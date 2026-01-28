Завершены аварийно-спасательные работы в результате удара РФ по Запорожью: шесть пострадавших, в том числе 15-летний парень

До 6 человек увеличилось количество травмированных в результате российского удара по Запорожью.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о пострадавших?

Отмечается, что среди пострадавших, в частности:

четыре женщины в возрасте от 55 до 88 лет,

37-летний мужчина,

15-летний мальчик.

Смотрите также: Рашисты ударили по двум маршруткам в Запорожье: обошлось без пострадавших. ФОТО

Работы завершены

Также в ГСЧС сообщили, что аварийно-спасательные работы завершены.

Сейчас спасатели совместно с коммунальными службами проводят восстановительные работы.

Смотрите: Оккупанты нанесли 754 удара по Запорожской области: ранена женщина, повреждены объекты инфраструктуры. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Напомним, в ночь на 28 января 2026 года российские оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами Запорожье. Вспыхнул пожар. По данным ОВА, россияне попали во двор многоэтажки.

Последствия удара







