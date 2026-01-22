Киев может перейти от экстренных отключений света к "жестким, но прогнозируемым" графикам, - Шмыгаль

В ближайшие дни Киев может перейти от экстренных к "жестким, но прогнозируемым графикам" отключения света. Энергетики разработали ряд технических решений для этого.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Когда изменится ситуация с электричеством в Киеве?

Ситуация в энергосистеме, по словам Шмыгаля, остается "крайне напряженной". В частности, и в столице, где продолжают действовать экстренные отключения света.

"Однако энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам. Поставлены задачи выйти на этот режим в ближайшие дни", - сообщил министр энергетики.

Тепло

Сейчас в Киеве без отопления остается 3261 дом. По словам Шмыгаля, над восстановлением света и тепла в течение дня работали 160 бригад. В ночное время на местах будут задействованы 52 бригады.

В свою очередь Киевская городская военная администрация не подтвердила информацию мэра Киева о якобы выезде из столицы 600 тысяч человек в течение января. Об этом сообщила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона "Единые новости".

Напомним, ранее Кличко призвал жителей временно выезжать за город, если есть такая возможность.

