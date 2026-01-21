В Киеве ночью начнут восстанавливать подачу тепла в более чем 3000 домов, - Кличко
Ночью 22 января начнется подача тепла в дома, которые остались без отопления дважды – из-за обстрелов и повреждений инфраструктуры 9 и 20 января.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении городского головы Киева Виталия Кличко.
Восстановление коммунальных услуг в столице
На данный момент без отопления в Киеве остаются 3260 домов. По словам мэра, чтобы тепло дошло до домов киевлян, понадобятся ориентировочно сутки.
"Водоснабжение восстановили всем потребителям столицы. Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы восстановить киевлянам тепло- и энергоснабжение", – сообщил Виталий Кличко.
Сколько людей выехали из Киева?
Ранее Виталий Кличко заявлял, что в течение января столицу покинули около 600 тысяч человек, тогда как общее количество жителей города превышает 3 миллиона.
Об этом он сообщил в комментарии британской газете The Times.
В пресс-службе Киевского городского головы уточнили "Украинской правде", что речь идет не об официальной миграции, а о данных биллинга мобильных операторов - сейчас в городе на 600 тысяч меньше телефонов остаются на ночь.
По словам представителей пресс-службы, такая методика подсчета уже применялась в начале полномасштабного вторжения, когда в Киеве оставалось около 800 тысяч человек.
В свою очередь Киевская городская военная администрация не подтвердила информацию мэра Киева о якобы выезде из столицы 600 тысяч человек в течение января. Об этом сообщила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона "Единые новости".
- Напомним, ранее Кличко призвал жителей временно выезжать за город, если есть такая возможность.
