріше -Китай .
Але як би там не було , як бачимо - ця проблема може вирішуватись .
25.01.2026 20:59 Відповісти
Краще її вирішувати достатньою кількістю ЗРК/перехоплювачів.
Ішакєд - не якась невразлива хєрня, збити його технічно не складно.
Питання в наявності достатньої кількості засобів.
25.01.2026 21:00 Відповісти
Ні. Кітайській пристрій який вони використали не повністю блокнув старлінк, а створив перешкоди які довели рівень пропажи пакетів данних до 80 відсотків. Тобто так відео відвалиться якісне, але якась передача данних буде працювати. І звичайно нам таке обладнання Кітай не дасть.
25.01.2026 20:59 Відповісти
Досить просто глушиться РЕБ на вишках або висотах, вище горизонту терміналів.
25.01.2026 21:45 Відповісти
Швидше за все використовували місцевий мобільний інтернет.
25.01.2026 20:42 Відповісти
сьогодні День Народження Нашого всіма уважаємого Величного Лідера Планети, Вождя та Стального Лева !
Довгії літа йому на 150 літ, щоб вів він українький мудрий наріт крізь сніги та морози Дорогою Незламності !
Аби він не мерз, та не кляк і очі його горіли в темноті та мороку як дві Потужні електричні лампочки, висвітлюючи шлях українцям !

до всіх останніх величних порівнянь лакуз та мойсючок добавлю свої:
Він - наш Мойсей, що водить обраний Богом український мудрий наріт по білій пустелі, засипаній мороженою манкою небесною.
має водити так нас 40 літ - 7 вже проводив, залишилось ніц - якихось 33 роки.
якщо НЕ переоберемо цього Мойсея, що навряд.....
25.01.2026 20:45 Відповісти
Там хотя бы муляжи вертолетов приманки стояли?
25.01.2026 20:48 Відповісти
Флеш може не вкурсі що вартість супутника для інтернету десь в районі 500 тис дол. ще 300 тис вивести на орбіту.

Кому цікаво почитайте про криптопроект Space і скільки вони потратили на супутниковий інтернет

Не факт що то старлінк а не китайські якісь чи власні орків.
25.01.2026 21:43 Відповісти
І мені одному тут цікаво чому аеродром не прикритий хочаб МВГ з ПЗРК.

Друге оборонпром виробник радарів, що така складність за 4 роки, хоча б для аеродромів було розробити мобільні станції ведення цілей. І розмістити їх на висоті.
25.01.2026 22:04 Відповісти
"... Шахеди на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не бачили РЛС", - написав він..." - просто проспали
Якщо би шахеди виявили раніше - екіпажі ветрольотів могли бути задіяні для ППО і знаходилися би на робочих місцях! А це ще було би гірше, якщо не встигли би злетіти...
26.01.2026 09:58 Відповісти
Тобто треба не виявляти взагалі тому що є ризики, нехай знищують нашу авіацію, якої обмаль

Якщо б виявили раніше, на такій висоті і МВГ з кулеметом ефективні
26.01.2026 12:00 Відповісти
Давєча ілонка за касапів топила, і відразу старлінкшахед. Совпадєніє ? Нє думаю.
26.01.2026 09:40 Відповісти
Та яке там в перше? Ще в 23-му році публікували фото шахедів з тарілкою старлінка на спині. Здається, хтось вперше про це почув.
26.01.2026 10:22 Відповісти
 
 