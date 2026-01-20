В України буде свій аналог "мавіка" з більшою дистанцією польоту, - Федоров
Індустрія дронів
Міністр оборони Михайло Федоров сподівається, що Україна скоро знайде заміну "мавікам".
Про це він сказав під час спілкування з медіа, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Важливо знайти заміну мавікам та іншим китайським Аналог мавіка: Федоров анонсував появу нового дрона в ЗСУ. Уже цього місяця тестуємо певне рішення. У нас буде свій аналог мавіка: камера та сама, однак дистанція польоту більша. Потрібно розвивати цей напрям", - сказав міністр.
Він вказав, що завдяки "єБалам" його команда повністю розуміє, що відбувається з дронами.
Mission control
"Незабаром запустимо революційний проєкт Mission control: кожен екіпаж вноситиме в систему тип БпЛА, куди він летить, з якого місця тощо. Це дасть змогу ще краще розуміти ситуацію на ЛБЗ та щодо ефективності застосування дронів", - сказав Федоров.
"Завдяки Mission control ми закриємо весь цикл по дронах: закупівля, поставки, а потім використання на полі бою. За "єБалами" ми наразі бачимо лише звіти про виконання завдань, тоді як нам важливо мати повну картину - із результатами та накопиченим досвідом. Над функціоналом Mission control ми працювали два роки. А наступний крок - запуск Mission control для артилерії", - додав він.
"Дуже важливо, що ми почали все системно рахувати. Незабаром матимемо повну інформацію по екіпажах дронів: керівників, їхні щомісячні рейтинги, статистику всього корпусу. Нам потрібно бачити всю картину, щоб спростити й пришвидшити ухвалення управлінських рішень. У нас є департамент математики війни, створений ще у Brave1", - підсумував глава Міноборони.
а гдє Юзік ? )
- дерев
- народженим в Україні будуть копалини(які віддали США)
- захисту обєктів
- тисячі ракет
....ну і тд
а тепер поставлений Оманською Гнидо зливати оборону .. папєрєднікі занадто повільні були мабуть
Рєзніков, умєров, шмигаль саботували мавік?
Прийшов хьфодоров і нарешті буде мавік?
- Альбертович, ти де? У Міндіча в маєтку ?
вам хто тексти пише, zегниди ? )
А поки сидіть у холоді без світла, згодом ще щось пообіцяють.
В базу даних, що передається через Інтернет-мережу, вносити координати локацій запуску дронів? Щоби демаскувати розташування й позиції запускачів та пілотів-дронарів? Щоби туди через кілька хвилин прилетіли ворожі дрони і снаряди?
Та це придумати міг лише ворог!
Вже давно розумні командири не показують в Кропиві чи Дельті реальні координати екіпажів. Бо бували преценденти. Хто зна де кріт сидить.
а в цей час мальчік в трусіках фьйодоров буде бігати по степу з паперовим змієм
Скоро, незабаром, от-от, буде, розпочнемо, створимо, матимемо...