Завершены аварийно-спасательные работы в результате удара РФ по Запорожью: шесть пострадавших, в том числе 15-летний парень

До 6 человек увеличилось количество травмированных в результате российского удара по Запорожью.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о пострадавших?

Отмечается, что среди пострадавших, в частности:

  • четыре женщины в возрасте от 55 до 88 лет,
  • 37-летний мужчина,
  • 15-летний мальчик.

Работы завершены

Также в ГСЧС сообщили, что аварийно-спасательные работы завершены.

Сейчас спасатели совместно с коммунальными службами проводят восстановительные работы.

Что предшествовало?

Напомним, в ночь на 28 января 2026 года российские оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами Запорожье. Вспыхнул пожар. По данным ОВА, россияне попали во двор многоэтажки.

Последствия удара

Удар РФ по Запорожью 28 января
