УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9668 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Запорізької області
1 007 0

Рашисти вдарили по двох маршрутках на Запоріжжі: минулося без постраждалих

Російські окупанти завдали удару по маршрутних автобусах у Запорізькому районі. Внаслідок обстрілу минулося без постраждалих.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Ранком ворог атакував дронами два автобуси, що працювали на маршрутах. Обидва транспортних засоби були з пасажирами, які їхали до обласного центру", - йдеться в повідомленні.

Наслідки

За словами глави ОВА, ніхто з людей не постраждав.

Також дивіться: Окупанти вдарили по Запоріжжю: вже відомо про трьох загиблих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Росіяни обстріляли маршрутки в Запорізькій області

Автор: 

обстріл (33747) Запорізька область (4826) Запорізький район (535)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 