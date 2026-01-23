Зафиксировано обесточивание в четырех областях в результате ночных ударов РФ, - Минэнерго

В результате ночных ударов российских войск на утро 23 января обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Об этом сообщает Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Так, отмечается, что энергосистема Украины работает в условиях повышенной нагрузки из-за постоянных атак России и сложных погодных условий. Ремонтные бригады энергетиков и теплокоммунэнерго непрерывно ликвидируют последствия повреждений энергетической инфраструктуры.

Новые отключения электроэнергии

В результате ночных ударов врага на утро обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся во всех регионах.

Ситуация в энергосистеме

Отмечается, что в Киеве, Киевской и Одесской областях операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Для сохранения целостности энергосистемы в большинстве регионов сейчас вынужденно применены аварийные отключения – из-за перегрузки оборудования в условиях очень высокого уровня потребления. Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.