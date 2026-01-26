Російські дрони БМ-35 на Starlink вже долітають до Дніпра, - Флеш

Російські безпілотники, які оснащені супутниковими терміналами Starlink, вже долітають до міста Дніпро.

Про це повідомив фахівець із радіозв’язку та РЕБ, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш), інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За його словами, на відміну від "Молнії", цей безпілотник росіян "паливний" і може літати до 500 кілометрів.

"Тема "Starlink" у ворога стає все більш актуальною", - додав Флеш.

Безпілотник БМ-35 на Starlink вже долетів до Дніпра

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія дедалі активніше оснащує ударні безпілотники супутниковими терміналами Starlink. Це дає змогу дронам зберігати керування та навігацію навіть за умов інтенсивного глушіння сигналів.
  • Як повідомлялося, Росія, ймовірно, розробляє новий тип протисупутникової зброї, призначеної для виведення з ладу супутників Starlink шляхом створення хмари уламків на орбіті.

За оцінками розвідки, Москва може готувати атаку, яка генеруватиме на орбіті щільні хмари дрібних уламків. Вони здатні одночасно уражати або знищувати кілька супутників. Метою такої зброї є послаблення космічних можливостей Заходу, насамперед тих систем, які підтримують Україну в бойових діях.

Дніпро (3492) дрони (7990) Starlink (341) Шахед (2155) Бескрестнов Сергій Флеш (19)
Топ коментарі
+27
Це теж «результат роботи у три зміни» зеленського і кабміндічів з єрмаком з 2019 року!!
показати весь коментар
26.01.2026 17:07 Відповісти
+22
Ще один константатор, коли беспілотники будуть долітати до москви?
показати весь коментар
26.01.2026 17:09 Відповісти
+10
А де там той миротворець маск, який вирубив нам старлінки коли ми атакували кацапів в Криму?
показати весь коментар
26.01.2026 17:12 Відповісти
Це теж «результат роботи у три зміни» зеленського і кабміндічів з єрмаком з 2019 року!!
показати весь коментар
26.01.2026 17:07 Відповісти
Тобто все добре і навіть чудово?
показати весь коментар
26.01.2026 19:19 Відповісти
Ще один константатор, коли беспілотники будуть долітати до москви?
показати весь коментар
26.01.2026 17:09 Відповісти
Так вони долітають і падають там, краще вже хай ЛЕПи на Москву лупасять, їх довго треба відновлювати і їх ніхто не захища, кацапи так Київ обесточіли, а ці стратєги навіть повторити не здатні
показати весь коментар
26.01.2026 21:24 Відповісти
Американці ж союзники, вани ж протів вайни…!
показати весь коментар
26.01.2026 17:11 Відповісти
Союзників у України немає, є "партнери" різного ступеню "партнерості" ну і вороги 🤔
показати весь коментар
26.01.2026 17:17 Відповісти
а шо може старлінк?
він лиш бачить на мапі України працюючий старлінк, а от чий він - звідки у старлінка інфа?
кацапи тупо використовують придбані у 3-х країн термінали, хрін доведеш операційно, шо це підарський старлінк
глушити нахрін старлінк тре усюди поза лбз, інакше отримаємо фпв із дальністю 1 тис. км
винесуть підари нам у тилу усе
показати весь коментар
26.01.2026 17:17 Відповісти
Якщо старлінк захоче, то виявити легко - по айдішнику термінала зі збитого бпла виявити акаунт. Акаунт полюбому корпоративний враховуючи кількість дронів. Відпрацювати клієнта.
А заглушити не вийде - глушилка має бути між терміналом та супутником - це важко реалізувати, тому вони і вигадують способи впливу на орбіті, більше ніяк.
показати весь коментар
26.01.2026 18:42 Відповісти
А де там той миротворець маск, який вирубив нам старлінки коли ми атакували кацапів в Криму?
показати весь коментар
26.01.2026 17:12 Відповісти
заробляє гроші на підарських дронах на старлінках, які іпашать наш глибокий тил
показати весь коментар
26.01.2026 17:29 Відповісти
Есть видео где эти Шахеды по камере наводятся, как FPV или Ланцет.
показати весь коментар
26.01.2026 17:13 Відповісти
по суті на старлінку це і є фпв із дальністю за 1 тис км
показати весь коментар
26.01.2026 17:39 Відповісти
"Снігова людина" десь знайшла снігоступи з АліЕкспрес або зробила реінжінірінг снігоступів ворога і виготовила українські снігоступи власноруч
https://www.youtube.com/watch?v=4q4L765eJsw
показати весь коментар
26.01.2026 17:26 Відповісти
Радник Флеш порадив,що буде дупа.Дуже корисно.Тільки врахуйте пане Флеш,шо зараз це вже ваша відповідальнісь з вашим босом.
показати весь коментар
26.01.2026 17:42 Відповісти
Куди ж Зеленський заховав наші зенітні дрони, по 1000 робе і ховає, і не дає зараза
показати весь коментар
26.01.2026 18:21 Відповісти
Єсчьо нє врємя
показати весь коментар
26.01.2026 19:21 Відповісти
Шото затевает, он может, главное шоб не перемудрил
показати весь коментар
26.01.2026 21:18 Відповісти
А можна якось по ID відключити ті термінали? Чи дружбан ілона не дозволяє?
показати весь коментар
26.01.2026 20:10 Відповісти
Це тільки Притула зможе, якщо новий супутник арендує
показати весь коментар
26.01.2026 21:20 Відповісти
 
 