Еще почти 3 тыс. домов в Киеве без отопления после российских атак, - Кличко

После обстрелов в Киеве продолжаются отключения света и тепла

По состоянию на утро в Киеве без теплоснабжения остаются чуть менее 3 тысяч многоэтажных домов. За прошедшую ночь коммунальщики смогли подключить тепло еще к 227 домам, поврежденным во время атак 9 и 20января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграмме мэр столицы Виталий Кличко.

"На сегодняшнее утро без теплоснабжения остаются чуть менее 3 тысяч столичных многоэтажек. За прошедшую ночь подключили тепло к 227 домам. Сделали это во второй раз после повреждений инфраструктуры атаками врага 9-го и 20-го января", - написал он.

В Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

Читайте также: Киев может перейти от экстренных отключений света к "жестким, но прогнозируемым" графикам, - Шмыгаль

Также Кличко добавил, что коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть в дома киевлян тепло и свет.

Ранее сообщалось, что на фоне российских атак по энергетической инфраструктуре Украины Польша передает Киеву и общинам вокруг столицы 400 генераторов из государственных резервов.

Із Одеси пишуть:

@ "Морозів вдень більше цієї зими не буде. Саме страшне ми витримали.
Україна переможе!"

22.01.2026 09:15 Ответить
КабМіндічі з бакановим і зеленським та єрмаком, десь навіть зхвильовані за двушечки на мацкву, деркачу і сівковичу або льовочкиним чи клюєвим???
22.01.2026 09:32 Ответить
Менш звітуй,всіх треба міняти,самі путінські сексоти
22.01.2026 09:57 Ответить
за четыре года асфальт переложил на асфальт, мост на мост. Ну и дороги на велодорожки ПГТ надо у автомобилей отжать
22.01.2026 10:44 Ответить
Как раз к следующему обстрелу восстановят.
22.01.2026 11:21 Ответить
 
 