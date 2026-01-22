Сегодня был самый тяжелый день для энергосистемы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года, - Шмыгаль

22 января Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года из-за постоянных российских ударов.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация с энергетикой по состоянию на 22 января

По словам министра, такой сложной ситуации предшествовала совокупность факторов, вызванных постоянными российскими обстрелами, а именно — повреждение генерационного оборудования, разбитые распределительные сети и трансформаторы, а также постоянные атаки по всей энергосети.

Шмыгаль отметил, что ситуация остается чрезвычайно сложной, поэтому энергетики вынуждены и в дальнейшем применять экстренные отключения электроэнергии. Для сохранения целостности энергосистемы НЭК "Укрэнерго" была вынуждена ввести специальные графики аварийных отключений.

Шмыгаль отметил, что сложнее всего сейчас в Киеве, Киевской области и Днепропетровской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и Украина на переговорах в ОАЭ предложат России "энергетическое перемирие", - FT

Энергетики работают круглосуточно

"Днем над возвращением тепла в дома Киева работало 165 бригад, на ночную смену заступают 83. Работу существенно осложняют условия безопасности – сегодня вечером в Киеве прозвучала 2000 воздушная тревога за время военного положения", - добавил Шмыгаль.

По его словам, энергетики работают круглосуточно, на холоде и на пределе возможностей, чтобы как можно быстрее восстановить свет и тепло.

Читайте также: Еще почти 3 тыс. домов в Киеве без отопления после российских атак, - Кличко