Сегодня был самый тяжелый день для энергосистемы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года, - Шмыгаль

22 января Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года из-за постоянных российских ударов.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация с энергетикой по состоянию на 22 января

По словам министра, такой сложной ситуации предшествовала совокупность факторов, вызванных постоянными российскими обстрелами, а именно — повреждение генерационного оборудования, разбитые распределительные сети и трансформаторы, а также постоянные атаки по всей энергосети.

  • Шмыгаль отметил, что ситуация остается чрезвычайно сложной, поэтому энергетики вынуждены и в дальнейшем применять экстренные отключения электроэнергии. Для сохранения целостности энергосистемы НЭК "Укрэнерго" была вынуждена ввести специальные графики аварийных отключений.

Шмыгаль отметил, что сложнее всего сейчас в Киеве, Киевской области и Днепропетровской области.

Энергетики работают круглосуточно

"Днем над возвращением тепла в дома Киева работало 165 бригад, на ночную смену заступают 83. Работу существенно осложняют условия безопасности – сегодня вечером в Киеве прозвучала 2000 воздушная тревога за время военного положения", - добавил Шмыгаль.

По его словам, энергетики работают круглосуточно, на холоде и на пределе возможностей, чтобы как можно быстрее восстановить свет и тепло.

+19
Це вже обіцяне хуже нє будєт, чи все ще попереду?
22.01.2026 22:31 Ответить
22.01.2026 22:31 Ответить
+16
Бреше падла.
Ніяких ударів сьогодні не було, на вулиці тепліє.
То чому найважчий день в енергетиці був сьогодні?
Бо хоче виправдати свій непрофесіоналізм.
22.01.2026 22:39 Ответить
22.01.2026 22:39 Ответить
+15
Кому цей КОЗЕЛ розповідає!?...
Ми самі це відчуваємо!...
Що ви зробив, будучи при владі ,щоб цього уникнути?!...
22.01.2026 22:38 Ответить
22.01.2026 22:38 Ответить
Це вже обіцяне хуже нє будєт, чи все ще попереду?
22.01.2026 22:47 Ответить
22.01.2026 22:31 Ответить
Скоро шашлыки зелёные
22.01.2026 22:47 Ответить
22.01.2026 22:47 Ответить
Ніхто не сів до буцигарні.

"Шмигаль" - це як карта в колоді. Він може бути вальтом, королем, шестьоркою, потім ...

Колода одна й та сама
22.01.2026 22:49 Ответить
22.01.2026 22:49 Ответить
усе в Божих руках
23.01.2026 07:17 Ответить
23.01.2026 07:17 Ответить
Потеплопало - прорвемся!
22.01.2026 22:33 Ответить
22.01.2026 22:33 Ответить
Путін знову програє весні
22.01.2026 22:36 Ответить
22.01.2026 22:36 Ответить
Потім весною літом розслабимося, влада знову покладе на підготовку до осені зими, і по новій героїчне виживання 🤬
22.01.2026 22:37 Ответить
22.01.2026 22:37 Ответить
шо значить "покладе" ?

візьме нову двушку через нових друзів і повезе на мАААскву
22.01.2026 22:51 Ответить
22.01.2026 22:51 Ответить
Як завжди. Така доля наша - потужна і незламна.
23.01.2026 03:58 Ответить
23.01.2026 03:58 Ответить
Комиссия по ко миссии для изучения выводов комиссии
22.01.2026 22:35 Ответить
22.01.2026 22:35 Ответить
Блін що я проспав? Чому саме сьогодні найважчий день? 2 дні відносної тиші. Чи пов'язаний Давос Зеленського з цим? Бо поки він був в Україні таких заяв не спостерігалося.
22.01.2026 22:35 Ответить
22.01.2026 22:35 Ответить
Води нема, опалення нема. Світло було 2 години.
22.01.2026 22:44 Ответить
22.01.2026 22:44 Ответить
😿
22.01.2026 23:09 Ответить
22.01.2026 23:09 Ответить
Світла немає вже тиждень, води другий день, опалення є, як не дивно.
23.01.2026 05:41 Ответить
23.01.2026 05:41 Ответить
Це все наслідки трирівневих захистів, в точніше вироку 2019 року.
22.01.2026 22:35 Ответить
22.01.2026 22:35 Ответить
Кому цей КОЗЕЛ розповідає!?...
Ми самі це відчуваємо!...
Що ви зробив, будучи при владі ,щоб цього уникнути?!...
показать весь комментарий
22.01.2026 22:38 Ответить
Бреше падла.
Ніяких ударів сьогодні не було, на вулиці тепліє.
То чому найважчий день в енергетиці був сьогодні?
Бо хоче виправдати свій непрофесіоналізм.
показать весь комментарий
22.01.2026 22:39 Ответить
Не показуйте цій істоті свіже повідомлення від МВС: набрати води на 5 днів, корм для тварин, готівку тощо. Нехай надалі сидить в теплій ванні та думає що все позаду.
22.01.2026 22:40 Ответить
22.01.2026 22:40 Ответить
А тобі не спадає на думку, що це тупо медійна компанія з "ближче до людей" на фоні просьорів по всім "фронтам"?

