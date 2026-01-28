Завершены аварийно-спасательные работы в результате удара РФ по Запорожью: шесть пострадавших, в том числе 15-летний парень
До 6 человек увеличилось количество травмированных в результате российского удара по Запорожью.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о пострадавших?
Отмечается, что среди пострадавших, в частности:
- четыре женщины в возрасте от 55 до 88 лет,
- 37-летний мужчина,
- 15-летний мальчик.
Работы завершены
Также в ГСЧС сообщили, что аварийно-спасательные работы завершены.
Сейчас спасатели совместно с коммунальными службами проводят восстановительные работы.
Что предшествовало?
Напомним, в ночь на 28 января 2026 года российские оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами Запорожье. Вспыхнул пожар. По данным ОВА, россияне попали во двор многоэтажки.
Последствия удара
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль