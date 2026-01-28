Завершено аварійно-рятувальні роботи внаслідок удару РФ по Запоріжжю: шестеро постраждалих, зокрема 15-річний хлопець

До 6 людей збільшилася кількість травмованих внаслідок російського удару по Запоріжжю.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про постраждалих?

Зазначається, що серед постраждалих, зокрема:

четверо жінок віком від 55 до 88 років,

37-річний чоловік,

15-річний хлопчик.

Роботи завершено

Також в ДСНС повідомили, що аварійно-рятувальні роботи завершені.

Наразі рятувальники спільно з комунальними службами проводять відновлювальні роботи.

Що передувало?

Нагадаємо, в ніч на 28 січня 2026 року російські окупанти атакували керованими авіабомбами Запоріжжя. Спалахнула пожежа. За даними ОВА, росіяни влучили у двір багатоповерхівки.

