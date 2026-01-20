В України буде свій аналог "мавіка" з більшою дистанцією польоту, - Федоров

Індустрія дронів

Міністр оборони Михайло Федоров сподівається, що Україна скоро знайде заміну "мавікам".

Про це він сказав під час спілкування з медіа, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Важливо знайти заміну мавікам та іншим китайським Аналог мавіка: Федоров анонсував появу нового дрона в ЗСУ. Уже цього місяця тестуємо певне рішення. У нас буде свій аналог мавіка: камера та сама, однак дистанція польоту більша. Потрібно розвивати цей напрям", - сказав міністр.

Він вказав, що завдяки "єБалам" його команда повністю розуміє, що відбувається з дронами.

Mission control

"Незабаром запустимо революційний проєкт Mission control: кожен екіпаж вноситиме в систему тип БпЛА, куди він летить, з якого місця тощо. Це дасть змогу ще краще розуміти ситуацію на ЛБЗ та щодо ефективності застосування дронів", - сказав Федоров.

"Завдяки Mission control ми закриємо весь цикл по дронах: закупівля, поставки, а потім використання на полі бою. За "єБалами" ми наразі бачимо лише звіти про виконання завдань, тоді як нам важливо мати повну картину - із результатами та накопиченим досвідом. Над функціоналом Mission control ми працювали два роки. А наступний крок - запуск Mission control для артилерії", - додав він.

"Дуже важливо, що ми почали все системно рахувати. Незабаром матимемо повну інформацію по екіпажах дронів: керівників, їхні щомісячні рейтинги, статистику всього корпусу. Нам потрібно бачити всю картину, щоб спростити й пришвидшити ухвалення управлінських рішень. У нас є департамент математики війни, створений ще у Brave1", - підсумував глава Міноборони.

