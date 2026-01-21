Из-за вражеских атак произошли новые отключения электроэнергии в 4 областях. Сложная ситуация в столичном регионе, - Минэнерго.
Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Продолжается ликвидация последствий постоянных атак России на объекты энергетической инфраструктуры. Ремонтные бригады энергетиков и теплокоммунэнерго работают без перерыва.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Есть новые отключения электроэнергии
Как отмечается, в результате ночных атак врага на утро обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы начаты во всех регионах.
Где сложнее всего?
По данным Минэнерго, в Киеве и Киевской области ситуация остается сложной из-за дополнительной нагрузки, вызванной морозами. К восстановлению света и тепла привлечены аварийные бригады из других областей и Укрзализныци. Операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения, графики почасовых отключений временно не действуют.
"В столице восстановлено водоснабжение. Продолжается пересмотр работы объектов критической инфраструктуры с целью высвобождения дополнительных объемов электроэнергии для бытовых потребителей. Киев получил 55 дополнительных генераторов из резервного хаба Минэнерго, ожидается поступление помощи от партнеров", - говорится в сообщении.
Ситуация в энергосистеме
- Как и в предыдущие недели, сетевые ограничения сохраняются в Одесской области. В других областях действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности. В ряде регионов вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования во время морозов.
- В связи с массированными атаками Российской Федерации в энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации.
