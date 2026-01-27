Рашисти вдарили по двох маршрутках на Запоріжжі: минулося без постраждалих

Російські окупанти завдали удару по маршрутних автобусах у Запорізькому районі. Внаслідок обстрілу минулося без постраждалих.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Ранком ворог атакував дронами два автобуси, що працювали на маршрутах. Обидва транспортних засоби були з пасажирами, які їхали до обласного центру", - йдеться в повідомленні.

Наслідки

За словами глави ОВА, ніхто з людей не постраждав.

Також дивіться: Окупанти вдарили по Запоріжжю: вже відомо про трьох загиблих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж