Еще почти 3 тыс. домов в Киеве без отопления после российских атак, - Кличко

По состоянию на утро в Киеве без теплоснабжения остаются чуть менее 3 тысяч многоэтажных домов. За прошедшую ночь коммунальщики смогли подключить тепло еще к 227 домам, поврежденным во время атак 9 и 20января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграмме мэр столицы Виталий Кличко.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"На сегодняшнее утро без теплоснабжения остаются чуть менее 3 тысяч столичных многоэтажек. За прошедшую ночь подключили тепло к 227 домам. Сделали это во второй раз после повреждений инфраструктуры атаками врага 9-го и 20-го января", - написал он.

В Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

Также Кличко добавил, что коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть в дома киевлян тепло и свет.

Ранее сообщалось, что на фоне российских атак по энергетической инфраструктуре Украины Польша передает Киеву и общинам вокруг столицы 400 генераторов из государственных резервов.