В Киеве ночью начнут восстанавливать подачу тепла в более чем 3000 домов, - Кличко

Ночью 22 января начнется подача тепла в дома, которые остались без отопления дважды – из-за обстрелов и повреждений инфраструктуры 9 и 20 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении городского головы Киева Виталия Кличко.

Восстановление коммунальных услуг в столице

На данный момент без отопления в Киеве остаются 3260 домов. По словам мэра, чтобы тепло дошло до домов киевлян, понадобятся ориентировочно сутки.

"Водоснабжение восстановили всем потребителям столицы. Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы восстановить киевлянам тепло- и энергоснабжение", – сообщил Виталий Кличко.

Сколько людей выехали из Киева?

Ранее Виталий Кличко заявлял, что в течение января столицу покинули около 600 тысяч человек, тогда как общее количество жителей города превышает 3 миллиона.

Об этом он сообщил в комментарии британской газете The Times.

В пресс-службе Киевского городского головы уточнили "Украинской правде", что речь идет не об официальной миграции, а о данных биллинга мобильных операторов - сейчас в городе на 600 тысяч меньше телефонов остаются на ночь.

По словам представителей пресс-службы, такая методика подсчета уже применялась в начале полномасштабного вторжения, когда в Киеве оставалось около 800 тысяч человек.

В свою очередь Киевская городская военная администрация не подтвердила информацию мэра Киева о якобы выезде из столицы 600 тысяч человек в течение января. Об этом сообщила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона "Единые новости".

Напомним, ранее Кличко призвал жителей временно выезжать за город, если есть такая возможность.

