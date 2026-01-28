Завершено аварійно-рятувальні роботи внаслідок удару РФ по Запоріжжю: шестеро постраждалих, зокрема 15-річний хлопець
До 6 людей збільшилася кількість травмованих внаслідок російського удару по Запоріжжю.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про постраждалих?
Зазначається, що серед постраждалих, зокрема:
- четверо жінок віком від 55 до 88 років,
- 37-річний чоловік,
- 15-річний хлопчик.
Роботи завершено
Також в ДСНС повідомили, що аварійно-рятувальні роботи завершені.
Наразі рятувальники спільно з комунальними службами проводять відновлювальні роботи.
Що передувало?
Нагадаємо, в ніч на 28 січня 2026 року російські окупанти атакували керованими авіабомбами Запоріжжя. Спалахнула пожежа. За даними ОВА, росіяни влучили у двір багатоповерхівки.
Наслідки удару
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль