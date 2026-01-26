Российские дроны БМ-35 на Starlink уже долетают до Днепра, - Флеш
Российские беспилотники, оснащенные спутниковыми терминалами Starlink, уже долетают до города Днепр.
Об этом сообщил специалист по радиосвязи и РЭБ, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш), информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его словам, в отличие от "Молнии", этот беспилотник россиян "топливный" и может летать до 500 километров.
"Тема "Starlink" у врага становится все более актуальной", - добавил Флеш.
Модернизация Шахедов
- Напомним, ранее сообщалось, что Россия все активнее оснащает ударные беспилотники спутниковыми терминалами Starlink. Это позволяет дронам сохранять управление и навигацию даже в условиях интенсивного глушения сигналов.
- Как сообщалось, Россия, вероятно, разрабатывает новый тип противоспутникового оружия, предназначенного для вывода из строя спутников Starlink путем создания облака обломков на орбите.
По оценкам разведки, Москва может готовить атаку, которая будет генерировать на орбите плотные облака мелких обломков. Они способны одновременно поражать или уничтожать несколько спутников. Целью такого оружия является ослабление космических возможностей Запада, прежде всего тех систем, которые поддерживают Украину в боевых действиях.
він лиш бачить на мапі України працюючий старлінк, а от чий він - звідки у старлінка інфа?
кацапи тупо використовують придбані у 3-х країн термінали, хрін доведеш операційно, шо це підарський старлінк
глушити нахрін старлінк тре усюди поза лбз, інакше отримаємо фпв із дальністю 1 тис. км
винесуть підари нам у тилу усе
А заглушити не вийде - глушилка має бути між терміналом та супутником - це важко реалізувати, тому вони і вигадують способи впливу на орбіті, більше ніяк.
