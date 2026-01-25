Оккупанты нанесли 754 удара по Запорожской области: ранена женщина, повреждены объекты инфраструктуры

За сутки российские оккупанты нанесли 754 удара по 32 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть раненые и повреждения.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров и отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие и повреждения

Отмечается, что в результате вражеской атаки на Таврическое ранена 39-летняя женщина.

Также поступило 49 сообщений о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли 756 ударов по Запорожской области за сутки: повреждены жилье и объекты инфраструктуры. ФОТОрепортаж

Чем атаковали россияне

Российские войска для атак на Запорожскую область применяли авиацию, беспилотники, РСЗО и артиллерию.

Войска РФ нанесли 19 авиаударов по Зорнице, Рождественке, Любицкому, Зализнычному, Преображенке, Копанях, Верхней Терсе, Воздвижовке, Святопетровке и Дорожнянке.

500 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Червоноднепровку, Разумовку, Таврическое, Степногорск, Плавни, Приморское, Степовое, Павловку, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Святопетровку, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Цветково и Сладкое.

5 обстрелов из РСЗО нанесены по Лукьяновскому, Малой Токмачке, Чаривному и Староукраинке.

230 артиллерийских ударов нанесено по Червоноднепровке, Степногорску, Приморскому, Степовому, Павловке, Гуляйполю, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Белогорью, Святопетровке, Зеленому, Варваровке, Доброполью и Сладкому.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили по Комышуваше в Запорожье: один человек погиб и девять ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)

