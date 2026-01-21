Аварийные отключения введены в нескольких областях, - "Укрэнерго"
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Что говорят в "Укрэнерго"?
Как отмечается, предварительно обнародованные графики отключения электроэнергии в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение
"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона", - добавили в компании.
В каких именно регионах введены аварийные отключения, "Укрэнерго" не указывает.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
- В результате ночной вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области.
- Атакован объект критической инфраструктуры в Ровенской области.
- В Полтавской области под ударом промышленный объект.
- В Херсонской области ранены 4 человека в результате атак РФ.
Холодильник точно менше енергії бере через відключення, але це ризик для продуктів (якщо довго немає світла, то треба виносити на балкон), а от пральна машина та пилосос своє відберуть - якщо не прасти речі у Дніпрі в ополонці та прибирати віником.