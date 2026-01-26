Російські дрони БМ-35 на Starlink вже долітають до Дніпра, - Флеш
Російські безпілотники, які оснащені супутниковими терміналами Starlink, вже долітають до міста Дніпро.
Про це повідомив фахівець із радіозв’язку та РЕБ, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш), інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За його словами, на відміну від "Молнії", цей безпілотник росіян "паливний" і може літати до 500 кілометрів.
"Тема "Starlink" у ворога стає все більш актуальною", - додав Флеш.
Модернізація Шахедів
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія дедалі активніше оснащує ударні безпілотники супутниковими терміналами Starlink. Це дає змогу дронам зберігати керування та навігацію навіть за умов інтенсивного глушіння сигналів.
- Як повідомлялося, Росія, ймовірно, розробляє новий тип протисупутникової зброї, призначеної для виведення з ладу супутників Starlink шляхом створення хмари уламків на орбіті.
За оцінками розвідки, Москва може готувати атаку, яка генеруватиме на орбіті щільні хмари дрібних уламків. Вони здатні одночасно уражати або знищувати кілька супутників. Метою такої зброї є послаблення космічних можливостей Заходу, насамперед тих систем, які підтримують Україну в бойових діях.
+27 Oleksandr Valovyi
26.01.2026 17:07
+22 Vasiliy
26.01.2026 17:09
+10 Дмитро Піталов #581675
26.01.2026 17:12
він лиш бачить на мапі України працюючий старлінк, а от чий він - звідки у старлінка інфа?
кацапи тупо використовують придбані у 3-х країн термінали, хрін доведеш операційно, шо це підарський старлінк
глушити нахрін старлінк тре усюди поза лбз, інакше отримаємо фпв із дальністю 1 тис. км
винесуть підари нам у тилу усе
А заглушити не вийде - глушилка має бути між терміналом та супутником - це важко реалізувати, тому вони і вигадують способи впливу на орбіті, більше ніяк.
