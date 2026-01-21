Около 200 жителей Хмельницкого вышли на протест против отключений света: есть задержанный

В Хмельницком состоялась акция протеста против отключения света

В среду, 21 января, жители Хмельницкого вышли на акцию протеста из-за длительных отключений электроэнергии, перекрыв движение на улице Каменецкой. 

По состоянию на 18:20 к акции присоединились почти 200 человек. Они находились в разных местах города — рядом с площадью Независимости и на двух перекрестках по улице Каменецкой, сообщили журналисты Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.

В Хмельницком состоялась акция протеста против отключения света

В Хмельницком состоялась акция протеста против отключения света

В Хмельницком состоялась акция протеста против отключения света

Протест против отключения света: есть задержанный

Утром в АО "Хмельницкоблэнерго" обнародовали обновленный график почасовых отключений электроэнергии 21 января в Хмельницкой области. По их данным, причиной введения ограничений являются массированные атаки РФ по энергетической инфраструктуре.

Одного участника акции по поводу длительного отключения электроэнергии, которая состоялась сегодня, 21 января, в Хмельницком, доставили в полицию.

Об этом Суспільному рассказала инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур.

По ее словам, сейчас с ним работают правоохранители.

"Они устанавливают все обстоятельства для предоставления соответствующей правовой квалификации и принятия в дальнейшем соответствующего процессуального решения", - пояснила Вера Мазур.

Корреспонденты Суспільне Хмельницкий, которые находились на акции, сообщили, что мужчина, которого доставили в полицию, во время мероприятия выкрикивал нецензурную лексику, угрожал, что бросит гранату.

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной

В настоящее время в Украине продолжается ликвидация последствий постоянных атак России на объекты энергетической инфраструктуры. Ремонтные бригады энергетиков и теплокоммунэнерго работают непрерывно. Об этом сообщает пресс-центр Минэнерго.

В Киеве и Киевской области ситуация остается сложной из-за дополнительной нагрузки, вызванной морозами. К восстановлению света и тепла привлечены аварийные бригады из других областей и Укрзализныци.

Операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения, графики почасовых отключений временно не действуют.

