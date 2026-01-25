Россияне впервые применили "Шахеды" на Starlink для ударов по Украине, - Флеш

Российские войска, вероятно, впервые применили для ударов по Украине дроны типа "Шахед" с терминалами спутниковой связи Starlink.

Об этом сообщил специалист по радиосвязи и РЭБ, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш), информирует Цензор.НЕТ.

"Шахеды" управлялись Starlink

Во время атаки 24 января на вертолеты в районе Кропивницкого россияне применили беспилотники типа "Шахед", которые управлялись через систему спутниковой связи Starlink.

Флеш опубликовал видео, на котором, по его словам, можно увидеть автозахват цели и ручное наведение по изображению.

"Но поблизости не было никаких БПЛА для создания Mesh-радиосети. Делаю вывод, что мы видим первое применение "Шахедов" на Старлинке. Эти "Шахеды" на ручном управлении летели почти над землей, чтобы их не видели РЛС", - написал он.

