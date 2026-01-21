Около 200 жителей Хмельницкого вышли на протест против отключений света: есть задержанный

В среду, 21 января, жители Хмельницкого вышли на акцию протеста из-за длительных отключений электроэнергии, перекрыв движение на улице Каменецкой.

По состоянию на 18:20 к акции присоединились почти 200 человек. Они находились в разных местах города — рядом с площадью Независимости и на двух перекрестках по улице Каменецкой, сообщили журналисты Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.

Протест против отключения света: есть задержанный

Утром в АО "Хмельницкоблэнерго" обнародовали обновленный график почасовых отключений электроэнергии 21 января в Хмельницкой области. По их данным, причиной введения ограничений являются массированные атаки РФ по энергетической инфраструктуре.

Одного участника акции по поводу длительного отключения электроэнергии, которая состоялась сегодня, 21 января, в Хмельницком, доставили в полицию.

Об этом Суспільному рассказала инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур.

По ее словам, сейчас с ним работают правоохранители.

"Они устанавливают все обстоятельства для предоставления соответствующей правовой квалификации и принятия в дальнейшем соответствующего процессуального решения", - пояснила Вера Мазур.

Корреспонденты Суспільне Хмельницкий, которые находились на акции, сообщили, что мужчина, которого доставили в полицию, во время мероприятия выкрикивал нецензурную лексику, угрожал, что бросит гранату.

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной

В настоящее время в Украине продолжается ликвидация последствий постоянных атак России на объекты энергетической инфраструктуры. Ремонтные бригады энергетиков и теплокоммунэнерго работают непрерывно. Об этом сообщает пресс-центр Минэнерго.

В Киеве и Киевской области ситуация остается сложной из-за дополнительной нагрузки, вызванной морозами. К восстановлению света и тепла привлечены аварийные бригады из других областей и Укрзализныци.

Операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения, графики почасовых отключений временно не действуют.

