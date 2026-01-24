Россияне нанесли 756 ударов по Запорожской области за сутки: повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 756 ударов по 29 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров и ГУ Нацполиции в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Повреждения

Сообщается, что поступило 99 сообщений о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.

Чем били россияне?

Как отмечается, российские войска для атак на Запорожскую область применяли авиацию, беспилотники, РСЗО и артиллерию.

Войска РФ нанесли 17 авиационных ударов по Тернуватому, Рождественке, Таврическому, Юрковке, Любицкому, Железнодорожному, Верхней Терсе, Воздвижовке, Долинке и Чаривному.

483 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Червоноднепровку, Розумовку, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Святопетровку, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Еленоконстантиновку и Сладкое.

5 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Новоандеевки, Новоданиловки, Волшебного, Святопетровки и Нового Запорожья.

251 артиллерийский удар нанесен по территории Степногорска, Приморского, Степного, Павловки, Гуляйполя, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Белогорья, Зеленого, Варваровки, Доброполья и Сладкого.

