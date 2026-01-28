Ворог ударив по Запоріжжю із "Торнадо-С", загрози обстрілів зі ствольної артилерії немає, - ОВА
Уранці російські війська завдали удару по Запоріжжю з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Обласний центр перебував у зоні досяжності цієї зброї протягом усього періоду повномасштабного вторгнення. Наразі загрози обстрілів зі ствольної артилерії не фіксується
Про це під час брифінгу сказав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Деталі
Тими засобами РСЗВ, якими сьогодні ворог обстріляв місто, у нього була можливість обстрілювати всі чотири роки. Бо ворог обстріляв "Торнадо-С", дальність якої понад 80 км. Ми не бачимо загрози обстрілу зі ствольної артилерії. Ми маємо розуміти, що від лінії фронту, як з нашого боку, так і з ворожого, всі такі засоби відсунуті щонайменше на 15-20 км через те, що можуть бути уражені FPV-дронами. Але і немає у ворога того просування, який би дозволив реалізувати це", - зазначив Федоров.
Він додав, що ворог намагається тиснути на території області. Проте вже понад місяць не має успіху.
"Це говорить про те, що ... вдалось зупинити ворожий наступ, який війська РФ планували на території області. Наразі ми бачимо, що є підкріплення для стабілізації ситуації на Запорізькому напрямку", - уточнив Федоров.
Водночас він наголосив, що великим викликом є дрони, зокрема "Шахеди", бо вони завдають найбільших втрат.
В ОВА зазначають, що розуміють, як треба організувати екіпажі, які перехоплюють дрони. Більше того, за словами Федорова, в тісній комунікації із командуванням Повітряних сил йде нарощування сил і засобів, аби знищувати не 50-55% "Шахедів", а більше.
"У нас є виклик таких дронів, як "Молнія", спостережні дрони, які корегують різного роду засоби. Понад 90% "Молній" не долітають до Запоріжжя, а збиваються нашими бригадами", - запевнив Федоров.
Крім того, разом із військовими та відповідними службами триває робота над збільшенням кількості антидронових тунелів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Збивати таке може лише Залізний Купол , який охороняє кібуци з мамаріма і міндвчами
Торнадо-С
+3
«Торнадо-С» (индекс 9К515) - это российская модернизированная 300-мм реактивная система залпового огня (РСЗО), призванная заменить систему
https://www.google.com/search?q=%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%C2%BB&client=ms-android-xiaomi-rvo3&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&mstk=AUtExfCKYmCDrZBzhjkq6gzx90ljFGJoeWJEFeY1CJgcQQLlYxIIBENTAHqMZZQYU0wiMBGPaT6KjNcvzgjy5G2Mnyn0jkMQ_EHSwAYavCV7xJfxuyWt34yrLeHtxw7xbOrZmcwtmT8ngzlJIZWW7Kenw9YWWuf8vhQ8jChTohWQEItNasE&csui=3&ved=2ahUKEwjn55HLl66SAxWIKhAIHS-fDzYQgK4QegQIARAB «Смерч». Система оснащена автоматизированной системой управления огнем (АСУНО) и спутниковой навигацией ГЛОНАСС, что обеспечивает дальность стрельбы до 120 км и высокую точность поражения.
Ключевые характеристики и особенности:
Модернизация: Разработана как более эффективная замена БМ-30 «Смерч» с повышенной точностью и скоростью реакции.Дальность стрельбы: Использует новые реактивные снаряды, обеспечивающие дальность до 120 км, с перспективой увеличения до 200 км.Управляемость: Включает корректируемые снаряды (например, 9М542) с отделяемой головной частью, способные поражать цели на большой дальности, действуя почти как ОТРК.Автоматизация: Оснащена АСУНО и ГЛОНАСС-навигацией, позволяющей вести автоматический расчет баллистики и наведение без участия экипажа.Боеприпасы: Предназначена для стрельбы кассетными и термобарическими боеголовками.
Торнадо-С считается более стратегически и тактически мобильной версией, несмотря на сохранение прежнего калибра 300 мм.
Пишуть: Обласний центр перебував у зоні досяжності цієї зброї протягом усього періоду повномасштабного вторгнення.
Звідки ви дибіли знаєте, аби коментувати щось, як ША-іксперти марафону??? : Наразі загрози обстрілів зі ствольної артилерії не фіксується ... дебілоїди, ви ж не забезпечуєте дронами і ресурсами розвідку, звідки таке запевнення???
П.С. скільки містян ще моляться на зеленого аятолу ? Вишивають ще його портрети в бомбосховищах при каганці чи свічці???