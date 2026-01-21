Около 200 жителей Хмельницкого вышли на протест против отключений света: есть задержанный
В среду, 21 января, жители Хмельницкого вышли на акцию протеста из-за длительных отключений электроэнергии, перекрыв движение на улице Каменецкой.
По состоянию на 18:20 к акции присоединились почти 200 человек. Они находились в разных местах города — рядом с площадью Независимости и на двух перекрестках по улице Каменецкой, сообщили журналисты Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.
Протест против отключения света: есть задержанный
Утром в АО "Хмельницкоблэнерго" обнародовали обновленный график почасовых отключений электроэнергии 21 января в Хмельницкой области. По их данным, причиной введения ограничений являются массированные атаки РФ по энергетической инфраструктуре.
Одного участника акции по поводу длительного отключения электроэнергии, которая состоялась сегодня, 21 января, в Хмельницком, доставили в полицию.
Об этом Суспільному рассказала инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур.
По ее словам, сейчас с ним работают правоохранители.
"Они устанавливают все обстоятельства для предоставления соответствующей правовой квалификации и принятия в дальнейшем соответствующего процессуального решения", - пояснила Вера Мазур.
Корреспонденты Суспільне Хмельницкий, которые находились на акции, сообщили, что мужчина, которого доставили в полицию, во время мероприятия выкрикивал нецензурную лексику, угрожал, что бросит гранату.
Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной
В настоящее время в Украине продолжается ликвидация последствий постоянных атак России на объекты энергетической инфраструктуры. Ремонтные бригады энергетиков и теплокоммунэнерго работают непрерывно. Об этом сообщает пресс-центр Минэнерго.
В Киеве и Киевской области ситуация остается сложной из-за дополнительной нагрузки, вызванной морозами. К восстановлению света и тепла привлечены аварийные бригады из других областей и Укрзализныци.
Операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения, графики почасовых отключений временно не действуют.
А взагалі, владі треба подумати, щоб хоча б до весни повністю припинити постачання електроенергії, наприклад, пивзаводам, лікеро-горілчаним заводам, тютюновим фабрикам. У них надприбутки, то можуть і генератори/міні-ТЕЦ/сонячні панелі поставити!
Всьо прапало - кацапня вже не вийде з того піке.
А що ж так скромно мовчимо про інших винних?
Орки обстрілюють інфраструктуру, але не оком вивозили в Ізраїль допомогу, які Україні давали на захист і відновлення інфраструктури
