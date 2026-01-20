У Украины будет свой аналог "мавика" с большей дальностью полета, - Федоров
Индустрия дронов
Министр обороны Михаил Федоров надеется, что Украина скоро найдет замену "мавикам".
Об этом он сказал во время общения с медиа, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Что известно
"Важно найти замену "мавикам" и другим китайским аналогам "мавика": Федоров анонсировал появление нового дрона в ВСУ. Уже в этом месяце тестируем определенное решение. У нас будет свой аналог "мавика": камера та же, но дистанция полета больше. Нужно развивать это направление", - сказал министр.
Он указал, что благодаря программе "єБали" его команда полностью понимает, что происходит с дронами.
Mission control
"Вскоре запустим революционный проект Mission control: каждый экипаж будет вносить в систему тип БПЛА, куда он летит, с какого места и т.д. Это позволит еще лучше понимать ситуацию на ЛБЗ и эффективность применения дронов", - сказал Федоров.
"Благодаря Mission control мы закроем весь цикл по дронам: закупка, поставки, а затем использование на поле боя. По "еБалам" мы пока видим только отчеты о выполнении задач, тогда как нам важно иметь полную картину - с результатами и накопленным опытом. Над функционалом Mission control мы работали два года. А следующий шаг – запуск Mission control для артиллерии", – добавил он.
"Очень важно, что мы начали все системно считать. Вскоре будем иметь полную информацию по экипажам дронов: руководителей, их ежемесячные рейтинги, статистику всего корпуса. Нам нужно видеть всю картину, чтобы упростить и ускорить принятие управленческих решений. У нас есть департамент математики войны, созданный еще в Brave1", - подытожил глава Минобороны.
а гдє Юзік ? )
- дерев
- народженим в Україні будуть копалини(які віддали США)
- захисту обєктів
- тисячі ракет
....ну і тд
а тепер поставлений Оманською Гнидо зливати оборону .. папєрєднікі занадто повільні були мабуть
Рєзніков, умєров, шмигаль саботували мавік?
Прийшов хьфодоров і нарешті буде мавік?
- Альбертович, ти де? У Міндіча в маєтку ?
вам хто тексти пише, zегниди ? )
А поки сидіть у холоді без світла, згодом ще щось пообіцяють.
В базу даних, що передається через Інтернет-мережу, вносити координати локацій запуску дронів? Щоби демаскувати розташування й позиції запускачів та пілотів-дронарів? Щоби туди через кілька хвилин прилетіли ворожі дрони і снаряди?
Та це придумати міг лише ворог!
Вже давно розумні командири не показують в Кропиві чи Дельті реальні координати екіпажів. Бо бували преценденти. Хто зна де кріт сидить.
а в цей час мальчік в трусіках фьйодоров буде бігати по степу з паперовим змієм
Скоро, незабаром, от-от, буде, розпочнемо, створимо, матимемо...