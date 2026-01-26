Российские дроны БМ-35 на Starlink уже долетают до Днепра, - Флеш

Российские беспилотники, оснащенные спутниковыми терминалами Starlink, уже долетают до города Днепр.

Об этом сообщил специалист по радиосвязи и РЭБ, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш), информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По его словам, в отличие от "Молнии", этот беспилотник россиян "топливный" и может летать до 500 километров.

"Тема "Starlink" у врага становится все более актуальной", - добавил Флеш.

Модернизация Шахедов

Напомним, ранее сообщалось, что Россия все активнее оснащает ударные беспилотники спутниковыми терминалами Starlink. Это позволяет дронам сохранять управление и навигацию даже в условиях интенсивного глушения сигналов.

Как сообщалось, Россия, вероятно, разрабатывает новый тип противоспутникового оружия, предназначенного для вывода из строя спутников Starlink путем создания облака обломков на орбите.

По оценкам разведки, Москва может готовить атаку, которая будет генерировать на орбите плотные облака мелких обломков. Они способны одновременно поражать или уничтожать несколько спутников. Целью такого оружия является ослабление космических возможностей Запада, прежде всего тех систем, которые поддерживают Украину в боевых действиях.

