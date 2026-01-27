Рашисты ударили по двум маршруткам на Запорожье: обошлось без пострадавших
Российские оккупанты нанесли удар по маршрутным автобусам в Запорожском районе. В результате обстрела обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Утром враг атаковал дронами два автобуса, работавшие на маршрутах. Оба транспортных средства были с пассажирами, которые ехали в областной центр", - говорится в сообщении.
Последствия
По словам главы ОГА, никто из людей не пострадал.
