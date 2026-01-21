РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17687 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
1 381 10

520 тыс. абонентов сейчас без света в Харьковской области, отключения длятся по 10 часов, - Синегубов

Исчезло свет в Харьковской области

По состоянию на утро среды, 21 января, в Харьковской области до сих пор отсутствует электроснабжение у 520 тысяч абонентов.

Об этом сообщил на брифинге начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Масштабное отключение электроэнергии

"На сегодня у нас 520 тысяч абонентов без электроэнергии. Конечно, применяются графики отключений и приходится "Укрэнерго" постоянно применять и аварийные отключения для стабилизации энергосистемы по всей стране", - сказал чиновник.

Он добавил, что 60 тыс. абонентов без электроснабжения с 2022 года в результате обстрелов и невозможности восстановления в прифронтовой и фронтовой зонах. Без электричества из-за ударов именно по энергетической инфраструктуре остались 460 тыс. абонентов.

По данным Синегубова, накануне, 20 января, в регионе без электричества были 1,1 млн абонентов: "Это почти 90% Харьковской области включая Харьков".

Руководитель обладминистрации добавил, что отключения продолжительные.

Третий день подряд у нас ситуация, когда у людей возможны отключения в течение десяти часов. Мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию. Энергетики, все службы работают круглосуточно", - сказал Синегубов.

По его словам, больницы продолжают работать, их не отключают по графикам, однако это может происходить из-за аварийных отключений.

В области и Харькове развернуто 950 пунктов несокрушимости, более 350 пунктов обогрева, часть из которых являются мобильными. "Плюс готовим места для возможных пунктов выдачи горячего питания. Мы готовимся к худшему сценарию", - отметил начальник ОГА.

Что предшествовало?

Напомним, что днем 17 января враг обстрелял объект критической инфраструктуры в Харькове. Три человека пострадали.

Автор: 

Харьков (7806) энергетика (3424) отключение света (771) Харьковская область (2569)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехай собі шось у дупу вставить, утирок, покі народ йому дрючок від швабри у сраку не вставив.
показать весь комментарий
21.01.2026 10:49 Ответить
Дніпропетровщина вже по 20 годин без світла, деяким групам!
показать весь комментарий
21.01.2026 12:47 Ответить
Для того, щоб вистачало на інсталяції та освітлення, Терехов два роки будував децентралізовану систему електропостачання. До дня міста і до 1 жовтня 2024р. в Харкові взагалі було відсутне вуличне освітлення....... Інколи світла у 2022р. не було на протязі п'яти діб. Так що заздріть мовчки, та давайте копняків місцевій владі.......
показать весь комментарий
21.01.2026 13:28 Ответить
Це що ж таке вам зробили харків'яни, що ви так радієте, коли їм погано?
показать весь комментарий
21.01.2026 13:52 Ответить
це пройоб чи ще ні?
показать весь комментарий
21.01.2026 11:04 Ответить
Треба таких як Синегубов та всю ригозелену мразоту одягти у шерстяні светири,а Українцям видати ібанітові палочки,тоді електроенергії вистачить і на експорт,все по класиці 95 кварталу.
показать весь комментарий
21.01.2026 11:10 Ответить
Тут недалекі кричали, що і жінки таку роботу можуть робити, а чоловіків на фронт ))) Але потім ці ж нафронтники сидять без електрики і критикують владу чи когось ще. Сильно не вистачає людей, не просто не вистачає, а дуже не вистачає.

За мій досвід АЖ одна жінка пробувала (технікум якийсь закінчила), прийшла на день, побачили скільки і в яких умовах треба працювати і сказала: я краще в магазин піду продавати розетки і лампочки, там і тепло і посидіти можна.

Зараз виїзд електрика чи сантехніка від 1000 грн це мінімум, якого не забусярять по дорозі.

В інтернеті вже є історії, коли у самих людоловів вдома рве труби і т.д., і вони не задоволені )))) Людям роти не зашиєш і все колись стане явним, ну або більшість.
показать весь комментарий
21.01.2026 12:33 Ответить
 
 