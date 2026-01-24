РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
21696 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Запорожской области
473 1

Россияне нанесли 756 ударов по Запорожской области за сутки: повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 756 ударов по 29 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров и ГУ Нацполиции в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Повреждения

Сообщается, что поступило 99 сообщений о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.

Чем били россияне?

Как отмечается, российские войска для атак на Запорожскую область применяли авиацию, беспилотники, РСЗО и артиллерию.

Читайте: Зафиксировано отключение электроэнергии в четырех областях в результате ночных ударов РФ, - Минэнерго

  • Войска РФ нанесли 17 авиационных ударов по Тернуватому, Рождественке, Таврическому, Юрковке, Любицкому, Железнодорожному, Верхней Терсе, Воздвижовке, Долинке и Чаривному.
  • 483 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Червоноднепровку, Розумовку, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Святопетровку, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Еленоконстантиновку и Сладкое.
  • 5 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Новоандеевки, Новоданиловки, Волшебного, Святопетровки и Нового Запорожья.
  • 251 артиллерийский удар нанесен по территории Степногорска, Приморского, Степного, Павловки, Гуляйполя, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Белогорья, Зеленого, Варваровки, Доброполья и Сладкого.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли удар по Камышевахе на Запорожье: один человек погиб и девять ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)

Последствия атаки

Обстрелы в Запорожье
Автор: 

обстрел (32361) Запорожская область (4298)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи навмисно роблять обстріли, бо їхня ціль окупація України.
А всі ці переговори просто театр для тупого рудого скота з білого дому.
показать весь комментарий
24.01.2026 11:06 Ответить
 
 