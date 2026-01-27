Рашисты ударили по двум маршруткам на Запорожье: обошлось без пострадавших

Российские оккупанты нанесли удар по маршрутным автобусам в Запорожском районе. В результате обстрела обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Утром враг атаковал дронами два автобуса, работавшие на маршрутах. Оба транспортных средства были с пассажирами, которые ехали в областной центр", - говорится в сообщении.

Последствия

По словам главы ОГА, никто из людей не пострадал.

обстрел (32405) Запорожская область (4306) Запорожский район (531)
