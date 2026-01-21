2 782 11

Аварийные отключения введены в нескольких областях, - "Укрэнерго"

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Что говорят в "Укрэнерго"?

Как отмечается, предварительно обнародованные графики отключения электроэнергии в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона", - добавили в компании. 

В каких именно регионах введены аварийные отключения, "Укрэнерго" не указывает.

21.01.2026 08:36
21.01.2026 09:47
21.01.2026 11:04
виглядає так, нібито обленерго проводять соціалістичне змагання у кого жорсткіши графіки. Нагорода: премія Зелі - Шмигі
21.01.2026 08:36
У нас немає аварійних відключень. У нас все по графіку!
21.01.2026 08:49
Вінниця, без прильотів, 15-17 годин без електроенергії...
21.01.2026 09:05
Що цікаво, місячне споживання е/е в мене залишається незмінним в порівнянні з періодом до аварійних відключень (з 20 листопада по 20 січня).
21.01.2026 09:07
Ризикну припустити: це тому, що загальний об'єм речей для прання не змінився. Так само не змінилась загальна площа квартири, яку зазвичай прибирають пилососом.
21.01.2026 09:47
Можливо. Але який ж сенс відключень тоді ? Якщо холодильник через чотири години простою після включення відбирає з мережі збільшену потужність? Так само тепла підлога чи бойлер...
21.01.2026 12:57
Потужність холодильника не збільшиться (хіба що регулятором вимагати нижчу температуру чи продуктів більше покласти). А от пральна машина працюватиме довше, або з більшою потужністю (якщо покласти туди більше речей, хоча тоді більше шансів її зламати).

Холодильник точно менше енергії бере через відключення, але це ризик для продуктів (якщо довго немає світла, то треба виносити на балкон), а от пральна машина та пилосос своє відберуть - якщо не прасти речі у Дніпрі в ополонці та прибирати віником.
21.01.2026 13:32
Вінниця черга 6.1 18 годин
21.01.2026 10:24
Краще написати, де і чого ще не покращив для мудрого наріту Голобородько? Отримав країну як золотий годинник, а перетворив на купу сміття, металобрухту, холоду, темноти, беззаконня і процвітання єдиного клану - слугориг.
21.01.2026 11:04
Треба бути справедливим - на час свого приходу Зе отримав країну вже без Криму та частини Донбасу, з тліючою війною та дуже поляризованим суспільством. Звісно, був час та можливості краще підготуватись до великої війни, і тут не один Зе помилявся. Я до ранку 24.01.22 сподівався, що вторгнення або вдасться уникнути, або воно обмежиться Донбасом.
21.01.2026 13:38
 
 