6 714 21

Российские дроны БМ-35 на Starlink уже долетают до Днепра, - Флеш

Российские беспилотники, оснащенные спутниковыми терминалами Starlink, уже долетают до города Днепр.

Об этом сообщил специалист по радиосвязи и РЭБ, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш), информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По его словам, в отличие от "Молнии", этот беспилотник россиян "топливный" и может летать до 500 километров.

"Тема "Starlink" у врага становится все более актуальной", - добавил Флеш.

Беспилотник БМ-35 на Starlink уже долетел до Днепра

Модернизация Шахедов

По оценкам разведки, Москва может готовить атаку, которая будет генерировать на орбите плотные облака мелких обломков. Они способны одновременно поражать или уничтожать несколько спутников. Целью такого оружия является ослабление космических возможностей Запада, прежде всего тех систем, которые поддерживают Украину в боевых действиях.

Беспилотник БМ-35 на Starlink уже долетел до Днепра

Топ комментарии
+27
Це теж «результат роботи у три зміни» зеленського і кабміндічів з єрмаком з 2019 року!!
26.01.2026 17:07 Ответить
+22
Ще один константатор, коли беспілотники будуть долітати до москви?
26.01.2026 17:09 Ответить
+10
А де там той миротворець маск, який вирубив нам старлінки коли ми атакували кацапів в Криму?
26.01.2026 17:12 Ответить
Тобто все добре і навіть чудово?
26.01.2026 19:19 Ответить
Так вони долітають і падають там, краще вже хай ЛЕПи на Москву лупасять, їх довго треба відновлювати і їх ніхто не захища, кацапи так Київ обесточіли, а ці стратєги навіть повторити не здатні
26.01.2026 21:24 Ответить
Американці ж союзники, вани ж протів вайни…!
26.01.2026 17:11 Ответить
Союзників у України немає, є "партнери" різного ступеню "партнерості" ну і вороги 🤔
26.01.2026 17:17 Ответить
а шо може старлінк?
кацапи тупо використовують придбані у 3-х країн термінали, хрін доведеш операційно, шо це підарський старлінк
глушити нахрін старлінк тре усюди поза лбз, інакше отримаємо фпв із дальністю 1 тис. км
винесуть підари нам у тилу усе
26.01.2026 17:17 Ответить
Якщо старлінк захоче, то виявити легко - по айдішнику термінала зі збитого бпла виявити акаунт. Акаунт полюбому корпоративний враховуючи кількість дронів. Відпрацювати клієнта.
А заглушити не вийде - глушилка має бути між терміналом та супутником - це важко реалізувати, тому вони і вигадують способи впливу на орбіті, більше ніяк.
26.01.2026 18:42 Ответить
заробляє гроші на підарських дронах на старлінках, які іпашать наш глибокий тил
26.01.2026 17:29 Ответить
Есть видео где эти Шахеды по камере наводятся, как FPV или Ланцет.
26.01.2026 17:13 Ответить
по суті на старлінку це і є фпв із дальністю за 1 тис км
26.01.2026 17:39 Ответить
"Снігова людина" десь знайшла снігоступи з АліЕкспрес або зробила реінжінірінг снігоступів ворога і виготовила українські снігоступи власноруч
https://www.youtube.com/watch?v=4q4L765eJsw
26.01.2026 17:26 Ответить
Радник Флеш порадив,що буде дупа.Дуже корисно.Тільки врахуйте пане Флеш,шо зараз це вже ваша відповідальнісь з вашим босом.
26.01.2026 17:42 Ответить
Куди ж Зеленський заховав наші зенітні дрони, по 1000 робе і ховає, і не дає зараза
26.01.2026 18:21 Ответить
Єсчьо нє врємя
26.01.2026 19:21 Ответить
Шото затевает, он может, главное шоб не перемудрил
26.01.2026 21:18 Ответить
А можна якось по ID відключити ті термінали? Чи дружбан ілона не дозволяє?
26.01.2026 20:10 Ответить
Це тільки Притула зможе, якщо новий супутник арендує
26.01.2026 21:20 Ответить
 
 