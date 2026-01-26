Російські дрони БМ-35 на Starlink вже долітають до Дніпра, - Флеш

Російські безпілотники, які оснащені супутниковими терміналами Starlink, вже долітають до міста Дніпро.

Про це повідомив фахівець із радіозв’язку та РЕБ, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш), інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За його словами, на відміну від "Молнії", цей безпілотник росіян "паливний" і може літати до 500 кілометрів.

"Тема "Starlink" у ворога стає все більш актуальною", - додав Флеш.

Модернізація Шахедів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія дедалі активніше оснащує ударні безпілотники супутниковими терміналами Starlink. Це дає змогу дронам зберігати керування та навігацію навіть за умов інтенсивного глушіння сигналів.

Як повідомлялося, Росія, ймовірно, розробляє новий тип протисупутникової зброї, призначеної для виведення з ладу супутників Starlink шляхом створення хмари уламків на орбіті.

За оцінками розвідки, Москва може готувати атаку, яка генеруватиме на орбіті щільні хмари дрібних уламків. Вони здатні одночасно уражати або знищувати кілька супутників. Метою такої зброї є послаблення космічних можливостей Заходу, насамперед тих систем, які підтримують Україну в бойових діях.

