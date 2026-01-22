Сегодня был самый тяжелый день для энергосистемы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года, - Шмыгаль
22 января Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года из-за постоянных российских ударов.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация с энергетикой по состоянию на 22 января
По словам министра, такой сложной ситуации предшествовала совокупность факторов, вызванных постоянными российскими обстрелами, а именно — повреждение генерационного оборудования, разбитые распределительные сети и трансформаторы, а также постоянные атаки по всей энергосети.
- Шмыгаль отметил, что ситуация остается чрезвычайно сложной, поэтому энергетики вынуждены и в дальнейшем применять экстренные отключения электроэнергии. Для сохранения целостности энергосистемы НЭК "Укрэнерго" была вынуждена ввести специальные графики аварийных отключений.
Шмыгаль отметил, что сложнее всего сейчас в Киеве, Киевской области и Днепропетровской области.
Энергетики работают круглосуточно
"Днем над возвращением тепла в дома Киева работало 165 бригад, на ночную смену заступают 83. Работу существенно осложняют условия безопасности – сегодня вечером в Киеве прозвучала 2000 воздушная тревога за время военного положения", - добавил Шмыгаль.
По его словам, энергетики работают круглосуточно, на холоде и на пределе возможностей, чтобы как можно быстрее восстановить свет и тепло.
Ми самі це відчуваємо!...
Що ви зробив, будучи при владі ,щоб цього уникнути?!...
Ніяких ударів сьогодні не було, на вулиці тепліє.
То чому найважчий день в енергетиці був сьогодні?
Бо хоче виправдати свій непрофесіоналізм.
У лютому 2022 не попереджали.
Три зими не попереджали.
На початку зими та пепед морозами не попереджали, хоча краще за всіх знали, що система на ладан дихає.
Ще тиждень тому кидалися лайном у Кличка, який радив містянам їхати з Києва, якщо є куди.
А тут обана - через місяць обстрілів енергосистеми перед потеплінням прокинулися.