Топ комментарии
+48
Те на що і розраховує кацапня. Але з критичною кількістю не склалося. І не складеться.
21.01.2026 21:21 Ответить
+31
Не перевелися ще палєзниє путлєру ідіоти.
21.01.2026 21:24 Ответить
+30
харків'яни, одесити, запоріжжя, що кожного дня під атаками, не виходять!
а, хмельницький виходить.
чому буковель мовчить?
21.01.2026 21:25 Ответить
Тюфтяку, ти у польській ще менше грамотний ніж в українській. Піші на радном - ми тєбя поймйом.
21.01.2026 22:20 Ответить
Здриснуло за кордон, посидь тихенько. То ж не важко.
21.01.2026 22:39 Ответить
На Харків, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Чернігів, Суми - туди де велику власну генерацію знищено під корень....
21.01.2026 22:13 Ответить
І шо? Ну дали на 4 години? Ти мля потерпіти не можеш, Олекса шумейко? Їдь на передок- там світло постійно, поки бензин є в генераторі.
21.01.2026 22:21 Ответить
Перекривати дорогу - тупе рішення, водії електрику в багажниках не возять!
А взагалі, владі треба подумати, щоб хоча б до весни повністю припинити постачання електроенергії, наприклад, пивзаводам, лікеро-горілчаним заводам, тютюновим фабрикам. У них надприбутки, то можуть і генератори/міні-ТЕЦ/сонячні панелі поставити!
21.01.2026 22:00 Ответить
Позавчора в Сумах виходили ... вже вдруге
21.01.2026 22:01 Ответить
Палєзні ідіоти + куплені. Одних і других треба карати.
21.01.2026 22:03 Ответить
Рівень патріотизму зростає прямо пропорційно відстані від кордону.
21.01.2026 22:09 Ответить
як і рівень інтелекту
22.01.2026 16:27 Ответить
То ж повернися і покарай
21.01.2026 22:15 Ответить
Будем карати. 2 лютого я вже в Україні буду настукувати палєзним ідіотам і продажним шлюхам. Не через інтернет.
21.01.2026 22:18 Ответить
Лєнусік з кацапстану, я всюди на фронті. І коли тиждень у Польщі і коли тиждень в Україні.
Всьо прапало - кацапня вже не вийде з того піке.
22.01.2026 09:13 Ответить
Агов, ТЦК! Чому у вас в критичний для країни час вулицями сотні тіл без діла вештаються? Якщо у військо не придатні, то хай в ремонтних бригадах працюють, або в госпіталях за пораненими доглядають, або на заводах, або дрони мають!!
21.01.2026 22:04 Ответить
Мені як хмельничанину соромно за цю *****.
21.01.2026 22:09 Ответить
Треба проводити трудову мобілізацію. Лопату в руки і вперед, допомагати енергетикам.
21.01.2026 22:19 Ответить
А в чому вони не праві, подивіться на графіки у Львові та у Хмельницькому. У Львові взагалі по більшості групам відключень немає. Хмельницький то ж не Київ не Харків та не Одеса. Немає повідомлень типу - ворог всю ніч бомбив Хмельницький.
21.01.2026 22:25 Ответить
Корисні Кремлю ідіоти. Війна, а диванні діють на користь агресору. Це лже демократія - використання конституційного права проти держави. Де наші славні органи, депутати, за яких голсували ці ідіоти? Де влада місцева... Потрібно складати списки ...
21.01.2026 22:27 Ответить
Списки для аналізу... Списки відкриті, опублікувати - знати "героїв"... Органам, владі, ЗМІ... Якщо б влада з початком війни оголосила військовий стан, то судити по законах військового часу... Як би там не було - це все добре для Путіна. Того і добивається... Така "благородна" мета такої "саморганізації населення... ТАка мета знищення інфраструктури виживання.
22.01.2026 08:50 Ответить
Набігли зелені росказати хто винен😂
А що ж так скромно мовчимо про інших винних?
Орки обстрілюють інфраструктуру, але не оком вивозили в Ізраїль допомогу, які Україні давали на захист і відновлення інфраструктури
21.01.2026 22:53 Ответить
Подіяло, в містечку Хм. обл., сьогодні повині були ще о 18.00 відключити, а світло до сих пір є.
21.01.2026 23:01 Ответить
Да везде выходят. Киев, Бровары, Борисполь. Левый берег вообще жопа. Думаю в других городах тоже. Просто об этом не пишут. Вильна краина ****. Только дураку не понятно, что по сути это не против отсутствия света выходят. На Майдан в 2013 тоже выходили не против яныка изначально. А чем закончилось. Короткая память у нарида.
21.01.2026 23:07 Ответить
Ніхто їх не запитав "Як голосували в 2019-му, 73/43%-нтні?"
Або ж "Ви ж хотіли жрать+ржать+срать? Чим незадоволені"
21.01.2026 23:11 Ответить
решеются проблемы с полезными идиотами просто. Пакуете и привозите разбирать завалы разбитых подстанций в помощь энергетикам. Свежий воздух протрезвит мозги желающим "поржать"
21.01.2026 23:14 Ответить
Люди розуміють шо їх дуже круто обкрадає мафія зеленского - коли він зробив тариф на електрику 4,32 і сказав шо всі гроші від чергового підвищення тарифу підуть на відбудову та будівництво захисту енергетиці - а виявилось шо всі гроші мафія зеленского розікрала тай щей на мацкву (може раз на тиждень, може раз у день) по два міліони вивозить і не побудовано жодного захисту - а саме це і є внутрішня безпека і відповідає за неї - зеленский. І це ж не все - міліарди европейської допомоги друзяка та бізнес-партнер зеленского міндіч теж розікрали. Сидять по 20 годин на добу без тепла, світла, води - але підтримують мафію зеленского. Коли українці, більшість, перетворилась на терпіл.
22.01.2026 00:00 Ответить
ганьба хмельницькому
22.01.2026 01:48 Ответить
Так може вони вийшли проти корупції а не відключень
22.01.2026 02:03 Ответить
а может на росию?
22.01.2026 08:04 Ответить
Дебіли.Дякуйте богу що є жратва.У нас в Дніпрі електрика по 4 год за добу, кожну ніч то дрони то ракети, і слава богу живемо.Це війна, готуватись треба до повної сраки, краще допомогайте армії.
22.01.2026 08:58 Ответить
Чим більше будуть виходити на протести, тим більше кацапи будуть бомбити енергетику. Тому що бачать, що працює.
22.01.2026 10:49 Ответить
Виборці Зеленського ...зовсім відсутня логіка та причинно следственні з'вязки.
22.01.2026 14:32 Ответить
ТВО №187 - Хмельницький

Зеленський - 70,62%
22.01.2026 16:33 Ответить
Тю, могли б вже й звикнути, мене це вже навіть не напружує
22.01.2026 20:41 Ответить
Вони що якісь особливі?
22.01.2026 20:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 