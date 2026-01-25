Оккупанты нанесли 754 удара по Запорожской области: ранена женщина, повреждены объекты инфраструктуры
За сутки российские оккупанты нанесли 754 удара по 32 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть раненые и повреждения.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров и отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие и повреждения
Отмечается, что в результате вражеской атаки на Таврическое ранена 39-летняя женщина.
Также поступило 49 сообщений о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.
Чем атаковали россияне
Российские войска для атак на Запорожскую область применяли авиацию, беспилотники, РСЗО и артиллерию.
- Войска РФ нанесли 19 авиаударов по Зорнице, Рождественке, Любицкому, Зализнычному, Преображенке, Копанях, Верхней Терсе, Воздвижовке, Святопетровке и Дорожнянке.
- 500 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Червоноднепровку, Разумовку, Таврическое, Степногорск, Плавни, Приморское, Степовое, Павловку, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Святопетровку, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Цветково и Сладкое.
- 5 обстрелов из РСЗО нанесены по Лукьяновскому, Малой Токмачке, Чаривному и Староукраинке.
- 230 артиллерийских ударов нанесено по Червоноднепровке, Степногорску, Приморскому, Степовому, Павловке, Гуляйполю, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Белогорью, Святопетровке, Зеленому, Варваровке, Доброполью и Сладкому.
Последствия обстрелов
