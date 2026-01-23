Зафиксировано обесточивание в четырех областях в результате ночных ударов РФ, - Минэнерго
В результате ночных ударов российских войск на утро 23 января обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.
Об этом сообщает Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Так, отмечается, что энергосистема Украины работает в условиях повышенной нагрузки из-за постоянных атак России и сложных погодных условий. Ремонтные бригады энергетиков и теплокоммунэнерго непрерывно ликвидируют последствия повреждений энергетической инфраструктуры.
Новые отключения электроэнергии
В результате ночных ударов врага на утро обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся во всех регионах.
Ситуация в энергосистеме
Отмечается, что в Киеве, Киевской и Одесской областях операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Для сохранения целостности энергосистемы в большинстве регионов сейчас вынужденно применены аварийные отключения – из-за перегрузки оборудования в условиях очень высокого уровня потребления. Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.
І тим хто таке що це рузкіе
- гроші на ракети вкрали
- заводи Рейнметал чекають дозволи по 3 роки
- гроші на захист вкрали
- гроші на розподілену генерацію вкрали
- гроші за здачу територій рузкім взями
ЕВРЕЙ в найгіршому сенсі цього слова