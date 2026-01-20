У Украины будет свой аналог "мавика" с большей дальностью полета, - Федоров

Индустрия дронов

Министр обороны Михаил Федоров надеется, что Украина скоро найдет замену "мавикам".

Об этом он сказал во время общения с медиа, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Что известно

"Важно найти замену "мавикам" и другим китайским аналогам "мавика": Федоров анонсировал появление нового дрона в ВСУ. Уже в этом месяце тестируем определенное решение. У нас будет свой аналог "мавика": камера та же, но дистанция полета больше. Нужно развивать это направление", - сказал министр.

Он указал, что благодаря программе "єБали" его команда полностью понимает, что происходит с дронами.

Mission control

"Вскоре запустим революционный проект Mission control: каждый экипаж будет вносить в систему тип БПЛА, куда он летит, с какого места и т.д. Это позволит еще лучше понимать ситуацию на ЛБЗ и эффективность применения дронов", - сказал Федоров.

"Благодаря Mission control мы закроем весь цикл по дронам: закупка, поставки, а затем использование на поле боя. По "еБалам" мы пока видим только отчеты о выполнении задач, тогда как нам важно иметь полную картину - с результатами и накопленным опытом. Над функционалом Mission control мы работали два года. А следующий шаг – запуск Mission control для артиллерии", – добавил он.

"Очень важно, что мы начали все системно считать. Вскоре будем иметь полную информацию по экипажам дронов: руководителей, их ежемесячные рейтинги, статистику всего корпуса. Нам нужно видеть всю картину, чтобы упростить и ускорить принятие управленческих решений. У нас есть департамент математики войны, созданный еще в Brave1", - подытожил глава Минобороны.