У лютому 2022 не попереджали.
Три зими не попереджали.
На початку зими та пепед морозами не попереджали, хоча краще за всіх знали, що система на ладан дихає.
Ще тиждень тому кидалися лайном у Кличка, який радив містянам їхати з Києва, якщо є куди.

А тут обана - через місяць обстрілів енергосистеми перед потеплінням прокинулися.
22.01.2026 22:49 Ответить
22.01.2026 22:49 Ответить
Та якось більше схоже на те, що саме зараз всьо й почнеться по-настоящєму. Як то кажуть, довіряйте офіційним джерелам. Мені це нагадало, як найпотужніший полководець нашої доби, влітку 2022 року анонсуючи херсонський контрнаступ, казав мешканцям окупованої Херсонщини так само набрати їжи та води на 3-5 днів, та сховатися в льохах. А кажете - не було такого). А от "тицяти" не треба, я з Вами свиней не пас. Собі пальцем в дупу "тицяйте".
22.01.2026 22:56 Ответить
22.01.2026 22:56 Ответить
От кому я давно не довіряю, то це офіційним джерелам.
Бо добре усвідомлюю, хто за ними стоїть і чим вони мотивуються.
22.01.2026 22:58 Ответить
22.01.2026 22:58 Ответить
😁😁😁
Щодо свиней - це точно. Але "Ви" ще треба заслужити.
Тим більше, що ти свиней пас хз з ким.
22.01.2026 23:00 Ответить
22.01.2026 23:00 Ответить
Ну те що рашисти не сплять а йдуть до своєї цілі це ми бачимо. А де удари у відповідь по моцкві і рашистськім ТЕС і АЕС? Чи це ви спеціально разом з рашистами українців підготовлюєте до капітуляції і поступок? Тоді вже відкривайте кордони і кричіть спасайся хто як може
22.01.2026 22:44 Ответить
22.01.2026 22:44 Ответить
У потужного схоже асфальт закінчується, а ракет так і не завезли
22.01.2026 22:52 Ответить
22.01.2026 22:52 Ответить
максимально спростіть розміщення і підключення генераторів (в т.ч. сонячних панелей та вітряків), запустіть ЧАЕС - тоді буде менше проблем з енергією
22.01.2026 22:45 Ответить
22.01.2026 22:45 Ответить
100%. Запустити ЧАЕС на повну і замінувати її. І нехай рашисти по ній попробують вдарити.
22.01.2026 22:50 Ответить
22.01.2026 22:50 Ответить
мінувати не треба, краще її використовувати для створення збройного плутонію
22.01.2026 22:52 Ответить
22.01.2026 22:52 Ответить
Шмигаль, ти обісрався і провалив підготовку до зими і до війни. Вали нахер. Нам не потрібні твоє перетрушування твого памперса і виправдань що ти не те щось з'їв наніч
22.01.2026 22:48 Ответить
22.01.2026 22:48 Ответить
Змагання з росією у тому хто може робити більше ракет і дронів та боляче бити по енергетиці, а хто тільки потужно говорити - закінчилось прогнозовано.
22.01.2026 22:49 Ответить
22.01.2026 22:49 Ответить
Сьогодня електрика була,на завтра 16 год без електрики.Ів Франківська обл.
22.01.2026 22:50 Ответить
22.01.2026 22:50 Ответить
Закарпаття-15год без е/е
23.01.2026 00:14 Ответить
23.01.2026 00:14 Ответить
коли бугалтер відповідальний за енергетику-енергетиці пзда.
22.01.2026 22:52 Ответить
22.01.2026 22:52 Ответить
А что случилось? Патужнич уехал и работа стала?
22.01.2026 23:10 Ответить
22.01.2026 23:10 Ответить
Найважчиший день в Україні триває з 2019 року.
22.01.2026 23:33 Ответить
22.01.2026 23:33 Ответить
Не виходить розмістити фото з чату-суть:Запитання-хлопці,ви коли перший раз побачили 3,14зду____Відповідь-в 2019р.після оголошення результатів виборів.
23.01.2026 00:16 Ответить
23.01.2026 00:16 Ответить
23.01.2026 00:40 Ответить
23.01.2026 00:40 Ответить
ну, не знаю.. - у друга Зєлі, мародера і зрадника Міндіча, який спокійно втік з України з награбованим, електрика є..
у банди зеленських, взагалі, все в порядку.. - "двушечка туди, двушечка сюди"..
23.01.2026 05:34 Ответить
23.01.2026 05:34 Ответить
 
 