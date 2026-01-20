В України буде свій аналог "мавіка" з більшою дистанцією польоту, - Федоров

Міністр оборони Михайло Федоров сподівається, що Україна скоро знайде заміну "мавікам".

Про це він сказав під час спілкування з медіа, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Важливо знайти заміну мавікам та іншим китайським Аналог мавіка: Федоров анонсував появу нового дрона в ЗСУ. Уже цього місяця тестуємо певне рішення. У нас буде свій аналог мавіка: камера та сама, однак дистанція польоту більша. Потрібно розвивати цей напрям", - сказав міністр.

Він вказав, що завдяки "єБалам" його команда повністю розуміє, що відбувається з дронами.

Mission control

"Незабаром запустимо революційний проєкт Mission control: кожен екіпаж вноситиме в систему тип БпЛА, куди він летить, з якого місця тощо. Це дасть змогу ще краще розуміти ситуацію на ЛБЗ та щодо ефективності застосування дронів", - сказав Федоров.

"Завдяки Mission control ми закриємо весь цикл по дронах: закупівля, поставки, а потім використання на полі бою. За "єБалами" ми наразі бачимо лише звіти про виконання завдань, тоді як нам важливо мати повну картину - із результатами та накопиченим досвідом. Над функціоналом Mission control ми працювали два роки. А наступний крок - запуск Mission control для артилерії", - додав він.

"Дуже важливо, що ми почали все системно рахувати. Незабаром матимемо повну інформацію по екіпажах дронів: керівників, їхні щомісячні рейтинги, статистику всього корпусу. Нам потрібно бачити всю картину, щоб спростити й пришвидшити ухвалення управлінських рішень. У нас є департамент математики війни, створений ще у Brave1", - підсумував глава Міноборони.

+18
АЛЕ після

- дерев
- народженим в Україні будуть копалини(які віддали США)
- захисту обєктів
- тисячі ракет

....ну і тд
20.01.2026 15:34 Відповісти
+11
Назвемо його "Юзік"
20.01.2026 15:37 Відповісти
+9
20.01.2026 15:36 Відповісти
БУДЕ )))) ... 5 рік війни на носі
20.01.2026 15:33 Відповісти
це щось занадто потужне ..до речі..

а гдє Юзік ? )
20.01.2026 15:38 Відповісти
В Испании.
20.01.2026 15:51 Відповісти
прикольна країна ..якщо Малага - так і взагалі .. подобається
20.01.2026 15:52 Відповісти
Телятко ще в сраці, а його вже ділять.
20.01.2026 19:31 Відповісти
Усі вожді сект, які казали своїй отарі "кінець світу через 5 років", потрапляли через ці 5 років у немилість і втрачали паству, бо час швидко минає і виявляється, що брехня. А от ті, хто каже "кінець світу через 5000 років", до кінця в шоколаді. Так що таке.
20.01.2026 15:43 Відповісти
12й рік до речі
20.01.2026 15:48 Відповісти
мова про повномасштабку все ж таки
20.01.2026 15:50 Відповісти
просто думка вслух
20.01.2026 15:58 Відповісти
Де комплектуючі візьмуть? Це як москалі роблять аналоги смартфонів,просто назва своя і все.Немає в нас процесорів,немає мікроконтролерів,немає навіть конденсаторів таких і ще багато чого немає.
20.01.2026 15:34 Відповісти
А комплектуючі візьмуть там де й зараз Мавік беруть, тільки питання лише про що і для чого ця історія..
20.01.2026 15:48 Відповісти
Вы так расписываете и волнуетесь будто из кто-то будет делать. Не переживайте, так. Кому надо разберутся.
20.01.2026 16:04 Відповісти
От як буде СЕРІЙНИЙ його випуск і застосування на Фронті, тоді й хвалися!! А то, теля ще в гузні, а дурні, уже з довбнею стоять!!
20.01.2026 15:34 Відповісти
найвеличніший кібербезопаснік ********** гнида фьйодоров спочатку злив реєстри українців

а тепер поставлений Оманською Гнидо зливати оборону .. папєрєднікі занадто повільні були мабуть
20.01.2026 15:35 Відповісти
Країною керують ПІДА,,СИ.У них всебуде,можевиробляти, плануємоінічого немає. Вдались вибір недоумків у 2019році
20.01.2026 15:35 Відповісти
Тобто!
Рєзніков, умєров, шмигаль саботували мавік?
Прийшов хьфодоров і нарешті буде мавік?
20.01.2026 15:35 Відповісти
"карликовий фламінго"
20.01.2026 15:35 Відповісти
Знову влада через рот Федорова проїхалася по вухах наріду 73%, бо інша категорія давно владі не вірить. Чому буде,та не вже є? Де три тисячі балістики у 2025 році і сотні ''Фламінгів? Не п'є і ніколи не буде. Є тільки брехливі і воровиті Голобородько, міндічі, Юзики, баканов та інші.
20.01.2026 15:35 Відповісти
Фламінги ті де?Їх пафосно по маратоні показували.
20.01.2026 15:35 Відповісти
Пройде час і ми будемо питати:
- Альбертович, ти де? У Міндіча в маєтку ?
20.01.2026 15:44 Відповісти
20.01.2026 15:36 Відповісти
Нам нінада свадібных дронаф!
20.01.2026 15:36 Відповісти
***** у команди явно потужні!
20.01.2026 15:37 Відповісти
"камера та сама" - тобто китайська ..але свій аналог )))

