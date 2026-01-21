520 тыс. абонентов сейчас без света в Харьковской области, отключения длятся по 10 часов, - Синегубов

По состоянию на утро среды, 21 января, в Харьковской области до сих пор отсутствует электроснабжение у 520 тысяч абонентов.

Об этом сообщил на брифинге начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Масштабное отключение электроэнергии

"На сегодня у нас 520 тысяч абонентов без электроэнергии. Конечно, применяются графики отключений и приходится "Укрэнерго" постоянно применять и аварийные отключения для стабилизации энергосистемы по всей стране", - сказал чиновник.

Он добавил, что 60 тыс. абонентов без электроснабжения с 2022 года в результате обстрелов и невозможности восстановления в прифронтовой и фронтовой зонах. Без электричества из-за ударов именно по энергетической инфраструктуре остались 460 тыс. абонентов.

По данным Синегубова, накануне, 20 января, в регионе без электричества были 1,1 млн абонентов: "Это почти 90% Харьковской области включая Харьков".

Руководитель обладминистрации добавил, что отключения продолжительные.

Третий день подряд у нас ситуация, когда у людей возможны отключения в течение десяти часов. Мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию. Энергетики, все службы работают круглосуточно", - сказал Синегубов.

По его словам, больницы продолжают работать, их не отключают по графикам, однако это может происходить из-за аварийных отключений.

В области и Харькове развернуто 950 пунктов несокрушимости, более 350 пунктов обогрева, часть из которых являются мобильными. "Плюс готовим места для возможных пунктов выдачи горячего питания. Мы готовимся к худшему сценарию", - отметил начальник ОГА.

Что предшествовало?

Напомним, что днем 17 января враг обстрелял объект критической инфраструктуры в Харькове. Три человека пострадали.

