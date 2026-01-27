Рашисти вдарили по двох маршрутках на Запоріжжі: минулося без постраждалих
Російські окупанти завдали удару по маршрутних автобусах у Запорізькому районі. Внаслідок обстрілу минулося без постраждалих.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ранком ворог атакував дронами два автобуси, що працювали на маршрутах. Обидва транспортних засоби були з пасажирами, які їхали до обласного центру", - йдеться в повідомленні.
Наслідки
За словами глави ОВА, ніхто з людей не постраждав.
