Аварийные отключения введены в нескольких областях, - "Укрэнерго"

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Что говорят в "Укрэнерго"?

Как отмечается, предварительно обнародованные графики отключения электроэнергии в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона", - добавили в компании.

В каких именно регионах введены аварийные отключения, "Укрэнерго" не указывает.

