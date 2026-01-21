520 тыс. абонентов сейчас без света в Харьковской области, отключения длятся по 10 часов, - Синегубов
По состоянию на утро среды, 21 января, в Харьковской области до сих пор отсутствует электроснабжение у 520 тысяч абонентов.
Об этом сообщил на брифинге начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Масштабное отключение электроэнергии
"На сегодня у нас 520 тысяч абонентов без электроэнергии. Конечно, применяются графики отключений и приходится "Укрэнерго" постоянно применять и аварийные отключения для стабилизации энергосистемы по всей стране", - сказал чиновник.
Он добавил, что 60 тыс. абонентов без электроснабжения с 2022 года в результате обстрелов и невозможности восстановления в прифронтовой и фронтовой зонах. Без электричества из-за ударов именно по энергетической инфраструктуре остались 460 тыс. абонентов.
По данным Синегубова, накануне, 20 января, в регионе без электричества были 1,1 млн абонентов: "Это почти 90% Харьковской области включая Харьков".
Руководитель обладминистрации добавил, что отключения продолжительные.
Третий день подряд у нас ситуация, когда у людей возможны отключения в течение десяти часов. Мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию. Энергетики, все службы работают круглосуточно", - сказал Синегубов.
По его словам, больницы продолжают работать, их не отключают по графикам, однако это может происходить из-за аварийных отключений.
В области и Харькове развернуто 950 пунктов несокрушимости, более 350 пунктов обогрева, часть из которых являются мобильными. "Плюс готовим места для возможных пунктов выдачи горячего питания. Мы готовимся к худшему сценарию", - отметил начальник ОГА.
Что предшествовало?
Напомним, что днем 17 января враг обстрелял объект критической инфраструктуры в Харькове. Три человека пострадали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
10 годин без світла...
Черкащині взагалі то сидить без світла по 18 годин, щоб в Харкову вистачило на інсталяції новорічні, гірлянди, освітлення вулиць і т.д.
За мій досвід АЖ одна жінка пробувала (технікум якийсь закінчила), прийшла на день, побачили скільки і в яких умовах треба працювати і сказала: я краще в магазин піду продавати розетки і лампочки, там і тепло і посидіти можна.
Зараз виїзд електрика чи сантехніка від 1000 грн це мінімум, якого не забусярять по дорозі.
В інтернеті вже є історії, коли у самих людоловів вдома рве труби і т.д., і вони не задоволені )))) Людям роти не зашиєш і все колись стане явним, ну або більшість.