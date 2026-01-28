Ворог ударив по Запоріжжю із "Торнадо-С", загрози обстрілів зі ствольної артилерії немає, - ОВА

Удар РФ по Запоріжжю 28 січня

Уранці російські війська завдали удару по Запоріжжю з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Обласний центр перебував у зоні досяжності цієї зброї протягом усього періоду повномасштабного вторгнення. Наразі загрози обстрілів зі ствольної артилерії не фіксується

Про це під час брифінгу сказав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Деталі

Тими засобами РСЗВ, якими сьогодні ворог обстріляв місто, у нього була можливість обстрілювати всі чотири роки. Бо ворог обстріляв "Торнадо-С", дальність якої понад 80 км. Ми не бачимо загрози обстрілу зі ствольної артилерії. Ми маємо розуміти, що від лінії фронту, як з нашого боку, так і з ворожого, всі такі засоби відсунуті щонайменше на 15-20 км через те, що можуть бути уражені FPV-дронами. Але і немає у ворога того просування, який би дозволив реалізувати це", - зазначив Федоров.

Він додав, що ворог намагається тиснути на території області. Проте вже понад місяць не має успіху.

"Це говорить про те, що ... вдалось зупинити ворожий наступ, який війська РФ планували на території області. Наразі ми бачимо, що є підкріплення для стабілізації ситуації на Запорізькому напрямку", - уточнив Федоров.

Водночас він наголосив, що великим викликом є дрони, зокрема "Шахеди", бо вони завдають найбільших втрат.

В ОВА зазначають, що розуміють, як треба організувати екіпажі, які перехоплюють дрони. Більше того, за словами Федорова, в тісній комунікації із командуванням Повітряних сил йде нарощування сил і засобів, аби знищувати не 50-55% "Шахедів", а більше.

"У нас є виклик таких дронів, як "Молнія", спостережні дрони, які корегують різного роду засоби. Понад 90% "Молній" не долітають до Запоріжжя, а збиваються нашими бригадами", - запевнив Федоров.

Крім того, разом із військовими та відповідними службами триває робота над збільшенням кількості антидронових тунелів.

А від торнади померти не так страшно , як від гармати ,така логіка виходить.
28.01.2026 12:56
В Запоріжжі має бути оголошена евакуація місцевих мешканців та підприємств. Це потрібно було зробити ще три місяці тому!
28.01.2026 13:03
Загроза використання ствольної артилерії є, бо ворог вже просунувся на відстань достатню для застосування ствольної артилерії по місту.
28.01.2026 12:47
28.01.2026 12:47
На щастя, саму артилерію, в Степнонірськ поки що, їм притягнути дуже проблематично. Але все може змінитися, на жаль
28.01.2026 14:46
САУ можуть обстрілювати Запоріжжя з дальності 50км, не доїжджаючи до Степногірська 30км, в тилу російських військ.
28.01.2026 14:49
Где ПВО? Почему враг по нам стреляет? Где дроны-перехватчики?
28.01.2026 13:30
Торнадо це як великий Град чи Ураган.
Збивати таке може лише Залізний Купол , який охороняє кібуци з мамаріма і міндвчами
28.01.2026 13:59
Пардон, великий "Смерчь", зі збільшеними довшими снарядами
28.01.2026 14:02
Так он нам и нужен, почему не дают?
28.01.2026 19:47
* ШІ :

Торнадо-С


«Торнадо-С» (индекс 9К515) - это российская модернизированная 300-мм реактивная система залпового огня (РСЗО), призванная заменить систему
https://www.google.com/search?q=%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%C2%BB&client=ms-android-xiaomi-rvo3&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&mstk=AUtExfCKYmCDrZBzhjkq6gzx90ljFGJoeWJEFeY1CJgcQQLlYxIIBENTAHqMZZQYU0wiMBGPaT6KjNcvzgjy5G2Mnyn0jkMQ_EHSwAYavCV7xJfxuyWt34yrLeHtxw7xbOrZmcwtmT8ngzlJIZWW7Kenw9YWWuf8vhQ8jChTohWQEItNasE&csui=3&ved=2ahUKEwjn55HLl66SAxWIKhAIHS-fDzYQgK4QegQIARAB «Смерч». Система оснащена автоматизированной системой управления огнем (АСУНО) и спутниковой навигацией ГЛОНАСС, что обеспечивает дальность стрельбы до 120 км и высокую точность поражения.
Ключевые характеристики и особенности:
Модернизация: Разработана как более эффективная замена БМ-30 «Смерч» с повышенной точностью и скоростью реакции.Дальность стрельбы: Использует новые реактивные снаряды, обеспечивающие дальность до 120 км, с перспективой увеличения до 200 км.Управляемость: Включает корректируемые снаряды (например, 9М542) с отделяемой головной частью, способные поражать цели на большой дальности, действуя почти как ОТРК.Автоматизация: Оснащена АСУНО и ГЛОНАСС-навигацией, позволяющей вести автоматический расчет баллистики и наведение без участия экипажа.Боеприпасы: Предназначена для стрельбы кассетными и термобарическими боеголовками.
Торнадо-С считается более стратегически и тактически мобильной версией, несмотря на сохранение прежнего калибра 300 мм.
28.01.2026 14:00
***********!!
Пишуть: Обласний центр перебував у зоні досяжності цієї зброї протягом усього періоду повномасштабного вторгнення.

Звідки ви дибіли знаєте, аби коментувати щось, як ША-іксперти марафону??? : Наразі загрози обстрілів зі ствольної артилерії не фіксується ... дебілоїди, ви ж не забезпечуєте дронами і ресурсами розвідку, звідки таке запевнення???
П.С. скільки містян ще моляться на зеленого аятолу ? Вишивають ще його портрети в бомбосховищах при каганці чи свічці???
28.01.2026 13:57
 
 