Зафиксировано обесточивание в четырех областях в результате ночных ударов РФ, - Минэнерго

Отключение электроэнергии в Украине

В результате ночных ударов российских войск на утро 23 января обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Об этом сообщает Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Так, отмечается, что энергосистема Украины работает в условиях повышенной нагрузки из-за постоянных атак России и сложных погодных условий. Ремонтные бригады энергетиков и теплокоммунэнерго непрерывно ликвидируют последствия повреждений энергетической инфраструктуры.

Новые отключения электроэнергии

Читайте также: Поражает, как украинцы живут без тепла и что они делают, чтобы выжить, - Трамп

Ситуация в энергосистеме

Отмечается, что в Киеве, Киевской и Одесской областях операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня был самый тяжелый день для энергосистемы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года, - Шмыгаль

Для сохранения целостности энергосистемы в большинстве регионов сейчас вынужденно применены аварийные отключения – из-за перегрузки оборудования в условиях очень высокого уровня потребления. Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Як же стало "КРАЩЕ" при ЗЕ. Ніколи так не було з початку 20го століття.

І тим хто таке що це рузкіе

- гроші на ракети вкрали
- заводи Рейнметал чекають дозволи по 3 роки
- гроші на захист вкрали
- гроші на розподілену генерацію вкрали
- гроші за здачу територій рузкім взями

ЕВРЕЙ в найгіршому сенсі цього слова
23.01.2026 13:23 Ответить
23.01.2026 13:24 Ответить
А чому Україна не б'є по рашистам? Якусь бочку рашистам на нафтобазі підпалили і радіємо. Чи це по вашому адекватна відповідь на знеструмлення 4-х областей?
23.01.2026 13:26 Ответить
тю ! на 3 години вимкнули і знову включили
23.01.2026 13:27 Ответить
Йшов третій місяць "миттєвої відповіді" України на москву ракетами.."пацан сказав, пацан зробив, пацан не зробив, пацан ще раз сказав.
23.01.2026 13:33 Ответить
допоки енергетикою керує бугалтер шмиргаль та бандіт і московський куєсос ахмєтов, блекаути не закінчаться.
23.01.2026 13:47 Ответить
 
 