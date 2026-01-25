Россияне впервые применили "Шахеды" на Starlink для ударов по Украине, - Флеш
Индустрия дронов
Российские войска, вероятно, впервые применили для ударов по Украине дроны типа "Шахед" с терминалами спутниковой связи Starlink.
Об этом сообщил специалист по радиосвязи и РЭБ, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш), информирует Цензор.НЕТ.
"Шахеды" управлялись Starlink
Во время атаки 24 января на вертолеты в районе Кропивницкого россияне применили беспилотники типа "Шахед", которые управлялись через систему спутниковой связи Starlink.
Флеш опубликовал видео, на котором, по его словам, можно увидеть автозахват цели и ручное наведение по изображению.
"Но поблизости не было никаких БПЛА для создания Mesh-радиосети. Делаю вывод, что мы видим первое применение "Шахедов" на Старлинке. Эти "Шахеды" на ручном управлении летели почти над землей, чтобы их не видели РЛС", - написал он.
Все інше - це вже політика, яка призводить до переваги аполітичних конкурентів.
Зброя Відплати потужно виробляється... Мабуть
Вони чомусь впевнені, що все, що походить з Заходу, буде наявне у них за замовчуванням і за будь-яких умов.
Тому і не сильно обурюються тому факту, що без "проклятого Запада" вони навіть з Україною повноцінно воювати не здатні.
Пора здаватись?
Помоєму ЕС вводив проти бульбофюреоа
Скоріше -Китай .
Але як би там не було , як бачимо - ця проблема може вирішуватись .
Ішакєд - не якась невразлива хєрня, збити його технічно не складно.
Питання в наявності достатньої кількості засобів.
Кому цікаво почитайте про криптопроект Space і скільки вони потратили на супутниковий інтернет
Не факт що то старлінк а не китайські якісь чи власні орків.
Друге оборонпром виробник радарів, що така складність за 4 роки, хоча б для аеродромів було розробити мобільні станції ведення цілей. І розмістити їх на висоті.
Якщо би шахеди виявили раніше - екіпажі ветрольотів могли бути задіяні для ППО і знаходилися би на робочих місцях! А це ще було би гірше, якщо не встигли би злетіти...
Якщо б виявили раніше, на такій висоті і МВГ з кулеметом ефективні