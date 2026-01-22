Киев может перейти от экстренных отключений света к "жестким, но прогнозируемым" графикам, - Шмыгаль

Київ

В ближайшие дни Киев может перейти от экстренных к "жестким, но прогнозируемым графикам" отключения света. Энергетики разработали ряд технических решений для этого.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Когда изменится ситуация с электричеством в Киеве?

Ситуация в энергосистеме, по словам Шмыгаля, остается "крайне напряженной". В частности, и в столице, где продолжают действовать экстренные отключения света.

"Однако энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам. Поставлены задачи выйти на этот режим в ближайшие дни", - сообщил министр энергетики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве ночью начнут восстанавливать подачу тепла в более чем 3000 домов, - Кличко

Тепло

Сейчас в Киеве без отопления остается 3261 дом. По словам Шмыгаля, над восстановлением света и тепла в течение дня работали 160 бригад. В ночное время на местах будут задействованы 52 бригады.

В свою очередь Киевская городская военная администрация не подтвердила информацию мэра Киева о якобы выезде из столицы 600 тысяч человек в течение января. Об этом сообщила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона "Единые новости".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Офисе президента нет отопления, в кабинетах до 13°С, электрообогреватели не включают, - советник Буданова

Топ комментарии
+15
Зеленский с Миндичами , Цукерманами , Наемами , таки построили трёхуровневые системы защиты энергетики. Миндич не даст соврать. У него в Израиле свет не отключают.
21.01.2026 23:10 Ответить
+9
Може досить за кордон перти єлєктроєнергію з України?! Потужностей вистачає більше ніж, це ДТЕК ніяк не нажреться.
21.01.2026 23:01 Ответить
+9
Небыло электричества без графиков, теперь не будет по графикам. Что значит новый министр. Быстро порядок навёл. Это вам не боксер Кличко
21.01.2026 23:40 Ответить
відповідь на поверхні - Зеленський, Шмиргаль і Ко. Тому і призначив цього брехунця, бо його попередники всі шахраї і вже поза України
21.01.2026 23:53 Ответить
Не впевнений, що ми зараз експортуємо електроенергію, але якби навіть було так-її надлишок у підземні сховища не заштовхаєш. Якщо знищено розподільчі станції та лепи-вона ніяк до споживачів сама по повітрю не долетить. А кацапи ракетами та дронами планомірно вибивають саме передавання електроенергії всередені країни до споживачів.
22.01.2026 08:13 Ответить
А може і не перейти.
21.01.2026 23:05 Ответить
50 на 50 )
22.01.2026 06:58 Ответить
Це небезпечно. Буде холодно, Лідор може захворіти. Він й так, як спартанець - ночує при 13 градусах і пакет мівіни на два рази
21.01.2026 23:10 Ответить
Угу...Ще й холодною водою з під крана запиває.Ще захворіє на ангіну-буде у відосиках не хрипіти,а шепотіти.Хоча-може це й на краще.
21.01.2026 23:25 Ответить
Хай вріже дуба навіть, я відкрию шампанське.
22.01.2026 10:57 Ответить
сьогодні завтра будуть прильоти і ахметовський холуй гнида шмигаль заспіває по новому
21.01.2026 23:17 Ответить
.......а якби не 2019 то було б ЗВИЧАЙНЕ ЗУБОЖІННЯ ІЗ СВІТЛОМ 24/7, а тепер просто епоха закінчилась чи то брехні чи то бідності - ХЗ не можу зрозуміти по цінам
21.01.2026 23:24 Ответить
"Україна у 2025році стала світовим лідером за практичним використанням криптовалют",-мудрому наріту подумати куди пдорас ахмєтов з пдорасом шмигальом дівають електроенергію.
21.01.2026 23:32 Ответить
Все у вас буде длобре через декілька днів, будете зі світлом. А ще через тиждень-два без виключень.
21.01.2026 23:48 Ответить
Шмигаль! Пішов на йух. До того як ти став міністром **************, в моєму місті діяли розумні графіки, яких дотримувалось обленерго. Зараз 6 годин на добу (за графиком) але вони не діють. Тобто світло можуть вирубити в будь який час. До того кажуть що морози шкодять??? Досить брехати - за вікном зараз на 23.45 лише мінус 1градус. Шмигаль! Про совість не питаю, серед "зелених" її нема. Скільки грошей тобі не вистачає щоб втікти слідов за Міндічем та Шурмою?
21.01.2026 23:49 Ответить
По Києву, після того, як міністром став шмигаль, 20 січня прилетіло так, що лівий берег взагалі залишився на добу без світла, води да опалення (багато де і досі нема), на печерську через майже 2 доби вчора перший раз пізно ввечері дали світло. За вікном -15 -12, у приміщенні + 6 +8. Але ж це усе шмигаль наробив (сарказм, якщо що, я не хотів би бачити шмигаля міністром та й взагалі чиновником).
22.01.2026 08:39 Ответить
Ужас без конца или
Конец без ужаса

на выбор

.
22.01.2026 00:40 Ответить
На Дніпровщині, вже по 18,5 годин без світла,скажіть,це "жорсткий" графік,чи "м'який"?
22.01.2026 00:54 Ответить
І на Хмельниччині 18 год без світла
22.01.2026 04:38 Ответить
Київ - вмикнули на 2 години й вимикнули. Графіки не діють, бо їх нема взагалі..
22.01.2026 09:07 Ответить
Вінниця (без прильотів) - 18 годин на сьогодні
22.01.2026 01:47 Ответить
Відсутність світла по графіку сприймається значно легше і комфортніше. Це темрява із знаком плюс.
22.01.2026 07:01 Ответить
це вони ваш терпець перевіряють
чи пора вже на майдан (зі зброєю та бронею, в мене все готово)
чи ми терпіли
думайте
22.01.2026 07:20 Ответить
Если бы били в глубь раши то они бы задумались в следующий раз а так конечно без наказано можно и поубивать людей
22.01.2026 08:52 Ответить
А шашликі по графіку будуть? Чи як раніше 24/7))
22.01.2026 09:21 Ответить
Краще би тобі в рота насрали. За стрічку воно переживає. А нічого що люди мерзнуть і їжу готують на балончиках, тому що газу немає?
22.01.2026 11:12 Ответить
 
 