вам хто тексти пише, zегниди ? )
20.01.2026 15:37 Відповісти
дада ньювасюки ....
20.01.2026 15:40 Відповісти
Аналог мавіка, два перехоплювачі на один шахед, 50 тисяч москалів на місяць буде після мільярда дерев, гігавату електроенергії, власної балістики і крилатих ракет хламінго.
А поки сидіть у холоді без світла, згодом ще щось пообіцяють.
20.01.2026 15:41 Відповісти
Камера така сама...аналоговнєт
20.01.2026 15:42 Відповісти
***** - жорстко!
20.01.2026 15:42 Відповісти
БУДЕ блд,не є,а БУДЕ блд,це все на що здатні ригозелені покидьки, обіцяти свому тупому виборьцю це дуже дієвий метод управління.
20.01.2026 15:42 Відповісти
будуть і далі грабувати
20.01.2026 15:44 Відповісти
Скажіть ще на українських комплектуючих,щоб вже повністю повірити.
20.01.2026 15:45 Відповісти
"...завдяки "******..." Ну, що ж... Дякуємо ******!
20.01.2026 15:45 Відповісти
Він що, зовсім чокнувся, той Федоров?
В базу даних, що передається через Інтернет-мережу, вносити координати локацій запуску дронів? Щоби демаскувати розташування й позиції запускачів та пілотів-дронарів? Щоби туди через кілька хвилин прилетіли ворожі дрони і снаряди?
Та це придумати міг лише ворог!
20.01.2026 15:46 Відповісти
Ненуашо? кацапському рубікону не потрібно буде напружуватися. Одразу координати розташування екіпажів.
Вже давно розумні командири не показують в Кропиві чи Дельті реальні координати екіпажів. Бо бували преценденти. Хто зна де кріт сидить.
20.01.2026 19:25 Відповісти
Да, на моЦкве свет уже потушили и вот новые грандиозные прожекты....а кто в это поверит это уже другой вопрос...
20.01.2026 15:46 Відповісти
Вся надія на 73%!
20.01.2026 15:53 Відповісти
у паРаши буде Зірка Смерті (нагадую що вже давно літають реактивні "шахеди" з ракетами повітря-повітря, + мінують )

а в цей час мальчік в трусіках фьйодоров буде бігати по степу з паперовим змієм
20.01.2026 15:48 Відповісти
фух, полегшало федоров СПОДІВАЄТЬСЯ - ЦЕ ВЖЕ ПРОГРЕСС
20.01.2026 15:49 Відповісти
гадаєте варто поставити свічку в церкві ? ..чи менору запалити ..я вже хз
20.01.2026 15:51 Відповісти
Чого нам тільки не обіцяли і це проковтнем
20.01.2026 15:51 Відповісти
Тут не про мавіки. Він назвав українців дебілами.
20.01.2026 15:51 Відповісти
Сьогодни в Зеленського і Федорова бенефіс.
20.01.2026 15:51 Відповісти
кожен екіпаж вноситиме в систему тип БпЛА, куди він летить, з якого місця тощо
20.01.2026 15:53 Відповісти
Схоже, у "молодих/не заплямованих/толкових/новихліц під проводом коміка головний робочий орган-язик...
Скоро, незабаром, от-от, буде, розпочнемо, створимо, матимемо...
20.01.2026 15:57 Відповісти
Підчас страшної війни на посту міністра оборони якийсь пісюнок в трусіках..
20.01.2026 15:57 Відповісти
Він в контрі знаешь як чудово стрейфіться?
20.01.2026 16:09 Відповісти
Прошу вельможних панів з Міноборони. А ви вже освоїли виробництво таких нескладних речей, як міксер, електрична праска, тощо? З задоволенням придбаю, якщо буде українського виробництва, навіть нехай дорожче за китайські аналоги. Мавік складніший.
20.01.2026 16:05 Відповісти
Хим бы с патужничем дуэтом видосики вечерние пилить. Патужнич и *****. Сказки на ночь.
20.01.2026 16:07 Відповісти
Буде коли нас не буде! Де це все є???
20.01.2026 16:08 Відповісти
Країна майбутніх мрій, дебіл цифровий, кацапи закидають нас щодоби горою дронів і ракет , щось з цього буде? Відірвана від реальності зелена банда
20.01.2026 16:15 Відповісти
Ключевое слово этой власти "будет"
20.01.2026 16:22 Відповісти
Фламинго вже зайнято. Лелека літає, бо зроблена до 19 року... Київ - Тель-Авів 3371км... Може "Міндіч" назвати? Або "Куницький" Той взагалі у США.
20.01.2026 16:22 Відповісти
оце задиває!
20.01.2026 16:31 Відповісти
20.01.2026 16:34 Відповісти
Мабуть вміти виробляти своїми силами - правильний шлях. Але в умовах ринку і обмежених рисурсів все ж збирати БпАК з тих вузлів і деталей, які доступні в даний час і найдешевші у підсумку. Своє виробництово стане у нагоді тоді, коли нам відмовлять у постачанні через політику, або спробують підвищити ціну так, що нам буде вигідніше купувати своє, яке ми вже вмітимемо виробляти.
20.01.2026 16:41 Відповісти
"*****" у мене асоціюються з мордами зелених гнид.
20.01.2026 16:45 Відповісти
каждый раз, когда слышу очередной анонс от Федорова, складывается впечатление, что чел совершенно не понимает, что идет война (и поэтому пиарится и сообщать противнику о планах в области обороны ЗАПРЕЩЕНО)
20.01.2026 17:08 Відповісти
Штирить "нє па-дєтскі" - то засирський, то ішак, то на федота напала ікота всі в "лєнті новастєй", як мухи на на липучці
